Geopolítica y GNL: cómo impacta la guerra en el plan de YPF

HOUSTON, EE.UU. Enviado especial. En el marco de la CERAWeekby S&P Global , la cumbre energética global que reunió esta semana a los principales actores de la industria en Houston , Texas , el CEO y presidente de YPF , Horacio Marín , brindó definiciones clave sobre el futuro del megaproyecto Argentina LNG . Lejos de representar un obstáculo, el actual conflicto en Medio Oriente y la reconfiguración del mapa energético mundial figuran como catalizadores para acelerar la expansión de la planta a 12 millones de toneladas.

En diálogo con la prensa argentina en la capital del shale , Marín detalló la magnitud del desafío financiero que enfrenta el consorcio fundacional —integrado por YPF , ENI y XRG —: estructurar el Project Finance más grande en la historia de Latinoamérica, por un monto cercano a los 15.500 millones de dólares. Con el JP Morgan como asesor y la mira puesta en cerrar la Decisión Final de Inversión (FID) para octubre de este año, YPF se prepara para una ronda de licitaciones bajo estrictos estándares de transparencia.

Horacio Marín IAPG Houston 2026 (4) Durante la CERAWeek, YPF ratificó que la planta de LNG podría escalar hasta 12 millones de toneladas más rápido de lo previsto.

—¿Complicó la negociación con potenciales socios o el desarrollo del proyecto el conflicto en Medio Oriente?

—No, no tiene nada que ver, para nada. Te diría que todo lo contrario. A mí no me gusta decir "la guerra" porque es algo no deseable y hay mucha gente que sufre. Pero lo que pasó es que esto acelera el LNG de Argentina de una forma que no se imaginan. Yo creo que lo que va a hacer este conflicto es acelerar fuertemente la expansión del proyecto. Yo personalmente empujaba mucho para que se logre, era lógico que tenga un tiempo entre una etapa y otra, pero creo que la situación puede llegar a hacerlo muy rápido; me refiero a lo que llamamos el proyecto de 12 millones de toneladas con los 6 millones adicionales.

—¿Para cuándo esperarían tener cerrado el financiamiento, parte o todo?

—La idea de todos los socios es tenerla finalizada para fines de este año. Estamos hablando para fines de octubre, pero puede ser noviembre o diciembre, es lo mismo. Me lo dicen los bancos, sobre todo nos lo dijo JP Morgan y algún otro banco lo confirmó: es el Project Finance más grande en la historia de Latinoamérica.

Financiamiento para crecer

—En cifras redondas, ¿cuánto van a salir a buscar a los mercados?

—Hay dos financiamientos. Está el midstream y downstream, que es de unos 20.000 millones de dólares, y el upstream, que es de 10.000 millones. El de 10.000 no lo ponés como Project Finance porque hoy en el mundo no hay este tipo de financiamiento para pozos. Sí lo hay para infraestructura y para barcos. Del de 20.000 millones, generalmente tenés que hablar de un 70% de financiamiento, unos 15.500 millones. Ese es el número que tenés que obtener. Es una combinación compleja, porque no es solamente financiamiento de bancos comerciales, sino que hay financiamiento de las ECA (Export Credit Agencies), que son bancos de desarrollo. Ellos te dan garantías a los que te prestan, alargan el período y te bajan la tasa. Es un rompecabezas que ya empezamos a armar con nuestro financial advisor, que es el JP Morgan.

—¿Cuáles son los próximos pasos respecto a este financiamiento y a la licitación de las principales obras?

—Estamos trabajando todos para tener los documentos mínimos necesarios para empezar las negociaciones del financiamiento para fines de abril. Es algo nuevo, no hay este tipo de contratos ni de financiamiento en Argentina, es el primer proyecto de esta envergadura. Lo que hay que hacer es tener todo listo para cuando esté avanzado el FID (Decisión Final de Inversión) para octubre. Para ese momento, tendríamos que tener todos los contratos licitados.

Horacio Marín IAPG Houston 2026 (3) En Houston, YPF detalló la hoja de ruta para reducir costos, acelerar perforaciones y sostener su plan de crecimiento en Vaca Muerta.

La figura de un cuarto socio

—¿El ganador de las obras tiene que estar antes del FID entonces?

—Tiene que estar antes de terminar el FID, en octubre de este año. Seguramente vamos a ir licitando en este período sujeto al FID. Es decir, llamás a licitación, definís al ganador y firmás sujeto a que salga la decisión final, porque si no atrasás mucho los proyectos. YPF tiene que ir a un sistema en todo lo que licitemos donde no haya negociaciones posteriores, que sea en el momento y absolutamente transparente. Queremos homologar nosotros antes de la licitación para que no se generen situaciones no deseables. Gana el que ponga el menor costo, porque al final del día el menor costo es mejor para todos.

—¿De qué depende que se sume finalmente un cuarto socio al proyecto?

—Estamos en los procesos finales, depende de los tiempos que le llevan al socio las aprobaciones formales. Pero no es que el consorcio esté buscando desesperadamente un cuarto socio. Somos tres socios fundadores: ENI, XRG (ADNOC) e YPF. Podemos hacerlo los tres solos. Es una oportunidad porque es un socio importante si se da, pero es ese socio o ningún otro. El proyecto con los tres socios fundadores avanza igual.

Horacio Marín IAPG Houston 2026 (2) El presidente de YPF aseguró en Houston que el conflicto en Medio Oriente acelera la expansión del megaproyecto Argentina LNG.

El salto en Vaca Muerta: la meta de los 250.000 barriles

Horacio Marín se hizo eco de los elogios que el CEO de Chevron propinó al potencial de Vaca Muerta durante la cumbre y detalló la hoja de ruta operativa de YPF en la cuenca neuquina para este año. El titular de la petrolera destacó una reducción sustancial en los tiempos y costos, una variable clave para sostener el plan de crecimiento.

"Hemos logrado bajas de costo significativas porque las compañías de servicios internacionales comprendieron que Argentina y Vaca Muerta hoy son distintas", aseguró Marín. En esa línea, precisó que el ciclo de perforación de un padde cuatro pozos, que en 2023 demandaba unos 310 días, hoy se logró reducir a 185 días. "Estamos en el sendero correcto y va a redundar en una baja del costo del pozo a partir de este año", auguró.

Sobre el nivel de actividad, confirmó un incremento paulatino en la cantidad de perforadores: "Ya levantamos un rig, pasamos de 12 a 13. En julio entra otro, en agosto entra otro y en diciembre entra el próximo. Todos esos van a ir subiendo la producción".

El objetivo trazado por la compañía es alcanzar una producción de salida en Vaca Muerta de 250.000 barriles diarios o más a partir de diciembre. Para graficar el esfuerzo operativo detrás de esa cifra, el CEO apeló a lo que definió como "números carniceros": "Si terminamos el año en 200.000 barriles, la declinación natural te hace caer 60.000 barriles para diciembre. Es decir, si YPF no hiciera absolutamente nada, la producción bajaría a 140.000. Nosotros estamos perforando para levantar esos 60.000 de caída, más otros 50.000 de crecimiento neto".