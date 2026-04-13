Central Puerto adquiere la concesión del bloque Aguada del Chivato / Aguada Bocarey

Central Puerto S.A. anunció oficialmente la adquisición del 100% del paquete accionario de Patagonia Energy S.A. (PESA) , haciéndose así con la concesión del área hidrocarburífera Aguada del Chivato / Aguada Bocarey . La operación corporativa, comunicada a la Comisión Nacional de Valores (CNV) a través de un Hecho Relevante fechado el 12 de abril de 2026 , marca un desembarco estratégico y debut de la compañía en el segmento del upstream dentro de la Cuenca Neuquina.

Según el documento oficial, el acuerdo de compraventa se cerró con Patagonia Assets Limited. La firma energética busca con este movimiento incorporar activos y capacidades que mejoren su posicionamiento competitivo , además de optimizar su estructura de negocios, diversificar el flujo de ingresos y mitigar los riesgos derivados de la concentración en sus operaciones tradicionales.

El cierre definitivo de la transacción se encuentra actualmente sujeto al cumplimiento de las condiciones precedentes habituales que rigen este tipo de operaciones de mercado.

El perfil del bloque adquirido

La incorporación de Aguada del Chivato / Aguada Bocarey dota a Central Puerto de un activo de 110 km² ubicado en el centro-norte de la provincia, en las proximidades de Rincón de los Sauces. Si bien es un yacimiento con historial, su mayor atractivo a futuro es su posicionamiento estratégico justo sobre la ventana de petróleo de la formación Vaca Muerta.

Desde el plano operativo, el área cuenta con una base de producción sustentada en pozos convencionales perforados por Medanito y por YPF. Según los últimos registros de la Secretaría de Energía de la Nación, en febrero el área aportó un promedio diario cercano a los 168 barriles de crudo y 20.571 metros cúbicos de gas natural. Las cifras muestran un fuerte declino del rendimiento del yacimiento, que un año atrás producía 442 barriles diarios de petróleo y 230 mil m3 diario de gas.

De cara al desarrollo no convencional, el yacimiento ya cuenta con la ventaja de tener dos pozos perforados al shale (uno vertical y otro horizontal), lo que acorta la curva de aprendizaje inicial para la nueva operadora.

Un activo de alta rotación reciente

La venta de Patagonia Energy representa un nuevo capítulo en el dinámico historial societario del bloque. Cabe recordar que, tras la fuerte crisis de Medanito S.A., la concesión había pasado en noviembre de 2021 a manos del fondo de inversión Megeve Investments, controlado por el Grupo Fratelli, propiedad de la familia Solari Donaggio de Chile, principales accionistas del Grupo Sodimac y Falabella.

El área había vuelto a cobrar protagonismo en el radar del mercado en marzo de 2024, cuando el financista Federico Tomasevich acordó su asociación a Patagonia Energy, anunciando en su momento un ambicioso business plan de 100 millones de dólares para perforar nueve pozos hacia el año 2031. Dos años después, las cifras demuestran que el rendimiento productivo de Aguada del Chivato/Aguada Bocarey se desplomó.