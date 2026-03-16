Vaca Muerta Insights 2026: CEOs, funcionarios y expertos debaten hoy el futuro del shale

Vaca Muerta Insights: agenda, paneles y disertantes del evento en Neuquén

Neuquén será hoy el escenario de uno de los encuentros más importantes para la industria energética. Desde temprano, ejecutivos de las principales operadoras, autoridades nacionales y provinciales, economistas y empresas de servicios participarán de Vaca Muerta Insights 2026 , el evento que se realiza a partir de las 8 horas en el Casino Magic y que pondrá en discusión el presente y el futuro del desarrollo del shale.

Organizado por LM Neuquén, Más Energía y Econojournal , el encuentro reúne a referentes del sector en un momento de gran expansión de la actividad en la cuenca neuquina. Con producción en niveles récord y exportaciones en crecimiento, el avance de Vaca Muerta se consolidó como uno de los principales motores de la economía del país.

Las entradas para asistir ya están agotadas. Sin embargo, la jornada podrá seguirse en vivo a través de YouTube, donde se emitirán las exposiciones y los distintos paneles.

Vaca Muerta Insights 2026 previa (4) Vaca Muerta Insights 2026: agenda completa del evento que reúne a líderes del shale en Neuquén

En Vaca Muerta Insights 2026 se analizarán los planes de inversión de las operadoras, los nuevos proyectos en marcha, los desafíos logísticos vinculados a la infraestructura de transporte y el papel de la cadena de valor en la consolidación del no convencional. La agenda incluye exposiciones de ejecutivos de compañías como YPF, Tecpetrol, Vista Energy, Pluspetrol, Pampa Energía, Pan American Energy (PAE), TotalEnergies y Chevron, junto con la participación de autoridades del Gobierno nacional y especialistas en economía y comercio internacional.

También habrá espacio para debatir el rol del midstream en la expansión productiva, el rol de las empresas de servicios en la actividad y la formación especializada de recursos humanos para la industria.

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Agenda de Vaca Muerta Insights 2026

08:20 | Apertura

Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén.

09:20 | Vaca Muerta en expansión: mapa de actividad, nuevos proyectos y objetivos de YPF

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

09:30 | La agenda de Oil&Gas del gobierno nacional

María Tettamanti, secretaria de Energía de la Nación.

09:50 | Vaca Muerta como un play consolidado de petróleo y gas

Ricardo Ferreiro, presidente Oil&Gas de Tecpetrol.

José Biondi, gerente de Activo, Tecnología e Innovación de Vista Energy.

Carlos Gilardone, CEO de Quintana Energy.

10:20 | Coffee Break

10:40 | La expansión de las fronteras productivas de Vaca Muerta

Julián Escuder, country manager de Pluspetrol.

Horacio Turri, director de Exploración y Producción de Pampa Energía.

Fausto Caretta, managing director de Pan American Energy.

11:05 | La visión de las empresas internacionales

Sergio Mengoni, director de Total Austral y country chair de TotalEnergies en Argentina.

Ana Simonato, country manager de Chevron.

11:30 | Midstream: la ampliación del sistema actual, open season y sinergias operativas

Ricardo Hösel, CEO de Oldelval.

Oscar Sardi, CEO de TGS.

11:55 | Vaca Muerta: ¿Una locomotora para aumentar exportaciones primarias o una oportunidad para generar capacidades en otras cadenas?

Nicolás Gadano, Empiria Consultores.

Juan Carlos Hallak, economista.

Marianela Villegas, founder de Consultora MV.

12:20 | Panel Visión de Empresas de Servicios y los desafíos de la Cadena de Valor

Daniel González, secretario de FECENE.

Pablo Fiscaletti, presidente de QM Equipment S.A.

Carolina López, directora de Business Development para LATAM de Nabors.

Constantino Espinosa, director de Proyectos de Tenaris Oil & Gas Services.

12:45 | Panel Visión de Empresas de Servicios y los desafíos de la Cadena de Valor II

Nicolás Cappellari, CEO de Galileo Technologies.

Jerónimo Bunge, Clear Petroleum.

Christian Balatti, country manager de Stefanini Argentina.

Mariano Rebollo, business development senior manager de Techint.

13:15 | Apuntalando Vaca Muerta: un entrecruzamiento entre educación y desarrollo