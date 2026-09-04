Rolando Figueroa en Houston: la importancia de las nuevas inversiones en Vaca Muerta

En el marco del Shale Day en Argentina, el gobernador Rolando Figueroa realizó un balance sumamente positivo de su reciente gira por Washington y Houston. El mandatario subrayó que el trabajo conjunto con el embajador argentino Alex Oxenford ha permitido establecer una agenda de alto impacto, captando la atención de los principales actores energéticos globales.

Uno de los pilares de la gestión de Figueroa es la seguridad jurídica . Según el gobernador, esta cualidad, sumada a la transparencia administrativa , convierte a Neuquén en un destino inmejorable para el capital extranjero. Durante las reuniones, se destacó la llegada de Continental, firma que, bajo la visión del inversor Harold Hamm , proyecta inyectar 5000 millones de dólares en la Cuenca Neuquina.

Esta inversión no solo fortalece la capacidad extractiva, sino que impulsa la cadena de valor local. El gobernador insistió en que las empresas neuquinas han elevado sus estándares, transformando el paradigma hacia una competitividad global. "Queremos que el empresario neuquino le vaya bien, pero para eso tiene que ser competitivo", enfatizó.

La estrategia provincial no se agota en el crudo. Rolando Figueroa explicó que existe un enfoque claro en la reinversión de los ingresos obtenidos del gas y el petróleo para fomentar otras economías. En este sentido, destacó la importancia del RIGI como un instrumento que permite dinamizar el segmento upstream y acelerar el desarrollo del potencial productivo antes de que caduquen las ventanas de oportunidad.

Finalmente, respecto a las próximas licitaciones de áreas hidrocarburíferas, el mandatario adelantó que el proceso avanza con éxito. Tras recibir ofertas por ocho áreas, el Gobierno de Neuquén prevé abrir los sobres B en septiembre y realizar la adjudicación en octubre. Además, se planea una nueva ronda para noviembre, intensificando el compromiso de recuperar áreas donde no se verifiquen los niveles de inversión comprometidos.