Horacio Marín: "Hacia 2031 se van a invertir 130 mil millones de dólares en Vaca Muerta"

HOUSTON, EE.UU. Enviado especial. “En 2030, Argentina va a ser otro país” , aseguró el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín , durante el encuentro organizado por el IAPG Houston , en el marco del ciclo Breakfast series - Energy Leadership in Action. Ante un auditorio colmado de ejecutivos y referentes de la industria global, el titular de la petrolera de bandera nacional desglosó el plan estratégico que busca transformar a la Argentina en una potencia exportadora de energía, apoyado en la eficiencia, la tecnología y una inyección de capital sin precedentes.

El punto más álgido de su exposición llegó al proyectar el flujo de capitales hacia la cuenca neuquina. Marín no titubeó al anticipar un volumen de inversiones que promete reconfigurar el ecosistema energético del país y que exige una respuesta inmediata de los grandes jugadores del sector.

”En cada año va a haber una inversión solamente en Vaca Muerta del orden de lo que hace una supermajor en todo el mundo. Esto es una inversión gigante que va a haber en Argentina. Y nosotros estimamos que va a haber, de ahora en adelante y hasta el 2031, unos 130 mil millones de dólares de inversión", dijo el presidente de YPF. No es una promesa a largo plazo, sino un flujo constante que ya comenzó.

Para que la industria dimensione el tamaño de la oportunidad, Marín explicó que una petrolera supermajor invierte globalmente entre 18.000 y 25.000 millones de dólares anuales repartidos en 150 países. Con este nivel de aceleración, Argentina va a concentrar anualmente ese mismo volumen de capital, pero exclusivamente en Vaca Muerta. Es decir, el esfuerzo de una petrolera mundial de primera línea, puesto en una sola cuenca.

Entrevista Marín - Houston

Marín usó este número como un argumento de venta directo y urgente para atraer a los grandes contratistas. Pidió explícitamente a las compañías de servicios internacionales que se instalen en Argentina, al dejar en claro que el ecosistema actual va a necesitar muchísima más capacidad y escala para absorber esa inyección gigante de dólares.

La "roca técnica" compite mano a mano con el shale de EE.UU.

El optimismo del CEO de YPF no se basa solo en proyecciones financieras, sino en la geología y la eficiencia operativa alcanzada. Marín destacó que la "roca técnica" de Vaca Muerta es superior. "El EUR (producción total del pozo) de Vaca Muerta está arriba de cualquiera de los shales de Estados Unidos, es mucho más productiva", aseguró.

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Además, confirmó que los costos son absolutamente competitivos a nivel global: el break-even en gas está a la par de Estados Unidos, y en petróleo se ubica marginalmente por debajo de los 35 dólares por barril, ya contemplando regalías y costos locales.

Esa competitividad se apoya en un salto drástico en la productividad de YPF. La compañía aumentó la producción en Vaca Muerta un 42% en un solo año y redujo el lifting cost un 45%, al llevarlo a apenas 4 dólares por barril, con 16.000 pozos en cartera. La velocidad de perforación saltó un 66% y el ciclo de pozo se desplomó de 312 a 85 días en promedio.

El abandono del convencional y la era de la IA

Para sostener esta rentabilidad, YPF está ejecutando una rotación estratégica de su portafolio. Marín fue claro sobre el futuro de los campos maduros: "Muy pronto nuestro objetivo es ir a cero en convencional". Argumentó que no es negocio para los accionistas invertir en áreas con costos operativos de entre 25 y 50 dólares el barril cuando Vaca Muerta ofrece retornos infinitamente superiores.

En paralelo, la innovación tecnológica está cruzando toda la cadena de valor de la compañía. Desde operaciones de perforación y fractura 100% remotas comandadas desde Buenos Aires, hasta la implementación de Inteligencia Artificial en las refinerías (como en Plaza Huincul) y algoritmos de micro-pricing en las estaciones de servicio, capaces de actualizar precios en tiempo real según la demanda de cada surtidor en el país.

El hub exportador y el salto del GNL

Todo este volumen de producción –que apunta a superar los 1.500.000 barriles de producción en 2031 – requiere infraestructura urgente. Allí entra el proyecto del oleoducto y terminal exportadora Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), la primera obra de Oil & Gas impulsada y financiada íntegramente por el sector privado por 3.000 millones de dólares.

El gran objetivo macroeconómico fijado por YPF es que Argentina exporte más de 30.000 millones de dólares anuales a partir de 2030/31. El Gas Natural Licuado (GNL) será un pilar de esta balanza. El proyecto Argentina LNG en Río Negro avanza firme: en mayo comenzará la búsqueda del Project Finance –el más grande en la historia de Latinoamérica– para la planta de 12 millones de toneladas, con inversiones estimadas en 30.000 millones de dólares en cuatro años.

"Nosotros somos el cebador de la economía para lograr que la macroeconomía despegue y darle tiempo suficiente a que entren las otras exportaciones", concluyó Marín, reafirmando el rol de Vaca Muerta como el motor indiscutido del futuro argentino.