Quiénes lideran la producción de petróleo y gas en Vaca Muerta

La Amarga Chica es uno de los bloques más operativos de Vaca Muerta.

El sector energético llega al cierre del año con señales claras sobre el rumbo de la producción. Con los datos consolidados de octubre, el petróleo alcanzó un nuevo récord histórico, impulsado por el desarrollo del no convencional, mientras que el gas mostró una baja mensual asociada a factores estacionales. El escenario quedó reflejado en el último Informe mensual de indicadores de Oil & Gas Argentina, elaborado por la consultora Aleph Energy , que dirige Daniel Dreizzen.

En crudo , la producción nacional llegó en octubre a los 855 mil barriles diarios (kbbl/d), superando el máximo histórico registrado en 1998. El shale volvió a explicar la mayor parte de la expansión, con YPF a la cabeza.

El gas, en cambio, mostró un comportamiento diferente. La producción promedio cayó a 124 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d), en línea con el patrón estacional del último trimestre del año, cuando disminuye la demanda para generación térmica por el aumento de las temperaturas y un mayor aporte de energías renovables.

Producción de petróleo: récord histórico

En octubre pasado, la producción de petróleo alcanzó los 855 kbbl/d, un nivel inédito que supera el hito de 845 kbbl/d obtenido 27 años atrás. El crecimiento mensual estuvo explicado casi exclusivamente por el segmento no convencional (shale y tight), que sumó 21 kbbl/d respecto de septiembre, de acuerdo al informe.

YPF fue la principal impulsora de esta suba, con un incremento de 16,9 kbbl/d. En contraposición, la producción convencional volvió a caer (-2,8 kbbl/d), profundizando una tendencia de declinación que afecta a las cuencas maduras.

Los bloques más productivos: YPF lidera el shale

La producción no convencional de crudo alcanzó en el décimo mes del año los 573 mil barriles diarios, con un crecimiento mensual del 3,8%. YPF concentra 5 de los 10 bloques más productivos de Vaca Muerta, entre ellos Loma Campana, La Amarga Chica y Bandurria Sur.

Por primera vez, La Amarga Chica se convirtió en el principal bloque de shale oil del país, superando a Loma Campana. El activo alcanzó los 88 kbbl/d, con una suba mensual del 12,3% y un crecimiento interanual del 10%, explicando el 15,4% de la producción no convencional.

Loma Campana quedó en segundo lugar, con el 15,2% del shale oil, mientras que Bandurria Sur aportó el 10,6%, aunque con una baja mensual tras el pico alcanzado en agosto.

produccion Producción de crudo no convencional por bloques. (Fuente: Informe mensual de diciembre 2025 de Aleph Energy)

En el caso de Vista, Bajada del Palo Oeste y Este explicaron en conjunto el 12,2% de la producción no convencional, aunque registraron una baja mensual de 2,4 kbbl/d.

También, dentro del portfolio de YPF, La Angostura Sur I se destacó con un crecimiento del 24,9% mensual (+6 kbbl/d), alcanzando el 5,1% del shale nacional, mientras que Aguada del Chañar mostró su expansión con una suba del 6,9% mensual (+1,5 kbbl/d) y un salto interanual del 101%, aportando ya el 4,1% del total.

Pluspetrol mostró una caída en La Calera (–17,1% mensual), parcialmente compensada por mayores volúmenes en Bajo del Choique–La Invernada.

En tanto, El Trapial Este (Chevron) destacó con una suba del 20,3% mensual y más que triplicando su producción interanual luego de la puesta en marcha de dos nuevos PADs.

Lindero Atravesado, operado por Pan American Energy (PAE), registró una baja mensual, aunque mantiene un crecimiento interanual, mientras que Rincón de Aranda (Pampa Energía) ingresó en fase de desarrollo, con un salto productivo asociado a la conexión de 22 pozos en 2025. En contraste, Mata Mora Norte (Phoenix) y Cruz de Lorena (Shell) mostraron retrocesos mensuales, aunque en el caso de Shell se destacó la reactivación de Bajada de Añelo, que volvió a producir tras casi tres años fuera de operación y aportó 5,4 kbbl/d en su primer mes.

Producción de crudo por cuenca

La Cuenca neuquina volvió a consolidarse como el corazón petrolero del país. Según el análisis, en octubre produjo 651 mil barriles diarios, con un crecimiento mensual del 3,1% (+19,5 kbbl/d), y representó el 76% de la producción nacional. En la comparación de año móvil, la cuenca mantiene un crecimiento del 20%, explicado por la expansión sostenida del shale oil.

La Cuenca del Golfo San Jorge (CGSJ) mostró una baja mensual del 0,8% (-1,5 kbbl/d) y acumula una caída del 3% en el año móvil, lo que refleja el agotamiento de sus yacimientos convencionales.

En tanto, la Cuenca Cuyana retrocedió 1,3% mensual y 8% interanual, mientras que la Cuenca Austral cayó 5,8% mensual, aunque se mantiene estable en el año móvil gracias al aporte del Proyecto Fénix, con 3 pozos offshore en operación. La Cuenca del Noroeste es la más afectada, con una caída del 27% en el año móvil.

El panorama del gas

En octubre de 2025, todos los segmentos mostraron bajas frente a septiembre: el shale gas cayó 13,7%, el tight gas 14,8% y el gas convencional 3,8%. En la comparación interanual, la producción total retrocedió 6,6%, aunque el shale se mantuvo prácticamente estable.

En el año móvil, el no convencional sigue sosteniendo el sistema, apoyado en la ampliación de la capacidad de transporte del Gasoducto Perito Moreno, que sumó 10 MMm3/d adicionales entre julio y octubre de 2024, indica el informe.

Shale gas: YPF y Tecpetrol encabezan el segmento

YPF mantuvo el liderazgo en octubre, con 16,1 MMm3/d, seguida por Tecpetrol con 12 MMm3/d. En conjunto, ambas compañías explicaron el 43,2% del shale gas y el 22,5% del gas total producido en el país. No obstante, las dos registraron bajas mensuales: Tecpetrol retrocedió un 30% (–5 MMm3/d) por menores volúmenes en Fortín de Piedra, mientras que YPF mostró una caída del 12,2% (–2,2 MMm3/d).

Pluspetrol se ubicó como el tercer productor de shale gas, con 11,7 MMm3/d, tras una baja mensual del 8,5% (–1,1 MMm3/d). La compañía exhibe uno de los mayores crecimientos entre los grandes operadores, con una suba del 39% interanual y del 68% en el año móvil.

TotalEnergies cerró el mes con una producción de 8,4 MMm3/d, prácticamente estable frente a septiembre (–1,6%), aunque con caídas del 18% en la comparación interanual y del 2% en el año móvil.

Más atrás, Pampa Energía moderó el ritmo de caída tras la contracción del mes previo, con una baja del 2,1% en octubre. Por su lado, Shell mostró el mayor crecimiento del segmento, con un salto mensual del 207% (+1 MMm3/d) y una suba interanual del 176%.

shale gas por empresa La producción de shale gas por empresa (Fuente: Informe mensual de diciembre 2025 de Aleph Energy)

Finalmente, Chevron y Phoenix Global Resources registraron subas en el año móvil (+173% y +25%, respectivamente), aunque su contribución al total sigue siendo marginal, al tratarse mayormente de gas asociado a proyectos de shale oil, señala el informe.