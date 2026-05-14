¿Qué se necesita para trabajar en minería?: perfiles, requisitos y sueldos

Ingenieros, geólogos y técnicos en seguridad, los perfiles más buscados por las mineras.

La industria minera argentina vive un momento histórico. Con más de 50.000 empleos directos y una proyección de 200.000 nuevos puestos hacia 2032 —impulsada por inversiones que superan los US$ 33.000 millones —, el sector se consolida como uno de los motores laborales más potentes del país.

Previsiblemente, ingresar no es solo cuestión de deseo: exige una formación específica, un perfil adecuado y una certera estrategia de postulación.

La consultora Korn Ferry posiciona a la minería entre las industrias más competitivas en términos salariales, junto al sector de petróleo y gas. Según datos del Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM), el empleo directo formal alcanzó las 39.400 personas en 2025, mientras que el Banco Mundial estima que la cadena indirecta —transporte, logística, gastronomía, proveedores— genera otros 200.000 puestos de trabajo.

Los perfiles más buscados

La demanda laboral del sector es amplia y abarca desde roles operativos hasta posiciones ejecutivas. Según relevamientos de las consultoras Randstad y ManpowerGroup, los perfiles profesionales más requeridos son:

Ingenieros industriales, electromecánicos, químicos y de procesos : el ingeniero industrial es el perfil más demandado porque optimiza la producción y garantiza eficiencia en toda la cadena de extracción.

: el ingeniero industrial es el perfil más demandado porque optimiza la producción y garantiza eficiencia en toda la cadena de extracción. Geólogos : con crecimiento sostenido a medida que la industria se profesionaliza.

: con crecimiento sostenido a medida que la industria se profesionaliza. Especialistas en higiene y seguridad industrial : la cultura de seguridad es innegociable en todas las operaciones.

: la cultura de seguridad es innegociable en todas las operaciones. Licenciados en medio ambiente y gestión socioambiental : esenciales para el cumplimiento de estándares legales.

: esenciales para el cumplimiento de estándares legales. Gerentes y coordinadores de proyecto: perfiles críticos en la etapa de construcción y puesta en marcha.

A nivel técnico, se buscan con urgencia operadores de maquinaria pesada, mecánicos especializados en mantenimiento industrial, técnicos electromecánicos, soldadores, choferes y brigadistas con experiencia en zonas remotas o de alta montaña.

En la provincia de Salta, el portal oficial de empleo minero registró a principios de mayo de 2025 un total de 59 vacantes activas, con 23 de ellas correspondientes a perfiles de ingeniería.

También existe demanda de perfiles transversales: analistas contables, administradores logísticos, técnicos de laboratorio, profesionales de recursos humanos y especialistas en minería 4.0, el área de digitalización industrial que crece al ritmo de la automatización y el monitoreo remoto.

54586210442_9d00f18c25_c Los salarios mineros triplican el promedio nacional, según PwC Argentina (2026). Secretaría de Minería

Aspecto clave que no figura en el CV

La licenciada en Recursos Humanos Paula Agustina Cortez, especialista en selección para el sector minero, advierte que la formación técnica es solo una parte de la ecuación. "La minería es una industria altamente profesionalizada, donde no solamente se va a evaluar lo que es técnico, sino también la conducta, la estabilidad y la adaptación a ese sistema de trabajo", señala en sus redes.

Según la especialista, uno de los errores más frecuentes es reducir la postulación al simple envío de un currículum genérico. "Postularse para trabajar en la minería es entender la cultura de ese sector y, al mismo tiempo, prepararse estratégicamente como candidato", agrega. "No se busca solo a alguien que sepa hacer el trabajo, sino que sepa convivir y trabajar en equipo en contextos que son exigentes".

Las empresas evalúan, entre otras competencias: estabilidad emocional, tolerancia al riesgo, capacidad de adaptación al régimen de campamento y compromiso con la seguridad industrial.

Las zonas con mayor demanda

El mapa de la minería argentina tiene epicentros bien definidos. Catamarca, Salta y Jujuy concentran la actividad del litio: Catamarca lidera con el 40% del empleo directo en el sector litífero, mientras que Salta y Jujuy aportan un 30% cada una, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Santa Cruz es la provincia minera por excelencia en términos globales, con más de 7.000 empleos directos y una multiplicación de tres puestos indirectos por cada empleo formal, lo que proyecta más de 20.000 fuentes de trabajo ligadas a la actividad. En Río Negro destaca la demanda de empleo de Calcatreu, proyecto de oro y plata ubicado a 90 kms. de Jacobacci. Actualmente genera 300 trabajos directos y el perfil más demandado es el de perforista.

image Catamarca, Salta y Jujuy concentran el 100% del empleo litífero en el país. Secretaría de Minería

Qué requisitos son excluyentes según el puesto

Más allá de la formación universitaria o técnica, las convocatorias del sector establecen requisitos comunes que varían según el rol:

Secundario completo : exigido como piso mínimo en puestos operativos de entrada.

