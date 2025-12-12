Declive del petróleo convencional: el impacto crítico en el sur argentino

Miles de millones en juego para la industria patagónica: workover permanente, remediación ambiental y repotenciación de equipos viejos. El petróleo maduro también puede ser negocio.

El repliegue estratégico de YPF hacia Vaca Muerta deja un vacío profundo en los yacimientos convencionales maduros del sur y oeste argentino. Según el informe “Reactivación de pozos de petróleo maduro en Argentina” elaborado por el consultor José Luis Dalla Gassa, la concentración de capital en la formación neuquina genera una crisis inmediata: caída abrupta de producción, empleo, regalías e ingresos provinciales.

En la Cuenca del Golfo San Jorge —corazón histórico del petróleo argentino— la producción se derrumba. Pasó de 280.000 barriles diarios en 2012 a menos de 190.000 bbl/d proyectados para 2025 . Las reservas probadas retrocedieron 24% en Chubut y un dramático 60% en Santa Cruz durante la última década.

El impacto fiscal es igualmente severo: Chubut verá sus regalías caer 13,6% en 2025 respecto a 2024: y Santa Cruz sufrirá una merma del 18% en el mismo período.

Mendoza no escapa al fenómeno. Desde 2009 la producción provincial se desplomó más del 40% y las reservas cayeron 44% desde 2017. Las regalías petroleras, que en 2007 representaban el 26,6% de los ingresos totales, hoy apenas alcanzan el 9,1% —más de US$ 50 millones menos al año que en el pico de 2015.

El retiro de YPF y otras majors responde a una realidad económica implacable. En un pozo maduro de crudo pesado del Golfo San Jorge el costo total supera los US$ 71 por barril, según detalla Dalla Gassa.

La respuesta de las provincias

Santa Cruz contraataca con US$ 1.259 millones comprometidos. Mediante la Licitación Pública Nº 006/2025 y el brazo operativo de FOMICRUZ, la provincia logró que operadores medianos (Clear, Roch, Azruge, Brest, Quintana E&P y Patagonia Resources) firmen inversiones por US$ 1.259 millones a seis años. Exigen 90% de mano de obra local y proyectan 3.000 empleos directos e indirectos. YPF, además, debe remediar todos los pasivos ambientales antes de entregar las 10 áreas revertidas bajo Plan Andes.

Mendoza apunta a reactivar 1.700 pozos inactivos. Con YPF controlando el 65% del upstream y una producción actual de 56.600 bbl/d de petróleo y 1,5 MMm³/d de gas, el gobierno lanza “Mendoza Activa Hidrocarburos”: reducción de regalías e Ingresos Brutos, prórrogas anticipadas y beneficios fiscales específicos para pozos parados. Para 2025 ya anunció licitaciones de 5 áreas de explotación y 12 de exploración con foco exclusivo en campos maduros.

La provincia de Chubut avanza en la reversión del histórico bloque Restinga Alí y firma acuerdos entre sindicatos, empresas y Estado para mantener equipos de perforación activos. El objetivo: recuperar tasa de perforación y evitar el colapso total de la actividad.

Un proyecto industrial más allá del petróleo

La reactivación de campos maduros se convierte en una oportunidad única para la industria metalmecánica, electromecánica y de servicios del sur argentino durante los próximos 8 a 12 años.

Demanda inmediata se enfoca en: Reparación y repotenciación de sistemas PCP, bombeo mecánico y electrosumergibles con décadas de uso; reacondicionamiento de piping, cañerías OCTG y bombas; modernización de motores, tableros y sistemas SCADA; y la remediación ambiental obligatoria (limpieza de suelos, estudios y monitoreo).

Los proveedores regionales parten con ventaja logística favorable y costos significativamente menores que los grandes grupos nacionales o internacionales, lo que los posiciona como ganadores naturales de estas licitaciones.

El mensaje de Chubut, Santa Cruz y Mendoza al Gobierno nacional es claro: sin incentivos al crudo convencional, el declive será irreversible. Mientras Vaca Muerta celebra récords, medio país petrolero lucha por no desaparecer del mapa.

Fuente: Informe “Reactivación de pozos de petróleo maduro en Argentina”, José Luis Dalla Gassa, 2025.