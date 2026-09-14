Operadoras de Vaca Muerta miden la eficiencia de sus antorchas

Operadoras de Vaca Muerta iniciarán una nueva campaña de medición directa destinada a conocer la eficiencia real de combustión de las antorchas utilizadas en sus instalaciones, como parte de una tendencia de la industria hacia sistemas de monitoreo de emisiones basados cada vez más en datos obtenidos directamente en campo.

La campaña abarcará más de una docena de equipos pertenecientes a distintas operaciones de la cuenca neuquina y estará a cargo de MES , una startup tecnológica nacida en Neuquén, en alianza con SENSIA Solutions , compañía española especializada en visualización y cuantificación de gases mediante tecnología infrarroja e inteligencia artificial.

El objetivo es determinar qué porcentaje del gas enviado a una antorcha es efectivamente combustionado y detectar eventuales ineficiencias que pueden generar emisiones de metano a la atmósfera. A diferencia de las estimaciones realizadas a partir de factores teóricos, la medición directa permite conocer el comportamiento de cada equipo bajo sus condiciones reales de operación.

Las antorchas cumplen una función esencial de seguridad y gestión operativa en las instalaciones de petróleo y gas. Sin embargo, su desempeño puede variar según las condiciones de funcionamiento. Cuando la combustión es incompleta, parte del gas puede liberarse sin quemar adecuadamente. Medir esa eficiencia permite identificar desvíos, establecer prioridades y definir acciones correctivas basadas en información obtenida directamente en campo.

La campaña utilizará tecnología de termografía infrarroja bi-espectral y procesamiento avanzado de imágenes asistido con IA, para visualizar gases que no son perceptibles a simple vista. A partir de esa información, algoritmos y modelos de análisis permiten cuantificar el desempeño de los equipos y convertir las imágenes obtenidas en datos utilizables para la gestión operativa y ambiental.

"La eficiencia en la quema de antorchas es un factor determinante para minimizar las emisiones no detectadas de metano y reducir la huella de carbono de la producción regional. Desde SENSIA aportamos tecnología, alineadas con las exigencias normativas más severas a nivel global, las mismas que hoy están utilizando en Vaca Muerta y las principales cuencas hidrocarburíferas del mundo", destacó Andrés Russu Berlanga, Jefe de Operacioens de SENSIA Solutions.

Para las compañías, disponer de información de mayor precisión tiene una doble importancia. Por un lado, permite mejorar la gestión de emisiones y responder a estándares ambientales cada vez más exigentes. Por otro, el metano es el principal componente del gas natural: una emisión evitada representa también energía que puede ser aprovechada y un recurso que deja de perderse.

Neuquén impulsa un nuevo esquema de medición

La campaña se desarrolla en momentos en que la provincia del Neuquén avanza en la implementación de una política específica para detectar, cuantificar, reportar, verificar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la actividad hidrocarburífera.

A partir de la Resolución 258/2025 y de su posterior reglamentación para el sector upstream, la provincia puso en marcha un sistema que busca mejorar progresivamente la calidad y trazabilidad de la información sobre emisiones y fortalecer las capacidades de medición, reporte y verificación.

El desafío adquiere especial relevancia a medida que aumenta la producción de Vaca Muerta y la cuenca busca ampliar su participación en los mercados internacionales de petróleo y gas. La estrategia provincial apunta a que ese crecimiento productivo pueda realizarse con una intensidad de emisiones cada vez menor y con información compatible con estándares internacionales.

En ese escenario, la medición directa aparece como una herramienta cada vez más relevante para complementar inventarios y estimaciones y determinar con mayor precisión dónde se producen las emisiones y qué acciones permiten reducirlas.

Tecnología global desarrollada desde Neuquén

MES busca posicionarse dentro de este proceso como una empresa tecnológica neuquina especializada en obtener, procesar y transformar datos de campo en información útil para la toma de decisiones de las operadoras.

“Durante muchos años gran parte de la industria trabajó sobre estimaciones. El cambio que estamos viendo es pasar de estimar a medir y, a partir de esa medición, poder actuar. Nuestro objetivo es aplicar tecnología para que las compañías conozcan qué está ocurriendo realmente en sus instalaciones, puedan identificar oportunidades de mejora y priorizar sus inversiones”, señaló Francisco Díaz Telli, titular de MES.

La compañía mantiene una alianza estratégica con SENSIA Solutions que le permite incorporar tecnologías utilizadas internacionalmente para visualización de gases, cuantificación de emisiones y análisis de eficiencia de combustión, combinándolas con capacidad técnica y conocimiento operativo desarrollado en Neuquén.

Para MES, este proceso abre además una oportunidad para el desarrollo de un ecosistema tecnológico asociado al crecimiento de Vaca Muerta.

“Neuquén tiene la posibilidad de no ser solamente uno de los principales centros de producción de energía de la región. También puede transformarse en un lugar desde donde se desarrollen capacidades, conocimiento y servicios tecnológicos aplicables a una industria que está cambiando rápidamente”, agregó Díaz Telli.

La gestión del metano será precisamente uno de los ejes de Vaca Muerta Metano Near Zero 2026, el encuentro técnico e institucional que se realizará el 15 y 16 de septiembre en la ciudad de Neuquén y reunirá a autoridades, organismos internacionales, operadoras, universidades y especialistas.

Díaz Telli participará como expositor en las jornadas, en las que se analizarán, entre otros temas, las nuevas metodologías de medición, el monitoreo satelital, la verificación independiente y las tecnologías disponibles para detectar y reducir emisiones.

Para MES, la campaña representa un paso más dentro de una estrategia orientada a un objetivo concreto: utilizar tecnología y medición directa para ayudar a las operadoras de Vaca Muerta a transformar emisiones y pérdidas invisibles en datos sobre los cuales sea posible tomar decisiones.