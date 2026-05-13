Central Puerto invertirá US$600 millones en Vaca Muerta

La decisión de Central Puerto de desembarcar en Vaca Muerta marcó un giro estratégico para una de las principales generadoras eléctricas del país. La compañía confirmó la adquisición del 100% de las acciones de Patagonia Energy SA (PESA), titular de los bloques Aguada del Chivato y Aguada Bocarey con foco en el desarrollo de shale oil.

La operación se concretó por un monto de 50 millones de dólares e incluye una licencia de explotación vigente hasta mayo de 2031. Los activos abarcan más de 27.000 acres ubicados en la ventana de petróleo de roca madre .

“Vaca Muerta es una apuesta fuerte para diversificar la compañía. Ya somos el principal generador eléctrico del país, pero vemos oportunidades donde podemos aprovechar nuestra experiencia, y el petróleo es uno de ellos”, afirmó Fernando Bonnet, CEO de Central Puerto, en diálogo con los inversores.

Un proyecto con foco en el shale oil

La tesis de inversión de la compañía se apoya en varios factores. Entre ellos aparece el bajo costo de ingreso por acre, la cercanía con bloques que ya redujeron el riesgo geológico en la ventana de shale oil y la existencia de infraestructura operativa, como una planta de tratamiento de petróleo con capacidad para 1.900 barriles diarios.

Además, la empresa destacó que los estudios geológicos muestran evidencia sólida sobre el potencial hidrocarburífero de las áreas. Esa evaluación fue realizada sobre datos de perforaciones convencionales previas y con participación de especialistas internacionales en recursos no convencionales.

La compañía ya trabaja en un programa de reducción de riesgos antes de avanzar hacia una etapa de mayor escala. El plan contempla la perforación de dos o tres pozos piloto orientados a confirmar recursos y definir el potencial productivo de los bloques adquiridos en el norte de Vaca Muerta.

“Estamos trabajando con una empresa estadounidense para desarrollar la fase principal de perforación para los dos pilotos, dos o tres pozos que pensamos hacer para confirmar sus recursos”, destacó el CEO. Además, la compañía mantiene conversaciones con el Gobierno de Neuquén para avanzar con las autorizaciones y definiciones técnicas necesarias.

Operario trabajador petrolero generica fractura fracking

El desafío de ingresar al negocio petrolero

El CEO reconoció que el desembarco en petróleo y gas representa un cambio profundo para una empresa históricamente vinculada a la generación eléctrica. Por esa razón, la prioridad actual está puesta en reducir riesgos operativos y adquirir experiencia en el segmento upstream antes de acelerar nuevas inversiones.

“Nuestro plan en Vaca Muerta es entrar en el área y tratar de desarrollar la zona que adquirimos. Es un área de veintisiete mil acres y hay mucho por hacer allí”, sostuvo Bonnet.

En ese contexto, la empresa anticipó que el aprendizaje técnico será clave durante los próximos años. El objetivo es comprender la dinámica del shale y construir capacidades propias para operar en un segmento altamente competitivo y con fuerte presencia de compañías internacionales.

“Esta es la primera vez que vamos a entrar en el negocio de petróleo y gas, por lo que necesitamos reducir el riesgo del área para empezar a entender el negocio. Y esto tomará quizás un par de años”, afirmó Bonnet al referirse a la hoja de ruta prevista para el proyecto neuquino.

La compañía todavía no definió el CapEx total de la etapa inicial, aunque reconoció que los costos por pozo se ubicarían en línea con los valores actuales de la industria en la cuenca neuquina. De acuerdo con Bonnet, las perforaciones podrían demandar alrededor de 17 millones de dólares por unidad.

Central Puerto trabajador operario genérica.jpg Central Puerto sigue creciendo en la generación de energía.

La expansión futura de Central Puerto

Más allá del desarrollo inicial, Central Puerto considera que la adquisición representa apenas el comienzo de una estrategia de crecimiento en el negocio petrolero argentino. La compañía evalúa nuevas oportunidades en la Cuenca Neuquina y no descarta ampliar su presencia con futuras adquisiciones.

“Hay mucho por hacer en Vaca Muerta. Es el principio de un plan que seguramente se va a seguir expandiendo con nuevas áreas y oportunidades en el futuro”, aseguró Bonnet.

Asimismo, el ejecutivo remarcó que la empresa buscará capturar valor a largo plazo a partir del desarrollo progresivo de activos shale. “Creemos que podemos capturar valor desarrollando estas áreas y otras que puedan sumarse. Es un proceso gradual, pero con visión de crecimiento sostenido”, afirmó el CEO de Central Puerto.