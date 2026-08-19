VMOS: Marín confirmó que las monoboyas ya están en camino tras el bloqueo por el estrecho de Ormuz

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, confirmó que el buque que transporta las monoboyas del VMOS comenzó a avanzar.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín , confirmó que el buque que transporta las monoboyas destinadas al sistema offshore del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur ( VMOS ) comenzó a desplazarse y ya avanza hacia la Argentina. El traslado había quedado demorado por el conflicto en Medio Oriente y el paso por el estrecho de Ormuz , un punto estratégico para el transporte marítimo de petróleo y otros insumos energéticos.

La novedad se conoce mientras el VMOS atraviesa la etapa final de una obra clave para ampliar la capacidad de evacuación del shale oil de Vaca Muerta y llevar el crudo hacia una nueva terminal de exportación en Punta Colorada, en Río Negro.

Marín confirmó que las monoboyas del VMOS ya están en movimiento

Durante una entrevista con Ahora Play, Marín se refirió al avance del VMOS y, puntualmente, a la situación de las monoboyas que formarán parte de la infraestructura marítima del proyecto. Según explicó, el buque que transporta estos componentes ya comenzó a moverse después de permanecer condicionado por la situación en Medio Oriente.

Horacio Marín, CEO y presidente de YPF.

"Se está moviendo el barco con las boyas. Esperemos, vemos que está en la línea de salir del Estrecho de Ormuz. Vamos a ver", señaló el titular de YPF.

La consulta surgió a partir de una de las dificultades que había afectado el cronograma del componente offshore del proyecto: uno de los insumos necesarios para completar la infraestructura marítima debía atravesar el estrecho.

El paso marítimo, ubicado entre Irán y Omán, conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo. Se trata de una de las principales rutas del comercio mundial de hidrocarburos y su situación quedó bajo especial atención a partir de la escalada del conflicto en Medio Oriente.

Sobre la demora, Marín explicó que el inconveniente estaba directamente relacionado con el recorrido que debía realizar el buque. "El barco ya está empezando el camino. Vimos que a partir de hoy se empezó a mover", afirmó.

El VMOS toma forma en Punta Colorada

Mientras las monoboyas avanzan hacia la zona de destino, en Punta Colorada ya comenzó a tomar forma la infraestructura necesaria para conectarlas con el oleoducto terrestre. Frente a la costa rionegrina fue instalada la plataforma autoelevable Combifloat C7, que tendrá un papel central en el montaje del ducto submarino.

La estructura tiene 30,5 metros de largo y 18,3 metros de ancho, con unos 520 metros cuadrados de superficie de trabajo y una capacidad de carga de hasta 400 toneladas. Sus cuatro pilares retráctiles, de 38,5 metros, permiten elevar la plataforma por encima del nivel del mar y trabajar con estabilidad sobre el lecho marino.

La función de esta infraestructura será intervenir en el tramo submarino que conectará la traza terrestre del VMOS con el sistema de monoboyas ubicado frente a Punta Colorada. De esta manera, el proyecto avanza en la construcción de la conexión entre el oleoducto que atraviesa Río Negro y la terminal desde la que se cargará el petróleo con destino a los mercados internacionales.

La instalación de las monoboyas estará a cargo de la compañía noruega DOF Group, especializada en operaciones offshore. Para estos trabajos fueron seleccionados los buques Skandi Hera y Skandi Patagonia, preparados para tareas de instalación, anclaje y soporte en operaciones marítimas de alta complejidad.

El oleoducto del VMOS ya completó una etapa clave

El avance de la infraestructura marítima se suma al cierre de una etapa importante en el tramo terrestre. La UT conformada por Techint y SACDE completó la construcción y el precomisionado del oleoducto que tenía bajo su responsabilidad, luego de 15 meses de trabajos.

En junio, esa infraestructura había alcanzado la condición de Apto para Funcionar (APF), con lo que quedaron completadas las tareas de construcción, precomisionado y resolución de los pendientes correspondientes al tramo ejecutado por la UT.

El VMOS tendrá una extensión total de 437 kilómetros y un diámetro de 30 pulgadas. El trazado conecta Allen con Punta Colorada, con un primer tramo de 110 kilómetros hasta Chelforó y otro de 327 kilómetros hasta la costa atlántica de Río Negro.

El sistema tendrá una capacidad inicial de transporte de 180.000 barriles por día, con una ampliación prevista hasta 550.000 barriles diarios hacia 2027. En etapas posteriores, la capacidad podría llegar a los 700.000 barriles por día.

El objetivo es ampliar las exportaciones de Vaca Muerta

El proyecto es impulsado por YPF junto con Vista, Pan American Energy (PAE), Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol, Shell y Tecpetrol, y contempla una inversión total cercana a los USD 3.000 millones.

La nueva terminal de Punta Colorada permitirá operar con grandes buques petroleros, incluidos los VLCC (Very Large Crude Carriers), y dará una salida directa al Atlántico para el petróleo producido en Vaca Muerta.

Para YPF, el desarrollo del VMOS será determinante para incrementar las exportaciones de crudo argentino. Las proyecciones de la compañía apuntan a generar exportaciones por unos USD 15.000 millones anuales hacia 2030, con un potencial de superar los USD 20.000 millones en los años siguientes.