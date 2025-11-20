Phoenix Global Resources se convierte en el principal productor de petróleo de Río Negro

Phoenix Global Resources puso en producción el primer PAD de 4 pozos no convencionales en Confluencia Sur . La perforación de los pozos se realizó con ramas laterales de 3.000 metros , alcanzando una profundidad final de 6.350 metros cada uno .

Estos primeros sondeos fueron fracturados con técnicas avanzadas de estimulación de alta intensidad en base a la curva de aprendizaje y a los resultados de Vaca Muerta a nivel regional, ejecutándose un total de 105 etapas.

Actualmente, Phoenix produce más del 25% de la producción total del petróleo de Río Negro, gracias a los pozos exploratorios en el área de Confluencia Norte y a lo mencionado en Confluencia Sur, lo que la convierte en el principal productor de petróleo de la provincia.

Este nuevo PAD exploratorio, entró en producción a fines de octubre y confirma la presencia del reservorio Vaca Muerta en el extremo noroeste de dicha área, con características de espesor similares a los pozos ejecutados por Phoenix en Mata Mora Norte y Confluencia Norte.

Producción récord

A la fecha, la producción del nuevo PAD supera los 5.000 bbl/d de petróleo dentro del período de well testing, con proyección a continuar incrementándose; y se complementa con la de Confluencia Norte, alcanzando una producción mayor a 7.000 bbl/d. El comportamiento dinámico de los pozos es excelente y en algunos de los casos, mostrando volúmenes de petróleo significativos en las primeras horas de ensayo.

La ejecución de este PAD de 4 pozos completa el compromiso que tiene la compañía con la provincia, para la exploración de los bloques Confluencia Norte y Confluencia Sur, por un total de 7 pozos horizontales con rama lateral de 3.000 metros y el registro y procesamiento de Sísmica 3D por 228km2 para ambas áreas, por una inversión que supera los 110 millones de dólares.

“Es muy impresionante cuando uno compara un mapa de Vaca Muerta de hace apenas algunos años. En algunos ni siquiera aparecía Mata Mora y en ninguno Confluencia. La visión estratégica del equipo de Phoenix y una ejecución de clase mundial, nos ha permitido poner en valor activos que no estaban en el radar de la industria. Además, como rionegrino, estoy orgulloso de poder contribuir con mi provincia a que sea parte del proyecto más transformador que ha tenido la Argentina en las últimas décadas”, expresó Pablo Bizzotto, CEO de la compañía.

Una compañía de peso

Phoenix Global Resources es una compañía energética enfocada en la exploración y producción de petróleo y gas en Argentina. Cuenta con activos en la cuenca neuquina (en las provincias de Neuquén y Río Negro) y en la cuenca cuyana (Mendoza).

En los últimos años invirtió en sus activos en Vaca Muerta: Mata Mora Norte y Sur en la provincia de Neuquén y Confluencia Norte y Sur en la provincia de Río Negro. Con la adquisición de estas últimas dos áreas en julio 2023, la empresa se consolida teniendo una presencia significativa en una de las formaciones shale más grandes del mundo con 500 km2 en una zona de productividad comprobada. En los últimos días, ha alcanzado una producción de 19.000 bbl/d en sus activos no convencionales.