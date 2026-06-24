Horacio Marín y su visión de la industria: "Vaca Muerta no se desarrolla sin YPF"

El presidente y CEO de YPF , Horacio Marín , expuso su visión sobre el desarrollo de Vaca Muerta , la estrategia de expansión exportadora del sector energético y los cambios culturales dentro de la compañía, en un contexto de fuerte proyección de crecimiento del no convencional argentino.

El ejecutivo también abordó el rol de la inteligencia artificial y la futura renovación de la conducción de la compañía.

Vaca Muerta, YPF y una lógica de "objetivo país"

Marín planteó que el desarrollo del shale neuquino no puede explicarse sin la participación de la petrolera nacional, aunque remarcó que el esquema actual no se basa en competencia entre compañías sino en coordinación sectorial.

“Vaca Muerta no se desarrolla sin YPF. Se desarrolla con toda la industria, pero es condición necesaria que esté YPF”, afirmó. Las definiciones fueron realizadas en el podcast “Lo que no CV”, producido por Talenters.

Vaca Muerta Insights 2026 Horacio Marin Horacio Marín , presidente y CEO de YPF. Omar Novoa

En esa línea, sostuvo que la lógica interna de la firma cambió hacia una dinámica de objetivo compartido: “No estamos compitiendo con las demás compañías. Esto no es un torneo de tenis. Estamos trabajando en un objetivo colectivo, tanto de la industria como del país”.

Según el ejecutivo, esa reorientación permitió una mayor alineación organizacional dentro de la empresa, aunque reconoció que se trata de un proceso cultural complejo.

"Creo que eso es lo que logró que en YPF se alinee todo, pero es un cambio cultural muy rápido y muy difícil hacerlo si no hay un objetivo fuerte", agregó.

Exportaciones energéticas y salto de escala

El líder de YPF vinculó directamente el crecimiento productivo con la necesidad de acelerar obras de transporte y exportación. En su proyección, el desarrollo pleno de Vaca Muerta podría llevar las exportaciones energéticas argentinas a superar los US$ 30.000 millones actuales y alcanzar los US$ 45.000 millones hacia 2031.

“Lograr que Argentina exporte más de 30.000 millones de dólares hoy y 45.000 millones a partir del 31 es un objetivo de miles de personas”, señaló.

Ese escenario está asociado a un incremento sostenido de la producción, con una meta de superar 1,5 millones de barriles diarios hacia 2031, lo que exige nuevas obras de evacuación y procesamiento.

En ese contexto, cobra relevancia el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el oleoducto y terminal exportadora que se perfila como la primera gran obra del sector oil & gas en Argentina financiada íntegramente por capital privado, con una inversión estimada en torno a los US$ 3.000 millones.

Caños ductos VMOS Puerto San Antonio Este 1 Nuevo avance del VMOS: comenzó el acopio de tubos para la terminal exportadora de Punta Colorada.

GNL y el proyecto de mayor escala regional

Dentro de la estrategia de largo plazo, el Gas Natural Licuado (GNL) aparece como uno de los pilares centrales del esquema exportador.

El proyecto Argentina LNG, con base en Río Negro, avanza en la estructuración financiera de una planta de 12 millones de toneladas, con una inversión total estimada en US$ 30.000 millones en cuatro años y con el objetivo de conseguir el mayor project finance de la historia de América Latina.

Cultura interna: del "éxito y fracaso" a la idea de superación

Más allá de los números del negocio, Marín hizo foco en la transformación cultural dentro de YPF y en la forma de tomar decisiones en contextos de alta presión.

“La diferencia entre una compañía con resultados extraordinarios y otra con resultados normales no es la estrategia, es la pasión y lo que pone la gente porque cree en el objetivo”, sostuvo.

En ese marco, planteó criterios de liderazgo basados en la transparencia y la alineación con el interés corporativo a la hora de evaluar al personal: “Miro tres cosas: que tome decisiones siempre en favor de la compañía y no propio, que no discuta poder, que sea muy transparente”.

Horacio Marín Amcham Energy Forum 2025 (2) Desde YPF, Horacio Marín explicó cómo el conflicto en Medio Oriente podría impactar en el mercado local.

Durante todo el reportaje, el ejecutivo apeló a su experiencia deportiva para explicar su enfoque: “El tenis me enseñó a sacar la palabra éxito y fracaso y poner superación”.

Según Marín, el miedo al fracaso actúa como un inhibidor de decisiones importantes, por lo que propuso reemplazar esa lógica por objetivos de largo alcance.

Inteligencia artificial en YPF: herramienta, no reemplazo

En relación con el impacto de la inteligencia artificial en la industria energética, el CEO de YPF relativizó la posibilidad de sustitución del factor humano. "No hay compañía que tenga resultados extraordinarios sin pasión y sin humanidad. La inteligencia artificial es una herramienta", afirmó.

En su visión, la incorporación tecnológica se inscribe en una evolución histórica de instrumentos que amplifican capacidades humanas, sin reemplazar los componentes centrales de decisión y liderazgo. "Yo pienso que vos te recibís de viejo cuando decís que 'antes era mejor'. Siempre todo lo que viene es mejor, y es una evolución. Y la evolución siempre es muy positiva", añadió.

Sucesión y continuidad en la conducción de YPF

Por otra parte, Marín se refirió al futuro liderazgo de la compañía y a la necesidad de consolidar un esquema de sucesión interno.

Indicó que existen “tres o cuatro personas” dentro de la organización con potencial para sucederlo, aunque aclaró que no es momento de definiciones. "Es un objetivo personal quedarme hasta al 2031, que los gobiernos y la política no se metan más en YPF, y que los sucesores vengan de la propia empresa", señaló, al tiempo que subrayó la importancia de preparar cuadros para gestionar organizaciones de alta presión.

"Hay 3 o 4 personas que yo tengo claro que pueden ser mis sucesores. No es momento ahora de decir 'es él, o el otro o la otra', pero creo que sí es el momento de presionarnos también, porque, si no aprendés a trabajar en presión, no podés manejar una compañía como YPF", cerró.