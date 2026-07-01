"El offshore puede dar vuelta a la Argentina": la apuesta de Horacio Marín para el futuro de YPF

El presidente y CEO de YPF , Horacio Marín , se refirió al desarrollo offshore y aseguró que el potencial de los recursos costa afuera podría tener un impacto mucho mayor para el país del que hoy se proyecta.

"Nosotros nos vamos a concentrar mucho en el offshore. El offshore puede dar vuelta a la Argentina mucho más de lo que todos creen", afirmó este martes durante el ciclo Democracia y Desarrollo, organizado por el diario Clarín.

Las declaraciones llegan en un momento en el que la petrolera impulsa campañas exploratorias en distintas cuencas marítimas, tanto en Argentina como en Uruguay, con el objetivo de ampliar la frontera hidrocarburífera y abrir una nueva etapa de crecimiento para el sector energético.

TotalEnergies Fénix gas convencional offshore Cuenca Austral.webp Exploración offshore del Atlántico Sur

La apuesta de YPF por el Mar Argentino

La exploración offshore forma parte de la estrategia de largo plazo de YPF. La compañía considera que el desarrollo de recursos en aguas profundas representa una oportunidad para incrementar la producción de hidrocarburos, atraer inversiones y generar nuevas exportaciones.

Los proyectos se ubican a más de 300 kilómetros de la costa y en profundidades que superan los 1000 metros, por lo que requieren tecnología de última generación y estrictos estándares de seguridad ambiental.

Actualmente, YPF posee bloques offshore en el Mar Argentino y un bloque en aguas de Uruguay. Todos en etapa exploratoria.

Desde la empresa sostienen que el potencial de estas áreas es comparable al de otros grandes desarrollos hidrocarburíferos. "La actividad offshore es una oportunidad única: el Mar Argentino tiene un potencial de decenas de billones de barriles de petróleo por investigar, recursos similares a los que nuestro país posee en Vaca Muerta. Esto no sólo se traduce en ingresos, sino también en trabajo para los argentinos y las argentinas", señalaron desde la compañía.

El antecedente del pozo Argerich

Uno de los proyectos más importantes fue el pozo Argerich, ubicado en el bloque CAN-100 de la Cuenca Argentina Norte (CAN), frente a las costas de Mar del Plata.

La perforación, operada por Equinor en asociación con YPF y Shell, marcó un hito para la industria al convertirse en el primer pozo exploratorio realizado en aguas ultraprofundas del país, con una profundidad superior a los 4000 metros.

Sin embargo, la campaña concluyó en 2024 con un resultado negativo. Equinor informó que el pozo fue declarado seco tras no encontrar petróleo ni gas en cantidades comercialmente explotables.

Offshore buque sísmico Argerich YPF Mar Argentino.jpg Buque sísmico en el pozo Argerich.

En exploración: los proyectos offshore que mantiene YPF

Más allá del resultado del pozo Argerich, YPF continúa explorando otros proyectos offshore en distintas cuencas del país.

En la Cuenca Argentina Norte, la empresa participa en los bloques CAN-102 y CAN-114 junto con Equinor. Allí se llevaron adelante una serie de trabajos exploratorios mediante campañas sísmicas.

En la Cuenca Malvinas Oeste integra el bloque MLO-123, en asociación con la empresa noruega y TotalEnergies, mientras que en la Cuenca Austral Marina participa en las áreas AUS-105 y AUS-106 junto a Equinor y CGC, donde se realizan análisis de registración sísmica.

La alianza con Eni para explorar Uruguay

A estos activos se suma el bloque OFF-5, ubicado frente a Punta del Este, en Uruguay, donde YPF también apuesta al desarrollo de recursos en aguas profundas.

En noviembre del año pasado, la compañía conducida por Marín firmó un acuerdo con la petrolera italiana Eni para desarrollar en conjunto el área, de aproximadamente 17.000 kilómetros cuadrados ubicada a unos 200 kilómetros de la costa del país vecino y con profundidades de que alcanzan los 4.100 metros.

Hasta ese momento el bloque pertenecía íntegramente a YPF. Con la operación, Eni Uruguay sumó una participación del 50%.

Según informó la firma argentina, los estudios geológicos muestran similitudes entre esta región y la cuenca Orange, ubicada frente a Namibia, donde durante los últimos años se realizaron importantes descubrimientos de petróleo y gas. Ambos márgenes compartieron una evolución geológica común antes de la separación de los continentes, un antecedente que fortalece las expectativas exploratorias en el Atlántico Sur.

Al anunciar la noticia, Marín sostuvo: "Este acuerdo nos permite dar un paso hacia la exploración offshore. Incorporamos conocimiento global y capacidades que nos posicionan para aprovechar oportunidades en una región con gran potencial, reafirmando nuestra visión de crecimiento y liderazgo en proyectos innovadores".

Una actividad con décadas de historia en Argentina

De acuerdo a información de YPF, la actividad offshore en Argentina tiene una larga trayectoria. Las primeras investigaciones sobre las cuencas marítimas comenzaron en la década de 1940 y las primeras exploraciones se realizaron hacia fines de los años sesenta.

En total, se perforaron 187 pozos en el Mar Argentino, de los cuales 36 resultaron productivos. Todos ellos se encuentran en la Cuenca Austral y actualmente aportan alrededor del 20% del gas natural que produce Argentina.

En contraste, la Cuenca Argentina Norte, donde YPF concentra buena parte de sus expectativas exploratorias, continúa siendo una de las regiones menos exploradas del país.