Rolando Figueroa anunció fuertes inversiones de Chevron y Continental en Vaca Muerta y celebró un triunfo fiscal sobre Buenos Aires

El gobernador de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa, confirmó la llegada de mayores inversiones extranjeras para potenciar Vaca Muerta y destacó una contundente victoria política y económica frente a la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, en una disputa por la recaudación de impuestos petroleros.

Tras una serie de reuniones con inversores internacionales durante el evento Argentina Week, realizado la semana pasada en Nueva York, Figueroa anunció dos señales prometedoras. Por un lado, el gobernador aseguró que la petrolera estadounidense Chevron "nunca había garantizado en ningún lugar del mundo inversiones y las garantizó para la provincia del Neuquén".

Por otro, aseguró que Continental Resources, la compañía norteamericana del magnate Harold Hamm, que a fines de 2026 desembarcó en Neuquén, mostró un fuerte interés en ampliar su presencia en el shale y "está dispuesta a participar más de lo que tiene proyectado hacer este año".

Con el objetivo de seguir atrayendo capitales, Figueroa confirmó que en los próximos días viajará a Houston, Texas, para participar de la prestigiosa cumbre energética CERAWeek.

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La victoria contra Kicillof en una disputa tributaria

En el plano fiscal y político, Figueroa celebró el triunfo de Neuquén en una disputa en la Comisión Arbitral contra la provincia de Buenos Aires por la distribución de la base imponible del impuesto a los Ingresos Brutos.

El conflicto se originó por la "ambición de la provincia de Buenos Aires", que pretendía cobrar tributos sobre las ventas de hidrocarburos realizadas en su territorio, pese a que el petróleo y el gas son extraídos en suelo neuquino. El gobernador señaló que la postura de Neuquén resultó "ampliamente vencedora" con un resultado de 17 votos contra 6.

Figueroa denunció que las provincias de Buenos Aires y Córdoba actuaron en conjunto en este reclamo. En un fuerte mensaje contra el centralismo, disparó: "Siempre tratan de decir que el país es federal, pero en realidad se sitúan siempre y les encanta vivir en la punta del obelisco, se sientan encima del obelisco".

Tras la inauguración del Instituto Vaca Muerta (IVM) en el Polo tecnológico de Neuquén capital, el gobernador calificó el accionar de la provincia de Buenos Aires como una "injusticia tributaria" que se lleva la riqueza del interior para beneficiar a quienes viven "calentitos cerca del obelisco".