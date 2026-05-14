Los nuevos mercados que abrió Vista Energy para exportar crudo argentino

Vista Energy profundiza su estrategia de expansión internacional y comenzó a posicionar el petróleo de Vaca Muerta en nuevos destinos asiáticos. Durante una presentación ante inversores, el CEO de la compañía, Miguel Galuccio , aseguró en los últimos meses se abrieron nuevos mercados para el shale oil.

“ Estamos llegando a nuevos mercados. Y como ejemplo, Malasia, Australia, Tailandia, Singapur, que no llegamos antes, estamos llegando ahora ”, afirmó Galuccio ante analistas e inversores y remarcó que la estrategia busca aumentar la demanda del crudo Medanito y mejorar los márgenes de comercialización del petróleo argentino.

Asimismo, el directivo explicó que Vista no es una empresa comercializadora tradicional, sino que responde a una necesidad estratégica vinculada al crecimiento de las exportaciones de petróleo y al acceso directo a clientes internacionales. Es decir, la compañía busca capturar más valor sobre cada barril exportado desde Argentina.

Miguel Galuccio Vista Energy CEO Miguel Galuccio ponderó la estrategia de Vista Energy en Vaca Muerta.

La apuesta para expandir el petróleo argentino

“Estamos capturando márgenes adicionales en los 25 millones de barriles que Vista espera negociar durante 2026”, sostuvo Galuccio y aclaró que la empresa no busca asumir riesgos especulativos dentro del negocio del trading internacional de crudo. “No somos una empresa comercial. El objetivo de Vista no es asumir ningún riesgo comercial”, explicó el CEO.

Además, Galuccio detalló que la compañía únicamente toma posiciones vinculadas a los volúmenes ya vendidos y, en general, con cobertura hasta el momento de entrega del petróleo.

La expansión comercial de Vista coincide con un fuerte crecimiento operativo en Vaca Muerta, impulsado por la incorporación de nuevos pozos y por la consolidación de activos como La Amarga Chica.

Durante el primer trimestre de 2026, la petrolera alcanzó una producción total promedio de 135.000 barriles equivalentes diarios, lo que representó un crecimiento interanual del 67%.

Exportacion-de-crudo-Puerto-Galvan trafigura Medanito petróleo.jpg Vista Energy duplica exportaciones de petróleo desde Vaca Muerta.

Producción récord y más exportaciones

“La sólida productividad de los pozos impulsó una producción de materiales de 127.400 BOE por día en enero a 143.200 BOE por día en marzo”, señaló Galuccio y destacó que el incremento refleja tanto el crecimiento orgánico de la compañía como la mayor escala obtenida tras la adquisición de nuevas áreas.

La producción de petróleo alcanzó los 117.000 barriles diarios, con un aumento interanual del 68%, mientras que la producción de gas creció un 62%. En paralelo, Vista avanzó con un agresivo plan de perforación y completación de pozos en Bajada del Palo Oeste, Bajada del Palo Este y La Amarga Chica.

Durante el trimestre, la compañía conectó 23 nuevos pozos, lo que representó un avance importante frente a la meta anual de entre 80 y 90 pozos. El crecimiento operativo estuvo acompañado por un aumento de los ingresos y de las exportaciones de crudo hacia el mercado internacional.

Asia gana peso en la estrategia de Vista

Las exportaciones de petróleo de Vista superaron los 7,2 millones de barriles durante el primer trimestre de 2026, más del doble que en igual período del año anterior. Ese volumen representó el 67% de todas las ventas de la compañía, consolidando el perfil exportador de la petrolera.

“Vendimos el 100% de los volúmenes de petróleo a precios de paridad de exportación, tanto a nivel nacional como internacional”, afirmó Galuccio. El CEO destacó que la estrategia comercial permitió sostener ingresos pese a un escenario de menores precios internacionales del crudo.

Los ingresos totales alcanzaron los 694 millones de dólares, un 58% más que un año atrás, mientras que el EBITDA ajustado trepó a 451 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 64%. El costo de extracción también mostró mejoras y se ubicó en 4,3 dólares por barril equivalente, un 8% menos frente al año pasado.

En relación con el contexto internacional, Galuccio señaló que el conflicto en Medio Oriente tuvo un impacto limitado durante el primer trimestre porque los precios ya estaban cerrados antes del inicio de las tensiones. Sin embargo, anticipó un escenario más favorable hacia adelante para la generación de caja y rentabilidad de la compañía.

“Esperamos que los precios más altos del petróleo aumenten significativamente el EBITDA ajustado y el flujo de efectivo libre durante el segundo trimestre de 2026 y en adelante”, destacó el CEO de Vista ante los inversores.