YPF avanza en la venta de su participación en Metrogas y entra en etapa de definición

Con Citi como asesor, YPF avanza en el proceso de venta de su participación en Metrogas.

En el marco de su plan 4x4, YPF dio un nuevo paso en el proceso de desinversión de su participación en Metrogas S.A. , una de las principales compañías de distribución de gas del país. Desde la petrolera conducida por Horacio Marín confirmaron que el proceso ya superó su primera etapa y se encamina hacia el proceso de due diligence, una fase más selectiva.

Según informó la compañía a través de un comunicado, la instancia inicial del proceso incluyó la participación de 13 empresas interesadas en adquirir la tenencia accionaria. Esta etapa concluyó el pasado 9 de abril con la recepción de ofertas no vinculantes, lo que marca un primer filtro en la carrera por quedarse con el activo.

Para llevar adelante la operación, YPF contrató como asesor financiero a Citigroup, que actúa como coordinador del proceso y encargado de estructurar la transacción.

La carrera por Metrogas

La compañía energética de bandera nacional mantiene el 70% del capital de la distribuidora, un nivel que excede el tope vigente del 49% para este tipo de participaciones. Según información publicada por el diario Clarín, la operación le permitiría obtener alrededor de 500 millones de dólares que serían destinados a reforzar su plan de inversiones en Vaca Muerta.

Entre los actores que manifestaron interés en el activo aparecen Andina PLC, vinculada a José Luis Manzano; Central Puerto, encabezada por Guillermo Reca; la familia Miguens-Bemberg; Eduardo Escasany, titular del Banco Galicia; y Neuss Capital, el vehículo de inversión de los hermanos Germán, Patricio y Juan Neuss, de acuerdo a datos del citado medio.

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El proceso de venta de Metrogas también dejó al descubierto una trama de alianzas. El grupo Neuss avanzó en un acuerdo con Mubadala Capital y con la firma española SIA Capital. El fondo emiratí, con activos bajo gestión por unos 385.000 millones de dólares y presencia a nivel global, aparece como el músculo financiero detrás de la estrategia del holding argentino para ganar escala en el negocio regulado del gas.

La segunda fase del proceso

A partir de ahora, las propuestas más competitivas serán seleccionadas para avanzar a una segunda etapa, que contempla la realización de due diligence. Esta instancia permitirá a los potenciales compradores acceder a información detallada sobre la operación, situación financiera y perspectivas del negocio de Metrogas, señalaron desde la firma.

El objetivo de YPF es avanzar hacia la concreción de la venta dentro de 2026, aunque el cierre de la operación estará condicionado a la aprobación de los organismos regulatorios y al cumplimiento de las garantías exigidas en este tipo de transacciones.

Sin definiciones ni acuerdos cerrados

Desde la compañía aclararon que, hasta el momento, el proceso no implica decisiones definitivas ni compromisos contractuales. “A la fecha, no se ha adoptado decisión alguna ni se han celebrado acuerdos vinculantes”, indicaron.

La eventual salida de YPF de Metrogas se inscribe en una política más amplia de revisión de su portafolio, con foco en priorizar inversiones en segmentos como el upstream, especialmente en Vaca Muerta.