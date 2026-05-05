Horacio Marín en Houston: "Argentina LNG es el proyecto más complejo que puede hacer el país"

HOUSTON. En el Room 204 del NRG Center , donde esta semana se desarrolla la Offshore Technology Conference 2026 , Vaca Muerta volvió a ocupar un lugar central en la agenda energética internacional. Fue este martes, durante el panel “Argentina as a Reliable Energy Partner: The Role of Vaca Muerta in the Global Energy Market”, que reunió a más de 100 asistentes, entre empresarios argentinos y representantes de compañías de Francia , China , India y otros mercados interesados en el nuevo mapa global del gas y el petróleo .

El encuentro tuvo como moderadora a la periodista Victoria Terzaghi, de Editorial Río Negro, y reunió en el mismo escenario al gobernador de Neuquén , Rolando Figueroa ; al ministro de Energía provincial, Gustavo Medele ; al presidente y CEO de YPF, Horacio Marín ; al presidente de la Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén, Mauricio Uribe ; y a Marcelo Gioffre , vicepresidente de Supply Chain y Seguridad Corporativa de Pan American Energy.

Entre los asistentes también estuvo Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Su presencia le dio un marco territorial a una de las ideas centrales que Marín desarrolló sobre el final: la necesidad de construir un círculo virtuoso entre empresas, trabajadores, proveedores y los distintos niveles del Estado para que Vaca Muerta pueda sostener una etapa de crecimiento de escala global.

WhatsApp Image 2026-01-22 at 8.50.34 PM YPF impulsa el proyecto Argentina LNG.

Un proyecto fundacional

El eje del panel fue claro: Argentina busca presentarse ante el mundo como un proveedor energético confiable, competitivo y de largo plazo. Y, para Marín, el corazón de esa estrategia está en el desarrollo de Argentina LNG, el megaproyecto que YPF impulsa junto con ENI y ADNOC para exportar gas natural licuado desde la costa de Río Negro.

“Es realmente fundacional”, dijo Marín al describir el proyecto. El ejecutivo habló de una inversión superior a los 30.000 millones de dólares en infraestructura y detalló la escala del desarrollo: unos 800 pozos para alcanzar el pico de producción, un gasoducto de gran diámetro, un oleoducto paralelo, plantas de separación, instalaciones para líquidos y dos unidades flotantes de licuefacción de 6 millones de toneladas anuales cada una.

La magnitud, explicó, excede la lógica habitual de los proyectos argentinos. “YPF no podía hacer este proyecto sola, ni tampoco solamente con empresas argentinas. No tenemos la capacidad financiera para un proyecto de esta escala”, afirmó. Por eso, sostuvo, fue necesario salir a buscar socios internacionales capaces de acompañar el salto que exige el negocio global del GNL.

Marín ubicó al proyecto en una dimensión regional inédita. Según dijo, si se considera la expansión completa, Argentina LNG podría convertirse en “el project finance más grande de la historia de Latinoamérica”. Y remarcó que el objetivo de YPF es llegar a fin de año con la ingeniería contractual y financiera lo suficientemente avanzada como para encaminar la decisión final de inversión.

Los detalles del proyecto

El proceso, explicó, ya está en marcha. Equipos de YPF y de sus socios trabajan en Europa en la documentación técnica, comercial y financiera que alimentará el virtual data room para los bancos. La compañía espera iniciar formalmente el proceso de project finance en junio, con la meta de tener una estructura cerrada hacia fin de año.

Marín evitó dar detalles sobre los offtakers, pero confirmó que hay conversaciones avanzadas con compradores de Europa y Asia. “No puedo contar nada concreto, pero estamos en documentos finales”, señaló. En el auditorio, integrado por empresas de distintas geografías, el dato fue leído como una señal de que el proyecto ya dejó atrás la etapa conceptual y entró en una fase de estructuración real.

El CEO de YPF también vinculó el interés internacional con el nuevo contexto geopolítico. En medio de la tensión en Medio Oriente y de la búsqueda global de seguridad energética, sostuvo que Argentina aparece como una región alejada de los principales focos de conflicto, con salida tanto hacia Europa como hacia Asia.

“Latinoamérica, y especialmente el sur del continente, es una zona libre de conflictos”, dijo. Para Marín, esa condición mejora las posibilidades de financiamiento. Los bancos, explicó, miran la rentabilidad de un proyecto, la estabilidad del suministro, la seguridad geográfica y la previsibilidad regulatoria.

ypf-loma-campana (1).jpg Argentina apuesta a Vaca Muerta como proveedor confiable de energía con el desarrollo del GNL y obras clave de exportación.

