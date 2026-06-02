Chevron planea invertir U$S 13.800 millones para desarrollar El Trapial

Chevron presentó una solicitud para incorporarse al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) con un nuevo proyecto de desarrollo upstream en El Trapial . La iniciativa contempla una inversión estimada en 13.800 millones de dólares en uno de los activos que posee en Vaca Muerta y está sujeta a la aprobación del Gobierno nacional .

La presentación se suma a la lista de proyectos energéticos que buscan acceder a los beneficios previstos por el régimen impulsado para promover inversiones de gran escala. La compañía consideró que la herramienta representa un marco que aporta previsibilidad regulatoria y facilita la toma de decisiones de largo plazo en la industria hidrocarburífera.

Asimismo, la empresa destacó los avances alcanzados en materia de desarrollo energético en Argentina y consideró que instrumentos como el RIGI constituyen un paso relevante para fortalecer la competitividad del sector y favorecer nuevos desembolsos de capital en el país.

Vaca Muerta en el radar global de Chevron

La decisión de avanzar con un nuevo proyecto se produce en un contexto de crecimiento de la demanda energética global, impulsada por la expansión económica y por una transición energética que, según los principales actores de la industria, continuará requiriendo petróleo y gas durante las próximas décadas.

En ese escenario, Vaca Muerta volvió a ubicarse entre los recursos más atractivos para las grandes compañías internacionales. La CEO de Chevron Argentina, Ana Simonato, sostuvo recientemente que las perspectivas para el mercado continúan siendo favorables.

“La demanda no solamente energética, sino la demanda de petróleo y de gas sigue aumentando, y el año 2026 se ve como uno de los años en donde vamos a alcanzar máximos históricos”, afirmó la ejecutiva en el marco de un evento privado.

CHEVRON PERMIAN.webp Chevron acelera en El Trapial.

El potencial de El Trapial y la experiencia en el shale

Para Chevron, el desarrollo de Vaca Muerta constituye uno de los pilares de su estrategia regional. La compañía desembarcó en el país en 2013 y fue uno de los primeros socios internacionales en apostar por el desarrollo masivo del shale argentino junto a YPF.

Según Simonato, la calidad de los recursos no convencionales argentinos es comparable con los principales desarrollos de Estados Unidos. “Es conocido que el potencial de Vaca Muerta es tan bueno como muchos de los yacimientos que tenemos en Estados Unidos, comparables con esa productividad”, señaló.

La empresa opera actualmente en El Trapial y también participa en otros proyectos estratégicos de la cuenca neuquina. “Estamos operando en El Trapial y somos socios con YPF en Narambuena, donde YPF es el operador”, explicó la ejecutiva. Además, remarcó que existen planes para continuar avanzando e invirtiendo en esa zona a largo plazo.

Competitividad, infraestructura y reglas de juego

Más allá del potencial geológico, Chevron considera que el desafío central para consolidar el crecimiento de Vaca Muerta pasa por mantener niveles de competitividad, reducir costos y ampliar la infraestructura necesaria para evacuar mayores volúmenes de producción.

“La clave va a estar siempre en la competitividad, y eso va a posicionar a Argentina a largo plazo en el sector energético”, sostuvo Simonato. En la misma línea, explicó que la compañía busca trasladar aprendizajes obtenidos en otros desarrollos globales para acelerar la curva de crecimiento local.

La ejecutiva también remarcó la importancia de alcanzar una escala productiva mayor y continuar ampliando las obras vinculadas al transporte y procesamiento de hidrocarburos. “Trabajar en los costos, alcanzar escala y seguir construyendo infraestructura es crítico para el desarrollo”, indicó.