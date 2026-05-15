Catriel: 100 postulantes para guardia de seguridad en Duplicar Norte de Oldelval

Esta semana arranca el proceso de preselección para cubrir la posición de guardia de seguridad-vigilador que el Ministerio de Trabajo de Río Negro difundió para el proyecto Oleoducto Duplicar Norte d e Oldelval. La vacante, pensada específicamente para Catriel, generó gran interés: fuentes oficiales confirmaron que se presentaron 100 interesados .

El siguiente paso consiste en convocar a los postulantes para que presenten los comprobantes de los requisitos definidos. De esta manera comienza la etapa de preselección propiamente dicha, tras la cual la empresa definirá cuántas personas incorporará.

Esta convocatoria se enmarca en una serie de búsquedas activas que el Servicio de Empleo Rionegrino (SER) impulsa para distintos perfiles del proyecto estratégico que se desarrolla en la localidad.

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El Proyecto Duplicar Norte: ampliación estratégica

El Proyecto Duplicar Norte, desarrollado por Oleoductos del Valle (Oldelval), busca ampliar la capacidad de evacuación de petróleo desde el norte de la Cuenca Neuquina hasta la principal estación de bombeo de la compañía en Allen, Río Negro. Se trata de la continuación lógica del proyecto Duplicar Plus, inaugurado en marzo de 2025, y apunta a resolver el cuello de botella existente en el tramo norte de la cuenca.

Infraestructura principal

La obra contempla la construcción de un nuevo ducto troncal de 24 pulgadas y 207 kilómetros entre la Estación de Bombeo Auca Mahuida y la Estación de Bombeo Allen. El proyecto se organiza en tres ejes fundamentales:

Construcción del nuevo ducto troncal.

Repotenciación del sistema de bombeo existente.

Instalación de una nueva Unidad Automática de Medición (UAM ALVS) en el nodo Allen-CABO VMOS.

Esta unidad permitirá transferencias de entre 20.000 y 45.000 m³/día entre las estaciones de Oldelval y VMOS.

Duplicar Norte representa una inversión estimada de USD 380 millones. El proyecto responde a la creciente demanda de transporte generada por la actividad en Vaca Muerta y avanzará bajo el esquema “ship or pay” con cuatro cargadores principales: Pluspetrol, Chevron, Tecpetrol y Gas y Petróleo del Neuquén. Este modelo garantiza ingresos predecibles y reduce riesgos para la ejecución de la obra.

Capacidad y objetivos de transporte

Una vez operativo, el sistema incrementará progresivamente su capacidad hasta alcanzar valores cercanos a los 74.000 m³ diarios de crudo transportado hacia Allen.

En términos de barriles, el proyecto agregará 220.000 barriles adicionales a la capacidad de transporte de Vaca Muerta. Estas cifras consolidan un corredor logístico de alta capacidad desde los yacimientos hasta los centros de almacenaje, refinación y exportación.

Oldelval anunció el inicio de la etapa constructiva el 12 de marzo de 2026. Los trabajos previos comenzaron a fines de 2025. Se estima la puesta en marcha temprana para fines de 2026 y la habilitación definitiva en el primer trimestre de 2027.

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Impacto en el empleo local

La Secretaria de Trabajo, María Martha Avilez, destacó: “Estas búsquedas reflejan el impacto concreto de los grandes proyectos productivos que impulsa la Provincia. Desde el Estado Provincial trabajamos para que cada oportunidad laboral llegue a las y los rionegrinos, articulando con las empresas y los sindicatos para garantizar empleo local y de calidad.”

Además, remarcó el rol del SER: “El Servicio de Empleo Rionegrino es una herramienta clave para ordenar y transparentar el acceso al trabajo. Invitamos a todas las personas interesadas a inscribirse y mantener actualizado su perfil”.

Junto con la vacante de guardia de seguridad, permanecen activas búsquedas para perfiles técnicos como acopladorista, operador boring machine, operador curvadora, soldador API Pipeline, operador grúa de 60 y 90 Tn, pintor, rigger, chofer de vehículo pesado y otros oficios especializados.

Contexto energético regional

Duplicar Norte se integra al sistema troncal junto con Duplicar Plus. Con ambas obras en marcha, se estima que Vaca Muerta podría alcanzar un millón de barriles de producción diaria para el año 2028. El nuevo ducto se conectará directamente con la estación Allen, origen de Duplicar Plus, fortaleciendo así la logística energética de la Cuenca Neuquina.

Este desarrollo no solo representa una inversión millonaria y una solución técnica al transporte de hidrocarburos, sino también una oportunidad concreta de empleo y formación para los trabajadores rionegrinos. La preselección en curso confirma el compromiso de articular proyectos energéticos de escala con impacto local tangible.