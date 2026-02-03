Vaca Muerta: Phoenix suma un rig tras colocar un superpozo de 3.200 barriles en Río Negro

Phoenix Global Resources dio un un salto cualitativo en su capacidad operativa al incorporar un segundo equipo de perforación a sus operaciones en Vaca Muerta , tras colocar un superpozo de 3.100 barriles diarios en el borde de la cuenca , en territorio rionegrino. La plataforma de alta tecnología marca un precedente en la región por su nivel de automatización y desarrollo local.

La nueva torre asignada a las operaciones de la compañía integra el sistema de control OMROM en su versión más avanzada. Este equipo se destaca por ser una conversión realizada íntegramente en el país , bajo estándares de la firma H&P .

El perforador automático, denominado Autodriller Pro 2.0, permite un monitoreo constante mediante un sistema de cámaras de streaming y una cabina diseñada para maximizar la ergonomía del operario. Con esta tecnología, la empresa busca reducir los tiempos de maniobra, mitigar riesgos de seguridad y optimizar la estructura de costos en cada pozo.

El pozo estrella de Confluencia Sur

El dato más relevante de la reciente actividad de Phoenix se localiza en el bloque Confluencia Sur. Allí, el pozo PET.RN.CoS.x-3 (h) rompió con las expectativas del mercado al registrar una producción superior a los 3.100 barriles de petróleo por día (bbl/d). La relevancia de este número radica en la ubicación geográfica del yacimiento: se encuentra en el borde mismo de la cuenca neuquina.

Este "superpozo" valida el potencial geológico de la zona este, un área que Phoenix logró dinamizar tras una inversión que ya supera los 110 millones de dólares entre los bloques Confluencia Norte y Sur. Actualmente, estos activos aportan un flujo de casi 9.000 bbl/d a través de solo siete pozos en producción, lo que ratifica la alta calidad de la roca en territorio rionegrino.

El área Confluencia, apenas separada de Neuquén por una línea geográfica, representa un desafío singular. La formación Vaca Muerta en este sector rionegrino se adelgaza hasta unos 40-50 metros de espesor —frente a los más de 300 en el centro de la cuenca— y presenta una roca con mayor contenido carbonático y presiones 10% más bajas que en Mata Mora, el yacimiento insignia de la compañía en el shale neuquino.

Confluencia Sur 1 Perforador de Phoenix en Confluencia Sur, Río Negro.

Esas características geológicas desafiaron a la compañía a generar una gran precisión en la geonavegación, que combinada con perfiles especiales, análisis de laboratorio de roca, sísmica de detalle y un diseño de fractura distinto, adaptado a la naturaleza más rígida de la roca, generaron pozos con productividades sorprendentes que rompieron el paradigma y extendieron la frontera de desarrollo de Vaca Muerta.

Nueva infraestructura

El crecimiento en boca de pozo demanda una respuesta en la superficie. Para ello, la operadora tiene prevista la inauguración de una nueva Planta de Tratamiento de Crudo (CPF) en Mata Mora Norte para abril de este año. Esta instalación estratégica permitirá procesar hasta 40.000 bbl/d, volumen que duplica la capacidad de tratamiento actual de la compañía.

Nueva CPF en MMO 1 Phoenix inaugurará una nueva Planta de Tratamiento de Crudo (CPF) en Mata Mora Norte.

En la actualidad, Phoenix cuenta con un hub consolidado entre sus áreas de Neuquén y Río Negro que genera más de 22.000 bbl/d. Sin embargo, el plan de negocios apunta mucho más alto. La infraestructura en marcha y la mayor velocidad de perforación que aporta el nuevo equipo son los pilares para alcanzar un plateau de producción de entre 50.000 y 60.000 barriles diarios en los próximos años, para consolidar a PGR como uno de los actores de mayor crecimiento sostenido en la cuenca.