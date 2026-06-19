La crisis invisible de Añelo: por qué el intendente pide frenar la inmigración masiva

Más de 3.600 personas llegaron a Añelo desde 2024, generando una presión demográfica sin precedentes en la zona.

Por estos días, se levanta una enorme bandera de alerta en Añelo : el centro logístico y urbano de Vaca Muerta , enfrenta una crisis de crecimiento sin precedentes. Fernando Banderet , intendente de la localidad, lanzó un pedido contundente a quienes planean mudarse a la región: "No se vengan con la familia" . Aunque la ciudad mantiene sus puertas abiertas para quienes buscan oportunidades, el jefe comunal recomienda llegar solo con una oferta laboral asegurada para evitar el desamparo.

La infraestructura del municipio, antes un pueblo rural, hoy sufre una saturación crítica . Banderet asegura que el sistema de salud y las instituciones educativas no logran absorber la demanda actual. "Las escuelas quedaron superpobladas y el sistema de salud quedó con una alta demanda de asistencialismo", explicó el intendente.

Las estadísticas municipales de la migración interna reflejan la magnitud del fenómeno migratorio, impulsado principalmente por familias del norte argentino, como Salta y Tucumán. Según los registros oficiales de la municipalidad de Añelo:

En 2024 , arribaron 1.400 personas .

, arribaron . Durante los primeros meses de 2025 , la cifra ascendió a 1.700 personas .

, la cifra ascendió a . En lo que va de 2026, ya se contabilizan 546 nuevos residentes.

image Récord histórico: Vaca Muerta alcanzó 628.924 barriles diarios, pero la infraestructura urbana sigue rezagada.

Además, existe un 20% adicional de población que reside en la zona pero no formalizó su cambio de domicilio. Esta presión demográfica ocurre mientras el resto del país pierde empresas; de hecho, entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 desaparecieron 26.213 firmas a nivel nacional, mientras que Neuquén sumó 186 nuevas compañías en el mismo periodo.

El desempleo profesional

Detrás del boom de producción —que alcanzó un récord de 628.924 barriles equivalentes de petróleo por día en abril— existe una realidad amarga para algunos profesionales locales. Un ejemplo es el de Silvio Chávez. Es un geólogo de 35 años, el primer nativo de Añelo en graduarse en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), y expuso el desempleo y subempleo que afecta a la región en diálogo con medios de la Patagonia.

image Las escuelas de Añelo sufren una saturación en sus currículas por el ingreso constante de nuevos estudiantes.

Chávez, especializado en ambiente e hidrogeología, permanece desempleado desde noviembre. Su testimonio revela una dicotomía entre el discurso empresarial de escasez de profesionales, la amplia oferta de vacantes por cubrir y la falta de acceso real para los graduados locales.

"Hay un montón de profesionales dando clases o trabajando de Uber o de lo que sea", afirmó el geólogo, mencionando casos de ingenieros que se desempeñan como repositores de supermercados, entre otros trabajos.

image Pese a vivir sobre el yacimiento, muchos vecinos de Añelo recién accedieron a la red de gas natural este año.

La paradoja del desarrollo estructural

La "otra cara" de Añelo muestra una brecha profunda entre la riqueza extraída y el bienestar de sus habitantes. Hasta hace pocos meses, gran parte de la población carecía de gas natural domiciliario, a pesar de vivir sobre uno de los mayores yacimientos del mundo. El gobernador Rolando Figueroa calificó esta situación como una de las "mayores injusticias de la provincia" durante la inauguración de un gasoducto financiado por YPF.

El alto costo de vida y los alquileres elevados representan barreras infranqueables para quienes llegan sin contrato previo. En este cotexto, Banderet enfatizó que los puestos en el sector petrolero resultan especializados y de difícil acceso, lo que deriva en frustración y necesidad de asistencia estatal para el retorno de familias a sus provincias de origen