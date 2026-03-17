María Tettamanti: "No vamos a meternos en los mercados porque es matar a la gallina de los huevos de oro"

La política energética oficial fue uno de los ejes del panel “La agenda de Oil & Gas del Gobierno nacional” durante Vaca Muerta Insights 2026 , donde participó María Tettamanti , secretaria de Energía de la Nación . Durante su exposición, la funcionaria repasó los principales lineamientos de la estrategia de la gestión de Javier Milei para el sector, basada en la desregulación del mercado y la promoción de inversiones privadas en infraestructura energética.

"Argentina necesita atraer capitales de afuera, y para eso se necesita generar mucha confianza, por eso es tan importante el ser consistente entre lo que uno dice y lo que uno hace y sostenerlo. Creo que ya está pasando, los de afuera van a poder confiar y venir, lo veo a diario en las reuniones con empresas de distintos ámbitos", dijo Tettamanti en el marco del evento realizado este martes en Neuquén.

"El Gobierno nacional ha hecho un esfuerzo enorme y lo sigue haciendo para mantener las políticas macroeconómicas con una estabilidad, que es lo que te garantiza no tener que no tener que intervenir después en la micro. Es importantísimo que venga la inversión extranjera, es absolutamente necesario, y para eso necesitás generar confianza y ser muy, muy coherente con las políticas que estás implementando", indicó.

Vaca Muerta Insights 2026 Maria Tettamanti (3) La secretaria de Energía de la Nación participó del tercer panel de Vaca Muerta Insights Omar Novoa

Conflicto en Medio Oriente e impacto para Argentina

En paralelo al frente interno, el escenario internacional suma presión sobre el mercado energético. La escalada del conflicto en Medio Oriente reavivó la volatilidad en el precio del Brent, que volvió a operar en niveles elevados ante el riesgo de interrupciones en la oferta mundial. "Nosotros tenemos que aprovechar la potencialidad que tiene Argentina, en particular el sector energético, Vaca Muerta. No te tenés que asustar por algo que pasa, hay que gestionarlo, y lo tienen que gestionar los privados", dijo Tettamanti. "Nosotros no vamos a tomar una medida desde el Gobierno, de ningún tipo, para meternos en los mercados", aseguró.

"Cuando vos mirás la serie de precios del crudo, el Brent, y ves que entre el 2010 y el 2015 hubo un precio promedio a valores de hoy de 135 dólares el barril, pero como la Argentina se metía en los mercados, topeaba, me acuerdo que se llamaba el barril criollo, tuviste producciones que rondaban los 550.000 barriles diarios. Hoy superamos los 880.000 barriles diarios. Eso es pura lógica, vos que el mercado funciona e invierte y produce. Entonces, meterse en los mercados a empezar a regular precios o a prohibir exportaciones, eso es matar la gallina de los huevos de oro. Nosotros no lo vamos a hacer", completó.

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Inversiones y el régimen RIGI

En ese marco, el Gobierno busca atraer inversiones a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un esquema orientado a facilitar el financiamiento de grandes proyectos energéticos. En los últimos meses, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la prórroga por un año del RIGI y la incorporación de nuevos desarrollos de upstream de petróleo y gas con un piso de inversión de US$ 600 millones, además de ajustes regulatorios orientados a facilitar su implementación y brindar mayor previsibilidad.

"Las condiciones que ofrece el RIGI para invertir deberían ser la generalidad, no la excepción. Pero nosotros tenemos un problema muy grande, que es el déficit fiscal, y vos no podés comprometer recursos del fisco para todas las inversiones. Argentina necesita darle al inversor una previsibilidad tributaria, legal, regulatoria, institucional.

Entonces, vos estás generando eso para inversiones que son muy grandes, que son de muy largo plazo y que son absolutamente necesarias para que el inversor se anime. Ojalá algún día no haya ni que aprobar proyectos, o sea, que los impuestos sean más bajos para todos, que todos confiemos en que acá hay seguridad jurídica, estabilidad regulatoria", sostuvo la funcionaria.

