Emisiones de metano en Vaca Muerta: Neuquén reúne a expertos internacionales

El fondo de Peter Thiel compró el 1% de Vista Energy: la apuesta del magnate por uno de los jugadores fuerte de Vaca Muerta.

Vaca Muerta acelera su producción mes a mes y, al mismo tiempo, enfrenta el desafío ineludible de transparentar su huella de carbono. Neuquén capital recibe este 15 y 16 de septiembre a especialistas del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente , directivos de operadoras e investigadores para el encuentro "Vaca Muerta Metano Near Zero" .

El gobierno provincial, a través de sus carteras de Ambiente y Cambio Climático, organiza esta cumbre que agotó sus cupos disponibles semanas antes del inicio. Los asistentes buscan respuestas a una premisa clara: cómo detectar, medir, verificar y reducir el metano que se libera a la atmósfera durante las operaciones hidrocarburíferas.

La industria global observa de cerca el comportamiento de este gas de efecto invernadero. El metano posee un potencial de calentamiento superior al dióxido de carbono en el corto plazo, y los mercados internacionales castigan a los proveedores que no certifican sus mejoras. En el shale neuquino, las productoras saben que blanquear sus números resulta vital para sostener la licencia social y acceder a nuevas líneas de financiamiento.

Del satélite a las locaciones petroleras

Las viejas estimaciones teóricas y las planillas de cálculo dejaron lugar a las mediciones empíricas en el terreno. Hoy, los reguladores y las compañías incorporan satélites, drones y cámaras infrarrojas de última generación para identificar fugas con precisión milimétrica. Esta tecnología permite barrer vastas extensiones de la Cuenca Neuquina y localizar emisiones fugitivas que antes pasaban completamente desapercibidas.

Durante las dos jornadas de debate, los proveedores de tecnología mostrarán el funcionamiento de estas nuevas herramientas de monitoreo. Las operadoras locales compartirán sus casos de éxito y expondrán los obstáculos técnicos y logísticos que enfrentan a diario en el campo. El cruce de información busca elevar el estándar operativo de toda la cadena de valor, desde los pozos de extracción hasta las plantas de tratamiento y los ductos.

El Estado provincial asume un rol protagónico en este salto de calidad. Neuquén avanza hacia la medición directa y define qué deben reportar exactamente las empresas en sus declaraciones juradas. Además, el gobierno diseña los mecanismos de auditoría para garantizar el cumplimiento estricto de las normativas de mitigación.

Competitividad para el gas natural

Producir más gas y petróleo ya no alcanza para asegurar el negocio a largo plazo. Los compradores globales de GNL exigen trazabilidad ambiental y penalizan los cargamentos que registran altas emisiones de metano asociadas. Vaca Muerta necesita demostrar de manera fehaciente que su gas natural califica como un recurso limpio y de bajas emisiones dentro de la transición energética.

Las empresas petroleras comprenden que mitigar el metano mejora de forma directa la rentabilidad y la eficiencia operativa. El gas natural que no se ventea ni se escapa por válvulas defectuosas termina inyectado en los gasoductos troncales. Esta recuperación suma ingresos directos para las compañías y aumenta la liquidación de regalías para las arcas provinciales, por lo que la inversión inicial en monitoreo se repaga rápidamente.

La cumbre de Neuquén marca una evolución respecto del foro "Vaca Muerta Net Zero" realizado el año pasado. El cambio de denominación hacia "Near Zero" refleja una maduración pragmática en los objetivos de la industria. La eliminación absoluta de las emisiones resulta hoy utópica, pero acercarse a niveles mínimos y controlados constituye una meta técnica y económicamente viable.

Disertantes con experiencia internacional

Entre las participaciones confirmadas se encuentra Carlos de Regules Ruíz-Funes, asesor sénior de la Coalición por el Clima y el Aire Limpio (CCAC) y referente de la red internacional que articula el trabajo de reguladores de países productores e importadores de hidrocarburos.

También participará Erin Tullos, profesora de práctica de The University of Texas at Austin, con cerca de veinte años de experiencia en la industria, la academia y la política internacional, y una trayectoria especializada en detección, medición y mitigación de metano.

Desde Clean Air Task Force llegarán James Turitto, director de Metano de Petróleo y Gas, y Felipe Cardoso Saldaña, analista de políticas públicas para América Latina. Ambos trabajan junto con gobiernos, empresas y organizaciones en el desarrollo de regulaciones y estrategias para reducir las emisiones del sector energético.

El encuentro contará además con la participación de Florencia Carreras, gerente regional para América Latina y el Caribe del Observatorio Internacional de Emisiones de Metano (IMEO) del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), y de Anabella Ruíz, coordinadora del Observatorio de Emisiones de Metano de Latinoamérica y el Caribe de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde).

Estas miradas se complementarán con la participación de empresas operadoras de Vaca Muerta, organismos de acreditación y verificación, consultoras especializadas, proveedores tecnológicos y equipos técnicos del Gobierno provincial.

Agenda

La primera jornada se desarrollará mañana 15 de septiembre en el Centro de Convenciones Domuyo. Allí, las empresas operadoras presentarán experiencias de descarbonización desarrolladas en Vaca Muerta y analizarán las medidas, tecnologías y aprendizajes incorporados a sus procesos productivos.

El 16 de septiembre, las actividades continuarán en el Polo Tecnológico con una agenda de capacitación técnica destinada a reguladores, equipos públicos, profesionales de la industria y especialistas ambientales.

El cierre estará dedicado a los desafíos de la implementación regulatoria: cómo convertir los objetivos de política climática en obligaciones de reporte, mecanismos de control, sistemas de verificación y acciones de mitigación que puedan ser evaluadas a través del tiempo.