El papel del RIGI

En ese punto, volvió a destacar el rol del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. “Sin RIGI no habría proyecto de GNL posible”, aseguró. El ejecutivo planteó que el régimen aporta beneficios económicos y una garantía que los inversores internacionales consideran decisiva: estabilidad fiscal y reglas de largo plazo.

Esa arquitectura, sumada a la productividad de Vaca Muerta y a la escala del recurso, es lo que —según Marín— permite pensar en un proyecto competitivo frente a otros desarrollos globales de GNL. El titular de YPF sostuvo que la compañía logró construir un modelo integrado, desde el recurso hasta la exportación, que mejora la competitividad del proyecto y lo vuelve financiable bajo una estructura de project finance.

Durante el diálogo también hubo espacio para Vaca Muerta Sur, el oleoducto de exportación de petróleo que YPF impulsa junto a otras operadoras. Marín ratificó que la obra avanza en tiempo y forma y que las primeras exportaciones podrían comenzar entre enero y febrero del próximo año.

El paso a paso del Argentina LNG

El sistema arrancaría por etapas, con 180.000 barriles diarios, luego 360.000, después 550.000 y una capacidad final que podría llegar a los 800.000 barriles diarios con reducción de fricción. Marín explicó que el seguimiento de la obra se realiza con herramientas de control detalladas, que permiten identificar el estado de cada tramo del ducto, los proveedores involucrados y los posibles cuellos de botella.

El desarrollo petrolero y el plan de GNL fueron presentados como partes de un mismo sistema: Neuquén, Vaca Muerta y el corredor hacia Río Negro como una plataforma integrada de exportación. Marín estimó que, hacia 2031, el conjunto de proyectos podría movilizar inversiones por unos 130.000 millones de dólares, a razón de 20.000 a 25.000 millones por año.

“Es una inversión similar a la que hacen algunas supermajors en todo el mundo durante un año”, comparó. En esa escala, dijo, Argentina necesita ampliar su ecosistema de servicios, atraer más empresas y aumentar la competencia. “No vengo acá solo a hablar de YPF. Vengo a decirles que vengan. Necesitamos más competencia”, lanzó ante el auditorio.

El cierre tuvo un tono más institucional y territorial. Marín habló de la necesidad de construir un “círculo virtuoso” entre el Estado nacional, las provincias, los municipios, las empresas, los gremios y los trabajadores. En ese marco mencionó su relación con Rucci como ejemplo de una dinámica de diálogo, confianza y búsqueda de consensos para acompañar el crecimiento de la actividad.

Vaca Muerta YPF Con inversiones por más de U$S 30.000 millones, Vaca Muerta acelera su salto al mercado global del GNL y la exportación energética.

Las condiciones para Vaca Muerta

El presidente de YPF planteó que el desarrollo de Vaca Muerta depende del capital, la infraestructura, la tecnología y también de una arquitectura de acuerdos entre todos los actores que hacen posible la operación: las compañías que invierten, los trabajadores que sostienen la actividad, los proveedores que ganan escala y los distintos niveles del Estado que deben garantizar reglas, infraestructura y previsibilidad.

“Podemos discutir, pero al final del día sabemos que no nos vamos a ir enojados. Vamos a iterar y vamos a encontrar una solución”, resumió Marín, al describir esa dinámica de trabajo. La frase, pronunciada con Rucci presente en el salón, funcionó como una señal hacia el auditorio internacional: Vaca Muerta busca mostrar recursos, productividad, proyectos exportadores y un ecosistema capaz de alinear empresas, trabajadores y Estado detrás de una oportunidad de escala global.

Una plataforma exportadora

En Houston, frente a ejecutivos argentinos y representantes de compañías de Francia, China, India y otros mercados, el mensaje fue directo: Vaca Muerta quiere consolidarse como una plataforma exportadora global.

“Este es un desafío generacional”, dijo Marín. Aclaró que la frase la tomó del gobernador Rolando Figueroa y le pidió que la siga repitiendo, porque es el concepto que mejor define la magnitud de los proyectos que se están llevando adelante en oil and gas. En el Room 204 del NRG Center, la definición ordenó el sentido del panel: capital internacional, conducción pública, empresas operadoras, proveedores y trabajadores detrás de una misma agenda de desarrollo.