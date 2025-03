Profertil retomó la producción de urea en Bahía Blanca tras el restablecimiento del gas

"Luego del restablecimiento del suministro de gas natural, la producción de la planta se encuentra normalizada", comunicó Gabriel Pedro Lobianco, Responsable de Relaciones con el Mercado de la compañía. La interrupción había sido informada previamente en un Hecho Relevante el 10 de marzo.

Profertil, controlada por la canadiense Nutrien (50%) e YPF (50%), es la única productora de urea granulada en el país. Su planta de Bahía Blanca tiene una capacidad 1,32 millones de toneladas anuales. Como la empresa realiza paradas técnicas programadas con frecuencia para mantenimiento, sus autoridades aseguraron que si bien esta suspensión no estaba prevista, no altera el esquema general de producción.

Profertil y su proyecto en el RIGI

Tal como informó +e, el proyecto para duplicar su producción de fertilizantes empieza a tomar forma y podría haber novedades concretas el próximo año. Fuentes allegadas indicaron a este medio que la empresa está trabajando con el Ministerio de Economía para ingresar la inversión en el marco del RIGI y así darle el blindaje necesario para concretarse.

Gracias a este paso, la idea es que la decisión final de inversión se pueda dar en un plazo de un año, aunque todavía faltan algunos aspectos clave.

“Todavía estamos trabajando en ingeniería, en cotizaciones. El RIGI nos da un marco necesario, pero no suficiente. Si la macro no está ordenada, no podemos ni pensar en avanzar porque se necesita mucho financiamiento internacional”, indicaron desde el sector.

En concreto, se requiere un desembolso de más de 1.500 millones de dólares para más que duplicarla producción de la empresa y mejorar notablemente su huella de carbono. “Es duplicación y sostenibilidad. Porque el proyecto tiene captura de CO2, el proyecto tiene una eficiencia en la utilización de recursos muchísimo más alta que la planta actual, que se hizo hace 30 años”, explican.

El predio en Bahía Blanca

Los terrenos ya están reservados desde hace décadas, al lado del lugar donde está localizada la planta actual, en la ciudad de Bahía Blanca. Con lo cual, está todo listo para concretarse, teniendo en cuenta que hay una gran demanda insatisfecha dentro del país.

“Estamos estimando que podríamos sustituir importaciones por 600 millones de dólares y además quedaría un saldo exportable a los niveles de consumo de hoy. Si Argentina explota y sube un 50% la producción, sobre todo trigo y maíz, claramente nos seguiremos quedando corto”, aclararon.