Horacio Marín en CERAWeek: "La guerra acelera la expansión del proyecto Argentina LNG"

HOUSTON, TEXAS. Enviado especial. El conflicto en Medio Oriente y la reconfiguración del mapa energético global posicionan a Vaca Muerta ante una ventana de oportunidad inédita. Desde Houston, en el marco del CERAWeek by S&P Global, el presidente y CEO de YPF , Horacio Marín , confirmó que la tensión geopolítica no solo ratifica el rumbo del megaproyecto Argentina LNG —que ENI y Adnoc—, sino que actúa como un catalizador para adelantar su expansión a 18 millones de toneladas anuales (MTPA).

"Lo que pasó en la guerra acelera el GNL de Argentina de una forma que ustedes no se imaginan", aseguró Marín en diálogo con periodistas argentinos, y mencionó las interrupciones de suministro que sufrieron instalaciones clave de producción de gas natural licuado en Qatar y que impactaron de lleno en el abastecimiento europeo. Ante este escenario de incertidumbre en el hemisferio norte, Argentina se consolida como un proveedor seguro, alejado de los conflictos bélicos y con salida directa a dos océanos.

El cuarto socio: una oportunidad, no una necesidad

Uno de los rumores más fuertes que circuló en los pasillos del CERAWeek fue la inminente incorporación de un cuarto "peso pesado" al consorcio, con nombres como Aramco o ExxonMobil que suenan en el sector. Sin embargo, Marín fue categórico al respecto. Si bien reconoció que existen conversaciones avanzadas, aclaró que el consorcio no está en una búsqueda desesperada de capital para arrancar. “Podemos hacerlo los tres solos”, sentenció.

Y agregó: “Si hay un cuarto socio se verá en el próximo tiempo. Es una oportunidad porque es un socio importante, si es que se da. Pero el proyecto con los tres socios va y va”.

El Project Finance más grande de la historia regional

La estructuración financiera del Argentina LNG no tiene precedentes en América Latina. Marín detalló la magnitud de los fondos necesarios y los plazos que maneja la petrolera de bandera para concretar la Decisión Final de Inversión (FID) hacia finales de este año.

Como está planteado hasta el momentos, con los tres socios, el proyecto prevé la instalación de dos buques licuefactores en la costa rionegrina con una inversión global de USD 30.000 millones, divididos en USD 20.000 millones para el midstream y downstream (infraestructura de tratamiento y transporte de gas y buques), y USD 10.000 millones para el upstream, es decir el desarrollo de yacimientos gasíferos de Vaca Muerta.

WhatsApp Image 2026-03-24 at 1.54.52 PM (2) Los gobernadores de Neuquén y Río Negro, Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, se reunieron en Houston con el presidente de YPF Horacio Marín y los directivos de ENI, Claudio Descalzi y Guido Brusco.

Para la etapa de infraestructura, el consorcio saldrá a buscar en el mercado un Project Finance por el 70% del valor, lo que representa entre USD 14.000 y USD 15.500 millones.

Las negociaciones, asesoradas por el JPMorgan, incluyen a bancos de desarrollo (ECA) de los países compradores, lo que permitirá alargar los plazos de pago y reducir sustancialmente las tasas de interés.

Transparencia, contratos y el rol del RIGI

Para cumplir con el agresivo cronograma, YPF espera tener listos los documentos mínimos del financiamiento para fines de abril y avanzar con la homologación previa de las licitaciones, que incluyen la adjudicación de las obras de los gasoductos y los buques licuefactores, posiblemente a gigantes asiáticos como la coreana Samsung o la china Wison. Marín enfatizó la necesidad de un proceso transparente y sin "segundas vueltas" para cambiar la cultura de contrataciones.

En cuanto a la demanda, el foco está puesto en cerrar contratos de compra a largo plazo con países desarrollados de Europa y Asia, lo que minimiza el riesgo financiero. No obstante, la estrategia contempla dejar un 20% de la producción para el mercado spot.

El presidente de YPF también dejó un mensaje claro sobre el marco regulatorio indispensable para que los capitales desembarquen en las costas patagónicas: "Sin RIGI, no hay LNG".