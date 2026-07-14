La OPEP redujo su pronóstico de demanda de petróleo para el resto del año

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de la OPEP aparece en esta ilustración tomada el 8 de octubre de 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de la OPEP aparece en esta ilustración tomada el 8 de octubre de 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

La Organización de Países Exportadores de Petróleo ( OPEP ) volvió a corregir a la baja su previsión para la demanda mundial de crudo en 2026. En una copia de su informe mensual publicada este lunes, el grupo estimó que el consumo crecerá 780.000 barriles por día , frente a los 970.000 barriles diarios que proyectaba hace un mes.

Se trata del tercer recorte consecutivo sobre las perspectivas para este año, en un mercado que todavía busca recuperar la normalidad después de varios meses marcados por la guerra entre Estados Unidos e Irán y las interrupciones en el estrecho de Ormuz .

Foto de archivo: Una bandera de la OPEP se ve en el día de la reunión de la OPEP+ en Viena, Austria. 5 de octubre 2022. REUTERS/Lisa Leutner/

Pese al ajuste, la OPEP mantiene una visión más optimista que la Agencia Internacional de Energía (AIE), que viene anticipando un enfriamiento más marcado del crecimiento de la demanda global.

El conflicto en Ormuz alteró la oferta de petróleo

De acuerdo a información de Reuters, el informe atribuye buena parte de la incertidumbre al conflicto en Medio Oriente. El cierre del estrecho de Ormuz, la principal vía de salida del petróleo producido en el Golfo Pérsico, restringió durante meses las exportaciones de la región y obligó a varios productores a reducir su bombeo.

Con la tregua alcanzada entre Washington y Teherán comenzó una recuperación gradual de la producción. Sin embargo, los nuevos ataques registrados en los últimos días volvieron a generar dudas sobre la seguridad de los embarques y la continuidad del suministro.

Aun con ese escenario, la organización sostuvo que la actividad económica global resistió mejor de lo esperado durante la primera mitad del año.

“La dinámica del crecimiento económico mundial en el primer semestre de 2026 se ha mantenido, en líneas generales, resiliente”, indicó la OPEP en el reporte publicado en su sitio web.

La demanda de petróleo seguirá en alza, estima la OPEP. REUTERS/Alexander Manzyuk

Para la entidad, una estabilización del mercado energético y del comercio internacional podría traducirse en un mejor desempeño de la economía durante el segundo semestre.

"Una posible moderación de las tensiones geopolíticas podría impulsar el crecimiento mundial en la segunda mitad de 2026, siempre que los mercados energéticos y los flujos comerciales se estabilicen aún más", agregó.

La OPEP espera una recuperación más fuerte en 2027

Por otra parte, la organización mejoró las perspectivas para el año siguiente. Ahora, proyecta que la demanda mundial de petróleo aumentará 1,94 millones de barriles diarios en 2027, unos 210.000 barriles por día más que en su estimación anterior.

La producción de la OPEP+ volvió a crecer

Además, el informe mostró una recuperación de la oferta del bloque OPEP+, integrado por la OPEP y sus aliados, entre ellos Rusia.

Según fuentes secundarias que utiliza la organización, la producción alcanzó en junio 36,28 millones de barriles diarios, cerca de 3 millones de barriles por día por encima de mayo, cuando parte de los países del Golfo aún operaban con restricciones debido al conflicto.

De esta manera, el incremento marcaría el reinicio de la recuperación de la oferta, luego de que el cierre del estrecho de Ormuz impidiera al grupo de países avanzar con el cronograma de aumentos de producción que había aprobado para este año.