VMOS: Río Negro fiscaliza la terminal de Vaca Muerta en el Golfo San Matías

La infraestructura de VMOS permitirá la operación de buques VLCC con capacidad para 2 millones de barriles.

Este mes, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro efectuó una serie de inspecciones técnicas en el emplazamiento de la futura terminal de exportación del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) .

Durante la jornada del día 13, los equipos técnicos recorrieron la zona de Punta Colorada y el área prevista para el sistema de monoboyas en el Golfo San Matías. El objetivo fue contrastar los datos de la Adenda del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con las condiciones biológicas y geomorfológicas actuales del terreno.

La construcción de la playa de tanques presenta progresos visibles bajo un cronograma preciso. Cada una de estas unidades de almacenamiento posee una capacidad de 120.000 metros cúbicos, dimensión equivalente al volumen de 50 piletas olímpicas. Estas estructuras alcanzan los 35 metros de altura y un diámetro de 82 metros.

La complejidad técnica de los tanques requiere el uso de 1.500 toneladas de acero, la colocación de 30.000 bulones y la ejecución de más de un millón de pulgadas de soldadura por unidad. Para optimizar la seguridad en el entorno costero, se instalan techos geodésicos de aluminio, los cuales elevan la resistencia estructural frente a la corrosión marina.

image Técnicos del gobierno provincial fiscalizan el montaje de los sistemas de almacenamiento en Punta Colorada.

Operaciones offshore y logística de exportación

La inspección gubernamental incluyó una reunión técnica con representantes de VMOS para analizar la logística de instalación de las monoboyas tipo CALM (Catenary Anchor Leg Mooring) y el trazado de los oleoductos submarinos. Este sistema offshore, ubicado a una distancia de entre cinco y nueve kilómetros de la costa, permitirá la carga directa de buques petroleros de gran porte en aguas profundas.

La infraestructura portuaria recibirá buques del tipo VLCC (Very Large Crude Carriers), capaces de transportar hasta 2 millones de barriles. Al operar con este calado, el proyecto reduce drásticamente los costos de flete internacional, lo que posiciona al crudo argentino de forma competitiva en los mercados de Europa y Asia.

image Autoridades provinciales y técnicos de VMOS S.A. verifican los estándares de seguridad en la terminal de Punta Colorada.

Preservación del ecosistema y control ambiental

La fiscalización provincial evaluó con especial énfasis los protocolos de preservación de flora y fauna nativa. Los técnicos analizaron la salud ambiental del área considerando las rutas migratorias y los periodos reproductivos de las especies locales en la zona de influencia.

Asimismo, supervisaron el cruce del río Negro mediante la técnica de perforación horizontal dirigida (HDD). Este método permite atravesar el cauce sin afectar el ecosistema fluvial, asegurando la integridad del recurso hídrico. Por otro lado, en la estación de bombeo N°2, se verificó el cumplimiento de las distancias de seguridad para la instalación de una planta de hormigón y el obrador asociado.

image Los tanques de 120.000 m3 utilizan techos geodésicos de aluminio para resistir el ambiente costero del Golfo San Matías.

Impacto socioeconómico y proyecciones de VMOS

El proyecto VMOS demanda una inversión inicial de US$ 3.000 millones y se consolida como la obra de infraestructura de transporte de petróleo más importante de las últimas décadas. En términos de empleo, la construcción moviliza a 2.500 personas de manera directa y otras 7.500 de forma indirecta.

El sistema de transporte, con una extensión de 437 kilómetros desde Allen hasta la costa, operará con las siguientes fases de capacidad: Fase 1 (Q3 2026): 180.000 a 190.000 barriles diarios; Fase 2 (2027): Incremento a 390.000 barriles diarios; Fase 3 (Pleno desarrollo): Potencial de hasta 550.000 a 700.000 barriles diarios.