Nafta: Argentina lidera el alza de precios en Latinoamérica

Argentina es el país exportador de petróleo en América Latina que más aumentó el precio de los combustibles desde el comienzo del conflicto entre Irán y Estados Unidos, según reveló un informe del Instituto Argentina Grande (IAG). Desde finales de febrero de este año, el precio de la nafta en la Argentina registró un incremento del 24,3% en dólares, una cifra que sitúa al país a la cabeza de lo que el reporte denomina la "Copa América del aumento de la Nafta".

El aumento es significativamente superior al de otros países exportadores de petróleo de la región: supera por 10 puntos al de Ecuador (14,7%), es el doble que el de México (10,7%), es cinco veces mayor que el de Brasil (4,9%) y está muy por encima del alza de Colombia (1,9%).

De esta manera, los aumentos exhibidos en los surtidores de las estaciones de servicio de Argentina fueron superados solamente por los de otros países de la región que son importadores netos de petróleo.

Al analizar este escenario, desde IAG remarcaron que “la mayoría de los países del mundo implementaron políticas activas para proteger a trabajadores y empresas del impacto de la crisis energética generada por la guerra en Medio Oriente”.

La nafta más cara

En este marco, el informe, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, expuso que “los argentinos pagan la nafta más cara que en EE. UU. y Brasil a pesar de que el ingreso de dólares por petróleo se triplicó”.

El sector petrolero tuvo un saldo positivo de divisas por US$1.983 millones en abril, cuando venía liquidando en promedio US$832 millones el último año, por lo que se exhibe un avance cercano al triple en el monto percibido.

A pesar de la marcada mejora en el ingreso de dólares al país, que aporta el sector, el reporte detalló que “los argentinos pagan el litro de nafta un 23% más caro que EEUU y un 6% más que Brasil

Antes del comienzo del conflicto bélico en Medio Oriente, el precio del litro de nafta súper en Argentina estaba US$1,12 y ahora ascendió a $1,40. Mientras que en Brasil, el litro pre-guerra costaba US$1,23 y actualmente está en US$1,31. En tanto, en Estados Unidos, en febrero el litro salía US$1,05 y en junio cuesta US$1,14.

Anteriormente, la entidad había calculado que “desde el comienzo del conflicto en Irán, la media de aumento a nivel país del litro de nafta súper fue de $388 y la premium $372”, al subir un 24% y 19,7%, respectivamente, por lo que estimó que “representa un gasto mensual extra de $38.874 para los hogares con automóvil”.

De esta manera, teniendo en cuenta que la guerra comenzó a fines de febrero pasado y hasta ahora han transcurrido tres meses, la suma del costo adicional que tuvieron que afrontar los argentinos con auto asciende a $116.600.

Los impuestos impactan fuerte

Entre los costos que aumentan la presión sobre el valor final de la nafta está la carga tributaria. Al respecto, desde IAG indicaron que “con Milei los impuestos a los combustibles que gravan el litro de nafta subieron 230% en términos reales”.

Con dicho ajuste, el peso de este tributo sobre el precio final por litro de nafta en lo que va de la administración libertaria, pasó de representar un 8,89% en noviembre de 2023 a un 18,54% en mayo pasado.

Al referirse al destino de los fondos recaudados, el instituto señaló que “este impuesto tiene una asignación específica para infraestructura vial e hídrica entre otras, pero esos recursos no se están usando para su función”, afirmando que “es otra forma de simular un superávit primario asfixiando la obra pública”.

En este aspecto, puntualizó que “a cuenta de lo recaudado por el impuesto a los combustibles la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) debería haber gastado $1,8 billones, pero gastó $0,7” y cuestionó que “hay $0,9 billones que abultan el superávit pero que, por ley, se deberían usar para mejorar el estado de las rutas nacionales”. __IP__

El precio de la nafta subió 59,5% desde el cambio de gestión en términos reales, y sin impuestos la nafta hubiese subido 41%. En este contexto, el consumo de nafta sigue en caída: en el primer cuatrimestre, la súper cayó 1,8% contra 2025 y 4,3% en relación a 2023.