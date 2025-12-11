YPF perforará un nuevo pozo en Vaca Muerta Mendoza

CN VII A, Mendoza: el bloque donde YPF decidió invertir más de lo prometido en pleno proceso de racionalización de activos. Foto: prensa gobierno de Mendoza.

YPF iniciará en los próximos meses una perforación adicional en el bloque CN VII A , ubicado en la porción mendocina de la cuenca neuquina. Esta decisión supera los compromisos mínimos de inversión originalmente pactados y confirma el creciente interés técnico y económico por la ventana provincial de Vaca Muerta.

Mientras YPF lleva adelante una profunda reorganización de su portafolio nacional —desprendiéndose de activos convencionales maduros y concentrando capital en proyectos de alta competitividad—, la decisión de sumar un pozo extra en Mendoza se toma en la provincia como una señal de confianza.

“Esta perforación es una señal enorme de confianza en el potencial de Vaca Muerta en Mendoza. Que YPF decida no solo permanecer, sino invertir por encima del compromiso asumido, demuestra la solidez del modelo provincial y el atractivo de nuestro recurso”, afirmó la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre.

Por su parte, el director de Hidrocarburos provincial, Lucas Erio, destacó el marco regulatorio como factor clave: “Este pozo adicional confirma no solo el interés técnico en la ventana mendocina de Vaca Muerta, sino también la fortaleza del marco regulatorio provincial que brinda previsibilidad y condiciones adecuadas para decisiones de inversión de largo plazo.”

¿Qué busca YPF exactamente este nuevo pozo?

El área CN VII A ya registró trabajos previos con resultados altamente alentadores. La nueva perforación tendrá objetivos técnicos y estratégicos precisos:

Profundizar la caracterización del reservorio Vaca Muerta en territorio mendocino

en territorio mendocino Ampliar el horizonte exploratorio de la formación hacia el oeste y noroeste de la provincia

Generar datos críticos para el diseño de futuros desarrollos masivos

Consolidar la frontera exploratoria de YPF en Mendoza

Activar cadena de valor local: servicios petroleros, transporte, construcción y empleo directo e indirecto

Latorre.jpg “El modelo mendocino funciona: reglas claras + recurso competitivo = inversión incluso en tiempos de ajuste”, Ministra Jimena Latorre. Foto: prensa gobierno de Mendoza.

En un contexto nacional donde la petrolera prioriza megadesarrollos como Loma Campana, Bandurria Sur y La Amarga Chica en Neuquén, que Mendoza logre captar inversión exploratoria adicional localmente se interpreta como una muestra del potencial geológico y del clima de negocios provincial.

La provincia combina cuatro pilares que resultan irresistibles para los grandes operadores: Recurso shale de clase mundial en la ventana de oil de Vaca Muerta; infraestructura disponible (oleoductos, rutas, plantas de tratamiento); seguridad jurídica y estabilidad normativa de largo plazo; y, finalmente, un régimen de promoción específico para no convencional que mejora la rentabilidad de los proyectos.

Hacia un 2026 con más pozos y mayor producción

Autoridades provinciales anticipan que este pozo adicional será solo marca el inicio de una nueva etapa. Los datos obtenidos permitirán calibrar campañas de perforación horizontal y fractura masiva durante 2026-2027, con el objetivo de convertir a Mendoza en un productor relevante de shale oil dentro del ecosistema Vaca Muerta.

“Mendoza tiene un recurso competitivo, infraestructura disponible, seguridad jurídica y un modelo probado. Decisiones como esta de YPF confirman que vamos por el camino correcto”, cerró la ministra Latorre.

En un país que necesita desesperadamente aumentar su producción de petróleo para mejorar la balanza energética, la señal que envía YPF desde Mendoza resulta contundente: la provincia cuyana está lista para jugar en la liga mayor del shale argentino.