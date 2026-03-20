La foto pre guerra: el superávit energético de febrero fue uno de los más bajos, pero se duplicaría en marzo

Nunca un dato del Indec había quedado tan viejo como esta balanza comercial energética de febrero , que servirá para comparar qué tanto impactó el efecto de la guerra en las exportaciones argentinas.

Los números del mes previo marcan uno de los peores indicadores del último año , con un saldo positivo de apenas 486 millones de dólares, tras registrar exportaciones por 631 millones e importaciones por 145 millones.

Las primeras cayeron un 27,6% producto de una merma de precios del 11,6%, pero sorprendentemente también por un retroceso de cantidades vendidas del 18%.

Así como en 2025 fue la locomotora de las exportaciones argentinas y llegó al segundo lugar de los productos más vendidos, el petróleo perdió protagonismo en los primeros dos meses del 2026. En febrero, sus exportaciones cayeron al cuarto lugar del país con 321 millones de dólares a raíz de una baja del 32,1%.

Puerto Rosales Vaca Muerta shale oil Seaways Eagle petróleo exportación (1).jpeg La terminal de Otamerica en Puerto Rosales despachó por primera vez tres buques tanque en simultáneo: el San Matías I, el Río Spirit y el Cabo de Hornos.

El boom de precios por la guerra en Irán

Lógicamente, un sendero que se revertirá totalmente a partir de marzo donde se esperan subas gigantes por el boom de precios desatado por la guerra y también por la restricción de la oferta de crudo global que obliga a buscar otras plazas como la Argentina.

Los cálculos de las consultoras sostienen que el superávit energético que fue de 7.800 millones en 2025, saltaría a 12.300 millones este año. Es decir, más de 1.000 millones de dólares por mes en los diez meses que quedan por contabilizar considerando un precio del Brent a 100 dólares por barril.

A pesar de que las importaciones se encarecerían, su efecto sería diametralmente opuesto al de la guerra de Ucrania y tendría un impacto muy acotado en la economía local. De poco más de 2.000 millones de dólares en 2025, las compras energéticas saltarían a unos 3.500 millones en 2026.

Por lo pronto, los datos del Indec de febrero reflejaron una caída del 36,8% originada tanto por baja de precios (-23,5%) como de cantidades (-17,2%), donde el gasoil lideró este retroceso con una merma del 68% y las gasolinas lo siguieron al bajar un 62%.