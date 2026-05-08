De Venezuela a Vaca Muerta: la OTC mostró el nuevo mapa energético que mira el mundo

Lentamente, con el transcurso de los años, China fue desembarcando en el NRG Center , el enorme predio de Houston donde cada mayo se realiza la Offshore Technology Conference ( OTC ) , una de las ferias más importantes del mundo para la industria del petróleo y el gas . Hace 12 años que LMNeuquén cubre la feria y el declive es evidente.

En aquellos tiempos previos a la pandemia , una suerte de vehículo de golf remolcaba cuatro carros con filas de asientos dobles para mover a los asistentes dentro de una superficie que parecía inabarcable. La feria ocupaba el NRG Center, el NRG Dome , parte del estacionamiento y varias calles interiores del complejo donde se practica rodeo, fútbol americano y donde Argentina jugó la final de la Copa América . El mismo lugar que, por la magnitud de sus edificios, también será parte del Mundial de Fútbol 2026 .

La pandemia trastocó todo y la feria inició un declive que todavía se percibe. Ya no están, al menos con la escala de antes, las grandes operadoras ni las principales compañías globales de servicios. En su lugar, China ocupa de manera amplia, aunque desarticulada, buena parte del NRG Center. Más ordenados, pero también visibles, aparecen los pabellones de Países Bajos, Canadá, Gran Bretaña o Italia, entre otros, que cobijan a empresas de peso. Desde América Latina, Brasil, Guyana y Argentina también montaron sus espacios, donde concentraron compañías que venden productos, tecnología y servicios para la industria.

Pero sería un error leer esa reducción física como una pérdida total de relevancia. Más allá del predio ferial, la actividad B2B, los encuentros técnicos y las reuniones privadas siguen vivas. Como siempre, los lobbies de los hoteles, las salas de conferencias y los bares cercanos al NRG se llenan de ejecutivos, funcionarios, proveedores y consultores que se mueven entre agendas cruzadas. Ese músculo invisible del networking es, acaso, lo que mantiene en pie a la OTC aun cuando la feria ya no tiene el gigantismo de otros años.

OTC 2026 OTC 2026 mostró el nuevo mapa global del negocio energético.

La actividad aún tiene músculo

La pérdida de tamaño no equivale a pérdida de influencia. La OTC sigue siendo una de las pocas ferias donde la industria global puede observar, en pocos días y en un mismo lugar, hacia dónde se mueven el capital, la tecnología y la geopolítica del petróleo y el gas. Aun con menos metros cuadrados ocupados, Houston continúa funcionando como una sala de situación del offshore mundial: allí se cruzan las discusiones sobre seguridad energética, nuevas fronteras exploratorias, eficiencia de costos, descarbonización operativa, inteligencia artificial, subsea, FPSO, LNG y recuperación de activos maduros.

La relevancia de la feria ya no pasa sólo por la espectacularidad de los stands ni por la cantidad de expositores, sino por la densidad de las conversaciones que ocurren alrededor. En la OTC se mide el apetito real de inversión, se anticipan movimientos de proveedores globales, se ponen a prueba narrativas de países productores y se advierte qué proyectos empiezan a ganar o perder prioridad en la agenda de las grandes compañías. Lo que se conversa en Houston no siempre se traduce en un anuncio inmediato, pero muchas veces funciona como anticipo de decisiones que después impactan en contratos, desarrollo de campos, infraestructura, financiamiento y alianzas regionales.

En ese sentido, la feria conserva un peso informativo singular. La propia organización la presenta como un espacio global para compartir avances tecnológicos, mejores prácticas, transición energética y tendencias emergentes del offshore, con una agenda donde conviven ejecutivos, ingenieros, científicos, funcionarios y proveedores de distintos países.

También cambió el tipo de noticia que produce la OTC. Antes, buena parte del impacto estaba asociado al despliegue físico de las majors, a anuncios corporativos de gran volumen o a lanzamientos tecnológicos presentados como rupturas definitivas. Hoy la noticia aparece de manera más fragmentada, pero no menos importante: tiebacks submarinos que bajan CAPEX, tecnologías de perforación autónoma, soluciones para reducir emisiones operativas, proyectos flotantes de LNG, sistemas de monitoreo remoto y estrategias para extender la vida útil de infraestructura existente. Es una agenda menos vistosa, pero muy conectada con la economía real de la industria.

