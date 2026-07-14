Pozos en Vaca Muerta: qué empresas lideran la perforación y cuántos equipos operan

Vaca Muerta: el 79% de la actividad de perforación ya es no convencional.

La industria petrolera argentina vive dos realidades diametralmente opuestas. Los datos operativos de los últimos dos meses confirman que la Cuenca Neuquina opera como un universo paralelo frente al ocaso del resto del país. Durante mayo, se conectaron 80 nuevos pozos a nivel nacional , la cifra más alta desde abril de 2025.

Este volumen representa un salto del 25% respecto a los registros de abril, según indica el 'último informe de la consultora Aleph Energy . Sin embargo, el análisis de fondo revela que el crecimiento reposa de forma exclusiva sobre los hombros del desarrollo no convencional. La actividad convencional profundiza su proceso de retracción estructural y acumula una caída del 45% en la medición interanual.

Neuquén absorbió 67 de las 80 nuevas conexiones de mayo. El Golfo San Jorge aportó los 13 pozos restantes, con una actividad que denota una clara desaceleración frente a los años previos. Las cuencas Austral, Noroeste y Cuyana mantienen sus operaciones de desarrollo completamente paralizadas.

El shale gas despierta al calor del invierno

El inicio de la temporada de bajas temperaturas alteró la ecuación productiva de mayo. Las operadoras respondieron al incremento estacional de la demanda y aceleraron los desarrollos gasíferos. La industria conectó 31 pozos productores de gas, lo que implica un incremento directo de 27 pozos respecto del mes anterior.

El shale gas acaparó casi la totalidad de este esfuerzo. Las compañías engancharon 30 nuevos pozos con objetivo en la roca generadora, un movimiento estratégico para garantizar el abastecimiento invernal. El segmento tight, por el contrario, no sumó nuevas conexiones y confirma su contracción estructural con un desplome del 88% interanual.

En la vereda del petróleo, el ritmo experimentó una leve moderación mensual, aunque mantiene niveles de alta intensidad. Las petroleras conectaron 36 nuevos pozos de shale oil. YPF lideró el pelotón con 16 enganches, seguida por Pluspetrol (6), PAE y Vista (4 cada una), y Phoenix y Shell (3 cada una).

Récord absoluto de fracturas

La completación de pozos ratifica la velocidad crucero de Vaca Muerta. Durante junio, la industria alcanzó un récord absoluto de actividad con 2.760 etapas de fractura en el segmento shale y 54 etapas en formaciones tight. El dato consolida la curva de aprendizaje y la eficiencia operativa de los sets de fractura que operan en Neuquén.

YPF demostró su enorme peso específico en la cuenca. La petrolera bajo control estatal ejecutó 1.392 etapas shale, lo que representa exactamente la mitad de la actividad total del mes. Pluspetrol y Pampa Energía completaron el podio, con 443 y 339 etapas respectivamente, superando a jugadores tradicionales como PAE y Vista.

Los yacimientos de mayor actividad reflejan hacia dónde fluye el capital. Lajas Este encabezó el ranking con 566 fracturas, seguido por los desarrollos masivos de Loma Campana, Rincón de Aranda y Bandurria Sur. La industria operó con 12,2 sets efectivos de fractura y logró una productividad promedio de 226 etapas por set al mes.

Los fierros en el terreno

El mapa de equipos de perforación (rigs) activos durante junio expone de forma nítida la prioridad de las inversiones. Las compañías mantuvieron 45 equipos operativos en todo el país. De ese total, 38 rigs apuntaron sus trépanos hacia desarrollos shale.

YPF concentró 16 equipos bajo su operación. Detrás se encolumnaron PAE con 6, y Pluspetrol y Vista con 4 unidades cada una. La exploración, en tanto, sobrevive en un estado de letargo. Durante todo 2026, la industria conectó apenas tres pozos exploratorios, una cifra marginal si se contrasta con los 23 pozos registrados en el mismo período del año anterior. Tecpetrol anotó las únicas dos conexiones exploratorias de mayo en su bloque estrella, Fortín de Piedra.