Cómo será el novedoso esquema de "Regalías a la carta" que plantea Neuquén

El ministro de Energía y Recursos Naturales de Neuquén, Gustavo Medele, explico el nuevo esquema que se aplicará en las nuevas concesiones en Vaca Muerta.

Las 15 áreas que la provincia de Neuquén pondrá a licitación a través de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), con adjudicación el 19 de agosto, van a regirse por un nuevo esquema de regalías “a la carta”, habilitado por el capítulo de hidrocarburos de la Ley Bases . Las empresas podrán ofertar regalías en una banda de entre 13% y 17% según la productividad del bloque, la cercanía al hub y el tipo de producto que esperen extraer. Así lo explicó este lunes Gustavo Medele , ministro de Energía y Recursos Naturales de la provincia, en el stand de la Argentina en el NRG Center de Houston, en el marco de la Offshore Technology Conference ( OTC ) 2026.

El régimen vigente partía del 12% fijo para los desarrollos no convencionales (en el convencional, arrancaba en 12% y subía a 15% en la primera prórroga y a 18% en la segunda). Con la Ley Bases, agregó Medele, se incorpora un tercer esquema: una oferta de 15% con un diferencial de hasta dos puntos hacia arriba o hacia abajo, que las empresas presentan en sus propuestas. “Es abierto: la empresa decide cuánto va a empezar a pagar de regalías desde el inicio. Eso facilita mucho la evaluación, porque entre el número de regalías, la inversión y la producción esperada, la provincia puede calcular qué modelo le trae más barriles y, por lo tanto, más regalías en un determinado período”, explicó.

La lógica detrás del cambio es la misma que ordena el negocio del shale: no todas las áreas son iguales. “Hay áreas con mayor productividad y otras con menos productividad. Pagando todas el mismo 12% se generaba una distorsión: la menos productiva, con los mismos costos, se quedaba con menos beneficio”, planteó el ministro. La oferta variable busca corregirlo: “Vamos a empezar a poner el verdadero valor de la molécula”, sintetizó Medele.

tempImage9aKfAy.jpg El ministro de Energía, Gustavo Medele, explicó el nuevo esquema de regalías en Neuquén.

La polinómica del GNL

La diferenciación se vuelve más sensible en los proyectos de GNL. Cada bloque, según el ministro, tiene una combinación particular de variables que determinan el costo de producir el metano que alimenta los trenes de licuefacción: la productividad de la roca, la distancia al hub (más lejos, más caro perforar y evacuar) y la composición del fluido (cuánto propano sale por pozo, ya que el propano potencia el rendimiento del metano). “Cada proyecto tiene sus condiciones justas de mercado. No podemos decir que un único tratamiento sirva para toda Vaca Muerta”, planteó Medele. La Ley Bases, aseguró, “nos da la oportunidad de adecuar regalías e impuestos a la necesidad de cada proyecto”.

Las concesiones ya otorgadas no se tocan porque "rige el principio de seguridad jurídica", pero al ser consultado sobre el reclamo de alguna empresa que quiera cambiar de esquema de regalías, Medele dejó en claro que “Todas las empresas tienen derecho a salirse de sus contratos. La ley prevé que pueden devolver la concesión y tomar otra área si una nueva configuración les conviene más. Ese mecanismo está disponible”.

El caso de Continental Resources

La licitación de las 15 áreas, dijo Medele, despertó interés en dos frentes. Por un lado, operadoras ya instaladas que buscan ampliar su acreaje en bloques pegados o cercanos a los que ya operan. Por otro, empresas nuevas que buscan volumen para terminar de aterrizar en la cuenca. El ministro mencionó concretamente a Continental Resources, que ya tiene posiciones en cuatro bloques con Pan American Energy, además de Los Toldos II Oeste, y que está buscando sumar áreas.

También citó el caso de Diamond Back—que cotizó en rondas anteriores sin quedar adjudicada y sigue interesada— como ejemplo del segundo frente. “Tenemos un balance de empresas - independientes norteamericanas sobre todo- que quieren crecer y empresas nuevas que buscan volumen para entrar”, resumió.

Equipo de perforación en CASE Coirón Amargo Sureste PAE Pan American Energy Vaca Muerta shale oil Vaca Muerta se prepara para una nueva etapa.

“Va a salir igual; el desafío es no dilatarla”

Finalmente el funcionario neuquino planteó que las proyecciones de producción en la cuenca, no son condicionales al esfuerzo de cada actor. “No es ‘si hacemos las cosas bien va a pasar esto’. Va a pasar; ojalá hagamos las cosas bien para que no nos cueste tanto y aprendamos rápido a hacerlo mejor”, planteó. El timing de proyectos —el oleoducto Vaca Muerta Sur y los desarrollos de gas asociados al GNL— es un hecho: “Va a salir igual; el problema es si lo hacés en diez años, en cinco o en tres. Los proyectos están diseñados para tres. Esa es la oportunidad que no hay que dilatar”