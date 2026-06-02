Italia y Vaca Muerta: la misión de Neuquén para la integración tecnológica

El Gobierno provincial de Neuquén brindó su apoyo institucional a la misión de internacionalización en Italia , junto a una delegación de empresas locales que integran el Cluster Vaca Muerta y la Federación de Cámaras del Sector Energético (Fecene) .

Participaron Anabel Lucero Idizarri y Pablo Azar, gerente general y subgerente de Energía y Minería del Centro PyME-ADENEU, respectivamente. El organismo depende del ministerio de Economía, Producción e Industria.

La iniciativa, articulada con la Camera di Commercio Italiana nella Repubblica Argentina y Promos Italia tuvo como objetivo central consolidar la integración tecnológica y generar nuevas oportunidades de negocio para la cadena de valor energética neuquina.

Durante la apertura institucional en Milán, las autoridades provinciales presentaron el potencial de desarrollo industrial de la provincia y proyectaron ejes de cooperación con el ecosistema productivo italiano.

La agenda, que contó con el respaldo del Consulado Argentino en dicha ciudad, posicionó a las pymes neuquinas como socios estratégicos en el escenario global.

Vinculación con grandes operadoras

En la ciudad de Milán, la delegación mantuvo una reunión de alto nivel en la sede de la compañía energética ENI. Este encuentro revistió una importancia estratégica, dado que la firma italiana lidera, junto a YPF un ambicioso proyecto para la producción y exportación de Gas Natural Licuado (GNL) en Argentina.

Durante el encuentro, referentes del Centro PyME-ADENEU expusieron los lineamientos estratégicos de Neuquén y su capacidad de desarrollo industrial, mientras que Fecene y el Cluster Vaca Muerta detallaron las estrategias de innovación y sostenibilidad de las empresas regionales.

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La jornada permitió a las pymes neuquinas conocer de primera mano los procesos de calificación y registro de proveedores de la compañía, así como los estándares de sostenibilidad y criterios ambientales, sociales y de gobernanza que Eni aplica en su cadena de valor global.

Acuerdos estratégicos

La misión continuó en la ciudad de Ravenna, uno de los polos energéticos más importantes de Europa, donde se desarrollaron encuentros en la Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna. Allí, los representantes neuquinos mantuvieron reuniones con miembros de Ravenna Offshore Contractors Association (ROCA) y de la prestigiosa feria OMC Med Energy Conference & Exhibition.

Como resultado de estas gestiones, se trazaron los primeros ejes de trabajo para promover una futura misión empresarial e institucional para el 2027.

La actividad en Ravenna culminó con rondas de negocios y visitas técnicas, donde las empresas neuquinas identificaron oportunidades concretas de transferencia tecnológica y articulación comercial con sus pares italianas.

A través de estas acciones de internacionalización, el Gobierno provincial reafirmó su compromiso con el fortalecimiento y desarrollo de la cuenca neuquina, mediante la vinculación de las pymes locales con los estándares de competitividad requeridos por los principales actores energéticos del mundo.