Vaca Muerta: mejoran los niveles de contratación a pymes neuquinas certificadas

El segundo semestre de 2025 el nivel de contrataciones de pymes certificadas neuquinas que brindan servicios y bienes para la industria del Oil and Gas en Vaca Muerta registró un aumento de 20 puntos porcentuales con respecto al mismo período del año anterior, al alcanzar un 46%.

En total, más de 800 firmas ya accedieron a la certificación que otorga el Centro PyME-ADENEU bajo la Ley Provincial 3.338 , de Fortalecimiento y Desarrollo de la Cadena de Valor Neuquina. En el reporte del 2025 que elaboró el organismo dependiente del Ministerio de Economía, Producción e Industria, y autoridad de aplicación de la normativa, los indicadores mostraron una mejoría en los niveles de contratación a Proveedores Neuquinos Certificados (PNC).

¿Cómo se miden los niveles de contratación?

De los montos contratados en total por parte de los sujetos obligados por la ley se busca identificar cuántas licitaciones o contratos fueron adjudicados a empresas neuquinas certificadas.

Los datos se obtienen a partir de las declaraciones juradas que presentan, ante el Centro PyME-ADENEU, los sujetos obligados por la ley: las empresas operadoras y de servicios (midstream, servicios especiales, servicios de operación y mantenimiento, ingeniería y construcciones), con presencia en la Cuenca Neuquina.

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Índices de contratación

Al comparar los niveles de contratación a las pymes neuquinas certificadas, entre los segundos semestres de 2024 y 2025, se registró una mejora del 20 por ciento.

A partir del análisis de las declaraciones juradas presentadas por los sujetos obligados, en el primer semestre de 2025 se registraron inversiones en el desarrollo de la Cuenca Neuquina por más de 2.600 millones de dólares.

El segundo semestre del año evidenció la baja en la actividad, con inversiones que superaron los 2.400 millones de dólares. Sin embargo, el dato positivo es que en este período aumentó el porcentaje de contratación a PNC, que alcanzó un 46,22 por ciento.

El Centro Pyme informó que las empresas operadoras que mejor índice de contratación muestran en este semestre son Chevron, Petrolsur (de capitales neuquinos), Pluspetrol, Shell y Tecpetrol, y que "se verificó un importante esfuerzo por parte de algunas operadoras de mejorar sus indicadores". Las operadoras registraron mayor crecimiento en las contrataciones a PNC son Shell, Vista, Chevron y Total.

Mencionaron que empresas como Techint y TGS continúan con un bajo nivel de contratación a empresas certificadas. Por su parte, YPF sigue liderando las contrataciones en la Cuenca Neuquina, con un 44 por ciento.

“El compre neuquino es fundamental”

Recientemente, el gobernador Rolando Figueroa hizo referencia a la Ley 3.338 y sostuvo: “Para nosotros es fundamental el ‘compre neuquino’. Es algo que no lo negociamos”.

El gobernador también enfatizó, puntualmente, sobre la contratación de mano de obra y de empresas neuquinas durante los encuentros de la Mesa de Competitividad de Vaca Muerta, donde participan representantes de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH).

Figueroa explicó que “el ‘compre neuquino’ es algo que está presente en cada una de las contrataciones que se realizan con las distintas empresas de servicios o las operadoras para poder potenciar a nuestras empresas y que nuestra economía florezca”.

Pymes Vaca Muerta Neuquén trabajador petrolero operario.jpg Gustavo Delbon hizo foco en la crisis de liquidez que amenaza a las pymes del sector energético.

En la actualidad son más de 800 las empresas neuquinas certificadas. Este número tiene varias explicaciones: por un lado, la última modificación de la ley permitió ampliar el número de empresas con posibilidad de certificar; a su vez se intensificaron las acciones de comunicación de la ley y se simplificó el trámite de certificación; y, por último y no menos importante, los sujetos obligados por la ley comenzaron a exigir a sus proveedores el certificado.

Para conocer los requisitos y el procedimiento para certificar la empresa, los interesados pueden comunicarse con el Centro PyME-ADENEU al correo electrónico [email protected].

Las empresas que acceden a la certificación tienen prioridad en contrataciones (en iguales condiciones técnicas y económicas) ante un proveedor que no está certificado; tienen la posibilidad de participar de actividades y eventos con las empresas líderes de la industria; y de acceder a capacitaciones, asistencia técnica y al programa de desarrollo de proveedores.

Apoyo a las empresas certificadas

Para mejorar y profundizar la vinculación entre los PNC y las empresas operadoras y de servicios especializados, en 2025, el Centro PyME-ADENEU organizó 10 ciclos para dar a conocer los requisitos para ser proveedor y los planes de abastecimiento de las compañías del primer anillo de la cadena de valor.

También se llevaron adelante más de 20 auditorías y reuniones de seguimiento de cumplimiento de indicadores con los sujetos obligados por la normativa provincial.

Si en las auditorías se detecta un bajo nivel de contratación en algunos rubros donde hay oferta de PNC, desde el Centro PyME-ADENEU se ejecutan acciones de formación para que las pymes locales puedan alcanzar los estándares que exige la industria.

Para el desarrollo de proveedores se llevaron a cabo 20 asistencias técnicas personalizadas in company, a lo largo de tres meses, para dar soluciones puntuales a las necesidades de cada pyme.

Para impulsar la promoción de las pymes neuquinas, desde el Centro PyME-ADENEU se gestionó la participación de Neuquén en el pabellón de Argentina, durante la feria Offshore Technology Conference, realizada en Houston (Estados Unidos).

La misión empresaria contó con la participación de más de 30 directivos quienes, mediante la gestión del Centro PyME-ADENEU pudieron participar de eventos de networking, rondas de negocios y visitas a compañías de Houston.

También se gestionó y coordinó un stand en la Argentina Oil and Gas, realizada en Buenos Aires. Allí se concretaron más de 100 reuniones de negocios con las compañías que lideran el desarrollo de la Cuenca Neuquina: YPF, Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Tecpetrol, Shell, Total, PAE, Chevron y Contreras Hermanos. A su vez, 18 empresas neuquinas realizaron presentaciones en el stand para convocar al público de su interés y presentar su oferta productiva.