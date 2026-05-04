Horacio Marín llama a invertir en Argentina: "No hay que esperar"

En un salón colmado de ejecutivos petroleros en el Petroleum Club of Houston, el CEO y presidente de YPF, Horacio Marín , instó a invertir en Argentina: “No hay que esperar, hay que invertir.”

El CEO y presidente de YPF habló ante potenciales inversores en un auditorio donde también estaban presentes las principales operadoras de la cuenca neuquina y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

Inversión en Vaca Muerta: un círculo virtuoso

Marín planteó que se está dando un “círculo virtuoso” entre el Gobierno nacional, las provincias, las empresas y los sindicatos. “Cuando eso pasa, los países cambian”, resumió. En ese esquema, pidió dejar de lado la especulación y avanzar con decisiones de inversión.

El ejecutivo respaldó ese diagnóstico con números. Proyectó inversiones por unos US$ 130.000 millones entre 2025 y 2031 y exportaciones energéticas que podrían escalar desde los US$ 30.000 millones previstos originalmente hasta cerca de US$ 50.000 millones en la próxima década. “No hay ningún lugar en el mundo donde se vaya a invertir tanto”, afirmó.

En el centro de esa apuesta está Vaca Muerta. Marín aseguró que la calidad de la formación no está en discusión: “La roca es mejor que la de cualquier shale de Estados Unidos”. Según explicó, los costos de producción ya son comparables. El problema, dijo, está en la estructura de servicios. “Necesitamos más empresas para bajar costos”, planteó, en un guiño directo a las compañías presentes en Houston.

“Sin RIGI no hay inversión”

También hizo foco en el marco regulatorio. El régimen de incentivos a las grandes inversiones fue presentado como una condición clave para avanzar con proyectos, especialmente en gas natural licuado (LNG). “Sin RIGI no hay inversión”, sostuvo.

En paralelo, detalló el cambio de estrategia de YPF, que dejó atrás activos de menor rentabilidad para concentrarse en el desarrollo del shale.

“No podemos tener áreas con costos de 25 a 80 dólares cuando en Vaca Muerta estamos en 3 o 4”, explicó. Ese giro, agregó, está acompañado por una fuerte apuesta tecnológica, con operaciones cada vez más automatizadas y gestionadas en tiempo real para ganar eficiencia.

El cierre fue una invitación directa al capital internacional: “Los esperamos”. La presentación dejó un mensaje claro para el mercado: el potencial está. El desafío, ahora, es convertirlo en inversiones concretas.