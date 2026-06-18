Naftas: el buffer de precios entra en una nueva fase y podría haber una baja

Bajó el precio del petróleo pero en los surtidores aún hay que esperar cómo evolucionarán los precios.

Se necesitaron más de 75 días para que el famoso “buffer de precios” anunciado por YPF empiece a desactivarse y todavía no se sabe cuánto tiempo se tardará en recuperar los aumentos no trasladados durante la guerra para que los surtidores argentinos vuelvan a alinearse con los valores internacionales.

Frente a un contexto internacional muy adverso donde el petróleo parecía no tener techo, el 1 de abril, Horacio Marín lanzó un esquema de 45 días por el cual los combustibles se estabilizaban a un valor cercano a los 90 dólares por barril.

El 15 de mayo ese esquema se prorrogó con una suba de apenas un 1% y recién ahora la cotización del Brent se ubica por debajo de los precios locales por primera vez desde que se desató el conflicto.

Podrían bajar las naftas

De esta manera, el buffer de precios cambia de fase. Deja de acumular saldo en el “debe” –todos los aumentos no trasladados durante este tiempo que el crudo estuvo arriba de los precios locales- para recuperar paulatinamente estas pérdidas de ingresos.

Según los especialistas consultados por +e, se tardará entre uno y dos meses completar este saldo, aunque dependerá del precio en el que se estabilice el barril. Cuanto más caiga, menor será el tiempo necesario para netear esa cuenta y ver las primeras bajas en el surtidor.

Combustible Nafta YPF.jpg El congelamiento del ICL generará pérdidas por 225 millones de dólares.

De acuerdo a estas fuentes, a estos niveles del Brent (alrededor de 78 dólares), los combustibles locales deberían retroceder entre un 10% y un 12%, aunque un ajuste impositivo podría alterar esa ecuación.

El impacto en la inflación

Lógicamente, hay una gran expectativa para que esto suceda, principalmente en el gobierno que busca profundizar la desaceleración inflacionaria. Así como la guerra de Medio Oriente fue un factor clave para que el IPC llegue al 3,4% en marzo, el alto al fuego puede ser vital para que el índice perfore esta barrera del 2% y se acerque a los valores registrados un año atrás cuando se alcanzó el menor nivel inflacionario en la era Milei (1,5%).

Para la industria petrolera, por su parte, también representaría una noticia positiva para poder repuntar en sus ventas, ya que, a pesar del mejor precio, si las unidades vendidas caen, el negocio no termina de cerrar.

En abril, por ejemplo, la venta de naftas cayó un 0,9% y la de gasoil un 5,6% de forma interanual, con Shell y Axion entre las más perjudicadas. Si bien YPF fue la única en tener saldo positivo contra abril del 2025 por sus precios más bajos, en la comparación contra marzo también sufrió una merma del 4,2% en naftas.