Por eso, aun en su versión más austera, la OTC sigue marcando agenda. Funciona como una especie de termómetro: muestra dónde hay confianza, dónde hay dudas, qué países despiertan interés, qué tecnologías empiezan a ganar adopción y qué regiones pueden capturar capital en los próximos años. En Houston no se define todo, pero se escuchan señales que la industria toma en serio. Y este año esas señales fueron bastante claras: el mundo sigue necesitando petróleo y gas, pero cada barril nuevo deberá justificar mejor su costo, su plazo, su riesgo y su huella ambiental.

OTC 2026 Activida Argentina Venezuela, Guyana y Vaca Muerta marcaron agenda en Houston.

El resurgimiento de Venezuela

En ese nuevo formato, más acotado pero todavía influyente, hubo una presencia que llamó la atención de los expositores argentinos: Venezuela. Empresas como Duxaoil o Dosivac, consultoras como Oil Production e instituciones como PromArgentina lo notaron desde el ritmo cotidiano del stand nacional. “Muchos empresarios de África, Asia, pero sobre todo venezolanos. Parece que les hubieran abierto las puertas del país y salieron todos juntos”, aportó un empresario con sorpresa.

La frase resume algo que se palpó en Houston. Venezuela volvió a aparecer como tema, no tanto por un gran anuncio técnico, sino por el interés que despierta un eventual reingreso al mapa petrolero internacional. El alivio parcial de sanciones, la necesidad de crudos pesados para el sistema refinador del Golfo de México y una producción que empieza a mostrar señales de recuperación volvieron a colocar al país en la conversación de la industria.

El punto de partida, sin embargo, es complejo. El deterioro acumulado durante los años de Hugo Chávez y Nicolás Maduro dejó campos con infraestructura envejecida, instalaciones corroídas, pasivos ambientales, pozos abandonados y una enorme necesidad de recomposición operativa. “Hay al menos unos 5.000 pozos que deben recuperar y vienen a preguntar por bombas, ductos, válvulas, equipos y servicios. Están desesperados”, graficó uno de los expositores.

La pregunta sobre Venezuela es menos geológica que política y comercial. El país conserva recursos, historia petrolera, potencial en la Faja del Orinoco e interés de compañías que miran crudos pesados y gas offshore cerca de Trinidad y Tobago. Pero todavía debe reconstruir condiciones mínimas de seguridad jurídica, estabilidad contractual y confianza operativa. En Houston, Venezuela volvió a ser tema. Todavía no volvió, al menos plenamente, a ser destino de inversión.

Guyana 2026 OTC Stand Guyana dejó de ser una promesa y se convirtió en un jugador de calidad mundial.

La señal del offshore

Guyana apareció desde otro lugar. Ya no como promesa, sino como una nueva frontera que se convirtió en actor central del offshore global. El bloque Stabroek cambió el peso energético de ese pequeño país sudamericano y lo ubicó en una conversación de escala mundial. Su presencia en la OTC funcionó como una señal de época: en un mundo atravesado por tensiones geopolíticas, cuellos de botella logísticos y demanda creciente, la discusión energética no pasa sólo por la transición, sino también por la suficiencia de oferta.

En la feria, Guyana fue leída como un caso de desarrollo acelerado: aguas profundas, alta productividad, costos competitivos, incorporación rápida de tecnología y una curva de crecimiento que la ubica entre los polos offshore más dinámicos del planeta. Si hace algunos años su historia era la del descubrimiento, ahora es la de la ejecución: cómo sostener el ritmo, ampliar capacidad y consolidarse como proveedor confiable en el Atlántico.

Brasil llegó con otro peso. No necesitó presentarse como novedad, sino como potencia offshore consolidada. El presal volvió a mostrarse como una de las provincias petroleras más competitivas del mundo, con escala, productividad y una cadena tecnológica capaz de sostener desarrollos complejos en aguas ultraprofundas. Su agenda combinó continuidad exploratoria, eficiencia operativa, nuevos proyectos, FPSO, sistemas subsea y descarbonización de la producción.

