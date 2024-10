La ampliación de Profertil entra en el RIGI y podría comenzar en 2025

“Todavía estamos trabajando en ingeniería, en cotizaciones. El RIGI nos da un marco necesario, pero no suficiente. Si la macro no está ordenada, no podemos ni pensar en avanzar porque se necesita mucho financiamiento internacional”, indicaron desde el sector.

En concreto, se requiere un desembolso de más de 1.500 millones de dólares para más que duplicarla producción de la empresa y mejorar notablemente su huella de carbono. “Es duplicación y sostenibilidad. Porque el proyecto tiene captura de CO2, el proyecto tiene una eficiencia en la utilización de recursos muchísimo más alta que la planta actual, que se hizo hace 30 años”, explican.

El predio en Bahía Blanca

Los terrenos ya están reservados desde hace décadas, al lado del lugar donde está localizada la planta actual, en la ciudad de Bahía Blanca. Con lo cual, está todo listo para concretarse, teniendo en cuenta que hay una gran demanda insatisfecha dentro del país.

“Estamos estimando que podríamos sustituir importaciones por 600 millones de dólares y además quedaría un saldo exportable a los niveles de consumo de hoy. Si Argentina explota y sube un 50% la producción, sobre todo trigo y maíz, claramente nos seguiremos quedando corto”, aclararon.

PROFERTIL-INFORMA.jpg

Una de las patas fundamentales para que se confirme esta inversión es la continuidad en las obras de infraestructura de gas, dado que la capacidad adicional que trajo el Gasoducto Néstor Kirchner se destina exclusivamente a Cammesa.

En ese marco, se ve con gran entusiasmo al proyecto de TGS que estaría listo para el 2026. “Estaría en un año y medio, a la vuelta de la esquina. Ese gas sí sería para la industria y se puede contractualizar. Es más, hizo un open season TGS para ver si había demanda y apareció un montón de demanda potencial”, subrayaron las fuentes consultadas.

El otro factor estratégico es el financiamiento, ya que no alcanzan los fondos de caja de la empresa. Para conseguir este crédito, Profertil está trabajando con organismos multilaterales como el BID y el Banco Mundial y son optimistas en los resultados por el carácter vital que tiene en la transición energética al bajar las emisiones de una industria tan analizada en términos ambientales como la petroquímica.