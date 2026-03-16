Científicos salteños muestran cómo extraer litio de los pozos de Vaca Muerta

Lo que históricamente las operadoras consideran un residuo costoso y un desafío logístico complejo en la cuenca neuquina posee el potencial de convertirse en el nuevo “oro blanco" regional. Un equipo de especialistas, liderado por los geólogos salteños Raúl Gutiérrez y Mauro de la Hoz, junto a investigadores de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), analiza actualmente el aprovechamiento de las “aguas de formación” de Vaca Muerta para la producción de litio a escala industrial.

Esta iniciativa busca cambiar el paradigma de la industria hidrocarburífera al integrar la minería de metales críticos en la operación diaria de los yacimientos.

¿Qué es la EDL?

La propuesta técnica destaca por su carácter disruptivo al proponer el uso de millones de metros cúbicos de salmuera que surgen a la superficie junto al petróleo y el gas. En lugar de tratar este fluido simplemente como un desecho, los científicos sugieren recuperar el metal esencial para las baterías mediante tecnologías de Extracción Directa de Litio (EDL).

En yacimientos no convencionales como los de Vaca Muerta, el proceso de fractura hidráulica genera grandes volúmenes de agua de retorno, denominada flowback, la cual contiene minerales lixiviados desde las profundidades de la tierra.

Potencial productivo: Cifras de una industria emergente

Las investigaciones locales indican que la infraestructura petrolera actual admite adaptaciones para funcionar como plantas mineras de forma simultánea. Los datos estadísticos del proyecto revelan un potencial significativo: el procesamiento de los 4,3 millones de metros cúbicos de salmuera que produce la cuenca cada año permitiría la obtención de entre 700 y 2.100 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) anualmente.

Estas cifras posicionan a la recuperación de litio de aguas de formación como un complemento económico vital para la rentabilidad de los campos.

DLS ARCHER 3 Con tecnología MPD y 1.500 HP, DLS Archer suma nuevos rigs para perforar en Vaca Muerta.

Palmar Largo, el antecedente que valida la propuesta

Este modelo encuentra sustento en aplicaciones previas y no permanece únicamente en el plano teórico. En el yacimiento Palmar Largo, ubicado en la provincia de Formosa, opera una planta piloto que extrae litio de pozos hidrocarburíferos vinculados a rocas volcánicas.

Allí, las mediciones detectaron concentraciones de hasta 45 miligramos por litro, lo cual sirve como prueba de concepto fundamental para escalar este sistema a cuencas de mayor envergadura como la neuquina.

Geología de vanguardia y sinergia operativa

El sustento geológico de esta acumulación mineral reside en procesos milenarios de migración. El geólogo Raúl Gutiérrez explicó a El tribuno que el litio se concentra en estos reservorios tras liberarse de rocas volcánicas y graníticas. El mineral migra a través de fallas hacia las mismas trampas geológicas donde se acumula el petróleo.

Este modelo de “petróleo + litio” presenta ventajas competitivas innegables: Reducción de costos: El agua ya surge de la operación petrolera, por lo que no requiere nuevas perforaciones mineras específicas: sostenibilidad: Otorga un uso productivo a un subproducto que hoy representa un alto costo de tratamiento y disposición final; infraestructura: Aprovecha las plantas y redes logísticas que ya operan en los campos maduros.

Vaca Muerta en el escenario global

Argentina compite en una carrera tecnológica global por la eficiencia energética. Reportes internacionales mencionan proyectos avanzados en Arkansas y Texas (EE.UU.), así como en diversas regiones de Canadá, que buscan aislar el litio de antiguos campos petroleros. Sin embargo, la escala y la calidad del reservorio de Vaca Muerta otorgan al país una ventaja estratégica única para liderar la integración de los hidrocarburos con la minería de la transición energética. La colaboración entre empresas, geólogos independientes y la academia del NOA marca un hito en la innovación tecnológica nacional.

Fuente: El tribuno