En Houston, Brasil ratificó que su lugar global no depende sólo del volumen de reservas. También se apoya en una experiencia industrial acumulada: operación remota, integración submarina, reducción de emisiones y manejo de proyectos de enorme complejidad técnica. Si Guyana representa la velocidad de una frontera que crece, Brasil encarna la madurez de una potencia offshore que ya aprendió a operar en escala global.

Horacio Marín presentación OTC 2026 (4) OTC 2026 permitió exhibir el potencial de Vaca Muerta y la ponderar el cambio económico argentino.

“El mercado está como loco por el producto Vaca Muerta”

Argentina buscó insertarse en esa misma conversación desde una naturaleza distinta. No como offshore, sino como plataforma shale capaz de transformar recursos no convencionales en exportaciones de petróleo, gas y eventualmente GNL. La agenda oficial de la OTC incluyó el panel “Argentina as a Reliable Energy Partner: The Role of Vaca Muerta in the Global Energy Market”, con la presencia del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa; el CEO de YPF, Horacio Marín; y el ministro de Energía de Neuquén, Gustavo Medele, entre otros representantes de la industria.

La presencia argentina tuvo un componente técnico, empresarial e institucional: mostrar roca, productividad, infraestructura en construcción y una narrativa de escala exportadora. El mensaje fue que Vaca Muerta ya no quiere ser leída sólo como una promesa geológica, sino como un sistema en maduración. Oleoductos, evacuación incremental, proyectos de GNL, proveedores locales, eficiencia operativa y un marco de incentivos para atraer capital formaron parte de esa carta de presentación.

La pregunta que quedó flotando en Houston fue la misma que atraviesa a todo shale fuera de Estados Unidos: si Argentina podrá construir, alrededor de una roca de clase mundial, la infraestructura, la logística, la estabilidad regulatoria y la competencia de servicios necesarias para sostener costos globalmente competitivos.

En el caso argentino, además, hubo un dato político que no pasó inadvertido: la potencia de un mensaje de unidad entre distintos estamentos de la industria. El gobernador Rolando Figueroa; el titular de PromArgentina, Diego Sucalesca; los CEO de las principales operadoras; empresas de servicios; cámaras empresarias; y hasta el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados, Marcelo Rucci, buscaron transmitir una misma idea: la cuenca tiene rumbo, hay claridad sobre el desarrollo y existe una base de estabilidad para sostener el crecimiento.

Stand Argentina OTC 2026 Funcionarios, ejecutivos, científicos, ingenieros y futuros inversores se acercaron al stand de Argentina en la OTC 2026.

Señales claras para el futuro

Ese mensaje también tuvo una advertencia. El desarrollo de Vaca Muerta depende, en buena medida, de que Argentina no vuelva a interrumpirse a sí misma. Lo sugirió Medele al marcar que el desafío ya no está sólo en demostrar el recurso, sino en sostener las condiciones que permitan convertirlo en producción, infraestructura, exportaciones y trabajo.

La atracción por Vaca Muerta también se expresó fuera de los paneles. Una empresa con base en Neuquén colocó esta semana una obligación negociable que recibió ofertas por el doble de lo que buscaba. La lectura de uno de los participantes fue directa: “El mercado está como loco por el producto Vaca Muerta”. Esa percepción también se reflejó en las rondas de negocios, en las consultas de inversores y en el movimiento alrededor del stand argentino.

La OTC, entonces, dejó una imagen doble. Por un lado, una feria más chica, menos exuberante, sin el despliegue monumental de otros tiempos y con una presencia más difusa de las grandes compañías globales. Por otro, una agenda energética que sigue pasando por Houston: Venezuela como posibilidad incómoda, Guyana como frontera acelerada, Brasil como potencia offshore y Argentina como promesa shale que busca entrar definitivamente en el mapa exportador.

La feria ya no es lo que era. Pero todavía funciona como una caja de resonancia de la industria. Y en esa caja, aun con menos brillo en los pasillos, el mundo volvió a hablar de petróleo, gas, seguridad energética, tecnología, costos, transición y competencia por capital. En definitiva, de todo aquello que sigue definiendo quién puede producir energía en escala y quién apenas puede prometerla.