Vaca Muerta Insights 2026 Maria Tettamanti (2) Tettamanti estuvo presente en Vaca Muerta Insights 2026 Omar Novoa

En total, el régimen acumula más de 27 iniciativas presentadas, aunque solo diez recibieron hasta ahora la aprobación del Gobierno, que totalizan desembolsos por USD 25.479 millones. Los proyectos se localizan principalmente en Neuquén, Río Negro, San Juan, Mendoza, Salta, Buenos Aires, Catamarca y Santa Fe.

Reordenamiento del sector energético

La funcionaria también se refirió al proceso de reorganización del sistema energético impulsado por la actual administración, que incluye la revisión del esquema de subsidios, cambios en las tarifas y una mayor participación del sector privado.

En materia de gas natural, expresó: “En Argentina se construyeron grandes gasoductos. La producción fue decayendo en el norte y se reemplazó por Bolivia. En el sur también cayó la producción. Tenemos gasoductos sin gas”, señaló.

En ese sentido, advirtió que el problema responde a una falta de señales sostenidas, lo que derivó en un deterioro del sistema y en la ausencia de capacidad para evacuar producción desde Neuquén. “Como durante 20 años no se cumplió con el marco regulatorio, la situación no se fue arreglando y sin capacidad de transporte desde Neuquén. Se dio una solución física con el Gasoducto Perito Moreno pero estructuralmente no se solucionó. Hay capacidad de transporte pero no hay gas”, remarcó. No obstante, planteó que el objetivo oficial es garantizar previsibilidad en el abastecimiento, y aseguró: “Todas las distribuidoras van a tener un transporte firme para su demanda”, añadió.

Vaca Muerta Insights 2026 (1) Omar Novoa

Entre las medidas implementadas por la gestión de Milei se encuentra el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), orientado a concentrar la asistencia estatal en los sectores más vulnerables mientras se avanza en la reducción de subsidios generalizados. A su vez, el Gobierno mantiene vigente la emergencia energética hasta julio de 2026, lo que permitió extender la intervención de los entes reguladores ENRE y ENARGAS mientras se avanza en el proceso de reorganización del sistema.

Régimen de Zonas Frías

En relación con el Régimen de Zonas Frías, la funcionaria cuestionó su diseño actual. “Evaluaremos si por DNU se puede hacer algún cambio, porque es tan regresivo ese subsidio”, afirmó, al tiempo que ilustró el impacto distributivo del esquema: “Una persona que está en una zona que no es fría, Gran Buenos Aires, un gran cordón de pobreza. Un usuario residencial que está dentro de la categoría de los subsidiados, el Estado nacional hace un esfuerzo para darle un subsidio, y el equivalente a 25% de lo que recibe de ese subsidio lo tiene que pagar en concepto de cargo para que vaya a un fondo que le paga a una persona de altos ingresos en cualquier zona de la zona fría, que es gran parte del país”.

En ese punto, sostuvo que el esquema actual genera distorsiones y enfrenta obstáculos para su revisión, dado el alcance territorial del beneficio. “No tiene lógica, lo que pasa es que políticamente es difícil cambiarlo porque son muchas las provincias que están beneficiadas”, remarcó, y planteó la necesidad de volver a un criterio más acotado: “Esto debería volver a la lógica de antes, que la zona fría era la Patagonia,, Malargüe y la Puna. Después, hoy el 40% de ese subsidio se va a la provincia de Buenos Aires”.

Obras y ampliación del sistema de transporte

En cuanto a la ampliación del sistema de transporte, la secretaria planteó que el eje estará puesto en la inversión privada, tanto para abastecer la demanda interna como para desarrollar mercados regionales. “El Estado no va a invertir en obras de gasoductos, ya Transportadora de Gas del Sur (TGS) ahora está invirtiendo con la iniciativa privada”, afirmó.