YPF vendió su parte de Profertil a Adecoagro para enfocarse en Vaca Muerta

El Directorio de YPF aprobó en su reunión del jueves 11 de diciembre la aceptación de la oferta vinculante presentada por Adecoagro para adquirir el 50% de su participación accionaria en Profertil . Esta decisión marca un nuevo hito en la reconfiguración estratégica de la compañía petrolera nacional, que busca desprenderse de activos no centrales para focalizar su capital en la ventana de hidrocarburos no convencionales. Si bien la oferta fue aceptada, el cierre definitivo de la transacción permanece sujeto al cumplimiento de las condiciones precedentes estipuladas en el acuerdo de compraventa.

La venta de la participación en la empresa líder de producción de urea granulada responde directamente a los lineamientos del Plan 4x4, la hoja de ruta que guía la gestión actual de la operadora.

Hace unos días la multinacional Nutrien también vendió su 50%, y la compañía especializada en urea granulada ahora tiene nuevos dueños. Quedó en un 90% para el grupo agroindustrial Adecoagro y en un 10% para la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). La operación rondó los US$1200 millones.

Pleno de YPF a Vaca Muerta

El objetivo primordial de este movimiento es liberar recursos para consolidar a YPF como una compañía de shale de clase mundial, concentrando sus esfuerzos operativos y financieros en el desarrollo masivo de Vaca Muerta, el activo que la empresa considera su motor de crecimiento a largo plazo.

A casi dos años de la implementación del plan estratégico, la compañía ha logrado avances sustanciales en la gestión activa de su portafolio, considerado el segundo pilar fundamental de su transformación. En este período, YPF ha concretado la salida de la mayoría de sus campos maduros convencionales y ha finalizado la venta de otros activos considerados no estratégicos en países vecinos como Chile y Brasil. Estas desinversiones han permitido sanear la cartera y redirigir el flujo de caja hacia proyectos de mayor rentabilidad.

En contrapartida a estas ventas, la operadora fortaleció su posición en la Cuenca Neuquina mediante adquisiciones clave. Recientemente, sumó activos estratégicos en la formación no convencional a través de la compra del bloque Sierra Chata a ExxonMobil, así como las áreas Rincón de la Ceniza y La Escalonada adquiridas a Total Argentina.

Con la salida de Profertil, YPF reafirma su compromiso de generar valor para sus accionistas mediante una estructura más ágil y puramente enfocada en el desarrollo energético que el país demanda, aseguró la compañía a través de un comunciado.