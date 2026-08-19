Vaca Muerta: por qué conseguir un rig ahora puede costar hasta US$15 millones

Los rigs terrestres no cruzan continentes a gran escala, por lo que esto no implica un traslado físico de equipos de Texas a Neuquén.

Durante tres años la historia del Permian fue la eficiencia: menos equipos de perforación, más petróleo. Según datos de la Energy Information Administration (EIA) , el número de rigs activos en la cuenca cayó 29% desde diciembre de 2022 , mientras que la producción de petróleo en la misma región aumentó 18%, equivalente a 1 millón de barriles diarios . Nadie mantenía equipamiento marginal listo para operar: no hacía falta.

Esa lógica se revirtió en las últimas semanas. Los principales contratistas de perforación terrestre de Estados Unidos reportaron, en su ronda de resultados trimestrales, el mismo fenómeno: la demanda de rigs se está acelerando más rápido de lo previsto.

"El mercado de equipos de perforación del Permian acaba de dar un vuelco… y ponerse al día no es barato. Durante tres años la historia fue de eficiencia: el conteo de equipos en el Permian bajó un 29% desde diciembre de 2022, mientras que la producción de petróleo subió un 18%. Menos equipos, más petróleo. Nadie mantuvo caliente el equipo marginal", posteó Nicolas Ziperovich, director de Lumina Energy y exCEO de San Antonio Internacional, en Linkedin.

Si un rig no queda asegurado para Vaca Muerta pronto, el precio para dejarlo listo podría acercarse más a los US$15 millones.

Lo que reportaron los grandes players

Patterson-UTI promedió 92 rigs en el segundo trimestre, con una guía de alrededor de 100 equipos para el tercer trimestre, y confirmó que los nuevos contratos de perforación se están firmando entre 10% y 15% por encima de los precios del primer trimestre.

Helmerich & Payne (H&P) elevó su guía de rigs en Norteamérica a un rango de 140 a 144 equipos para el año, y ya cerró el tercer trimestre con 147 rigs activos en Lower 48 y una utilización súper-spec del 95%. La compañía lo definió con claridad: el mercado pasó "de temores de sobreoferta a uno que se está ajustando rápidamente".

Precision Drilling pasó de un mínimo de 32 rigs operando en abril a un cierre de 42 rigs al 30 de junio, el nivel más alto desde 2023.

Ensign Energy Services cerró la adquisición de Citadel Drilling por US$65 millones, sumando seis rigs AC de alta especificación en el Pérmico y ampliando su capacidad en la cuenca en un 20%.

El dato relevante no es solo cuántos rigs vuelven a trabajar, sino cuáles vuelven. Según un análisis de Rystad Energy, los primeros 15 a 25 rigs que un operador reactiva requieren prácticamente nada de capital. Los siguientes 25 ya necesitan inversión real: tres años de "hacer más con menos" implicaron dejar ir todo lo que no era ya especificación Tier-1. Lo que queda por reactivar es, justamente, el tramo más caro, y la demanda ya llegó a esa capa.

El dato relevante no es solo cuántos rigs vuelven a trabajar, sino cuáles vuelven.

La conexión con Vaca Muerta

Los rigs terrestres no cruzan continentes a gran escala, por lo que esto no implica un traslado físico de equipos de Texas a Neuquén. Pero sí hay algo que sí se mueve entre ambas cuencas: el capital y la cadena de suministro detrás de las terminaciones de alta especificación —caños de perforación, top drives, bombas, cuadrillas especializadas— que compiten por los mismos recursos en ambos mercados.

El punto más sensible para la Argentina es de costos: si un rig no queda asegurado para Vaca Muerta pronto, el precio para dejarlo listo podría acercarse más a los US$15 millones que a los US$4-8 millones que todavía se presupuestan por defecto.

"Los equipos terrestres no cruzan continentes a gran escala, así que esto no es equipo que se mueve de Texas a Neuquén. Pero el capital sí lo hace, y también la cadena de suministro detrás de las terminaciones de alta especificación: tubería de perforación, top drives, bombas, tripulaciones especializadas, por las que compiten ambas cuencas", posteó Ziperovich.