: exigido como piso mínimo en puestos operativos de entrada. Formación técnica certificada : mecánica, electromecánica, logística o mantenimiento industrial para roles técnicos.

: mecánica, electromecánica, logística o mantenimiento industrial para roles técnicos. Experiencia comprobable : en puestos de supervisión y geotecnia se exigen más de 5 años en el sector.

: en puestos de supervisión y geotecnia se exigen más de 5 años en el sector. Disponibilidad para trabajar en régimen de campamento (modalidad 14×14 o similar): un requisito frecuente y, para muchos, determinante.

(modalidad 14×14 o similar): un requisito frecuente y, para muchos, determinante. Inscripción en el RUPAE (Registro Único de Proveedores de Actividades Económicas): obligatoria para contratistas en varias provincias.

(Registro Único de Proveedores de Actividades Económicas): obligatoria para contratistas en varias provincias. Licencia de conducir vigente : en roles operativos y logísticos.

: en roles operativos y logísticos. Inglés intermedio: requerido en posiciones técnicas de empresas internacionales.

Los salarios más altos del sector privado

El factor económico es central en el atractivo de la industria. Según un informe de PwC Argentina (Economic GPS N°131, 2026), el salario de la minería metalífera triplica el promedio de la economía nacional, mientras que el de la minería no metalífera lo supera en un 80%. La informalidad laboral en el sector es casi inexistente: apenas el 1,3%, frente al 42% del resto de la economía, según la consultora Invecq.

La escala salarial, según ManpowerGroup y Ciudadano News (abril 2026), es la siguiente:

Posiciones operativas : entre $2,5 millones y $3,5 millones brutos mensuales.

: entre $2,5 millones y $3,5 millones brutos mensuales. Técnicos y profesionales jóvenes (perforistas, geólogos junior): entre $4 millones y $5 millones.

(perforistas, geólogos junior): entre $4 millones y $5 millones. Supervisores de campo : entre $6 millones y $8,5 millones.

: entre $6 millones y $8,5 millones. Jefes de área : entre $8 millones y $10 millones.

: entre $8 millones y $10 millones. Directores y CFOs: entre $15 millones y $22 millones mensuales.

52013422851_6a006fae75_c El régimen 14×14 en campamento es condición habitual para puestos operativos en cordillera. Secretaría de Minería

ManpowerGroup estima que la remuneración en minería es entre un 25% y 30% superior a roles equivalentes en otros sectores. Además, entre el 85% y 90% de las empresas del rubro incorpora bonos variables. Para supervisores y profesionales, ese bono equivale en promedio a 1,7 salarios anuales; para gerencia media, puede alcanzar tres sueldos anuales.

Cómo postularse

Existen múltiples canales de postulación para quienes quieran ingresar al sector:

Portales de las propias empresas : Livent/Arcadium, Posco Argentina, Ganfeng Lithium, Patagonia Gold, Zijin Mining y otras actualizan búsquedas en sus sitios oficiales.

: Livent/Arcadium, Posco Argentina, Ganfeng Lithium, Patagonia Gold, Zijin Mining y otras actualizan búsquedas en sus sitios oficiales. Consultoras especializadas : ManpowerGroup, Adecco, Randstad y Michael Page concentran la mayoría de los procesos de selección del sector.

: ManpowerGroup, Adecco, Randstad y Michael Page concentran la mayoría de los procesos de selección del sector. Cámaras empresariales : CAEM (Cámara Argentina de Empresas Mineras) y CAMICRUZ (Cámara Minera de Santa Cruz) mantienen bolsas de trabajo activas.

: CAEM (Cámara Argentina de Empresas Mineras) y CAMICRUZ (Cámara Minera de Santa Cruz) mantienen bolsas de trabajo activas. Portales provinciales de empleo : Salta, Jujuy y San Juan tienen plataformas oficiales con vacantes actualizadas.

: Salta, Jujuy y San Juan tienen plataformas oficiales con vacantes actualizadas. LinkedIn y Bumeran: con alertas de empleo configuradas por sector y provincia.

La recomendación de los especialistas es clara: investigar a fondo la empresa antes de postularse, adaptar el currículum a las normas y exigencias del sector —con foco en seguridad y prevención— y demostrar, en la entrevista, conocimiento real del negocio y disposición genuina al trabajo en campo.

FUENTE: SIACAM, Secretaría de Minería de la Nación, OIT, CAEM, Banco Mundial, ManpowerGroup, Randstad, PwC Argentina (Economic GPS N°131), Korn Ferry e Invecq.