El impacto de YPF en la educación de Río Negro: las cifras de 2025

En Río Negro, YPF cierra el año con avances clave en educación y desarrollo comunitario . La compañía trabajó intensamente para reducir las brechas educativas, mejorar la conectividad y acompañar a estudiantes y docentes, en alianza con organizaciones como "Enseñá por Argentina" y "Fundación Cimientos" .

Durante 2025, las acciones de YPF impactaron a 45 establecimientos educativos en 28 localidades de la provincia. Los programas se centraron en tres ejes principales: acortar la distancia digital, fortalecer las capacidades pedagógicas con formación docente y promover trayectorias escolares completas a través del fortalecimiento institucional.

Principales acciones

Entre las iniciativas destacadas se encuentra la Conectividad para Sierra Grande, donde más de 1.000 estudiantes ahora cuentan con acceso a internet gracias a la instalación de antenas satelitales y la capacitación docente en herramientas digitales, realizada en alianza con Enseñá por Argentina. Además, el programa de acompañamiento de trayectorias escolares, llevado a cabo junto a Fundación Cimientos, alcanzó el fortalecimiento institucional de 41 escuelas secundarias. En cuanto a donaciones tecnológicas, la compañía entregó 31 computadoras a 24 centros educativos.

WhatsApp Image 2025-12-11 at 16.06.48 Donación de 31 computadoras a 24 centros educativos fortalece el aprendizaje remoto en Río Negro. Foto: YPF

También se proporcionó material informático para capacitaciones a distancia al Nodo de la Universidad del Comahue en San Antonio Oeste y se donaron materiales y equipos al CET N°12, como parte del Programa Piloto de Formación Energética. Estas acciones fueron complementadas con iniciativas en salud y deporte durante el segundo semestre, además de proyectos impulsados por Fundación YPF en la provincia.

Balance exitoso del programa “Escuelas que acompañan”

El programa “Escuelas que acompañan” se implementó en Río Negro con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales para acompañar trayectorias escolares, con un foco esencial en la dimensión socioemocional para promover la continuidad educativa. Los resultados del programa en 2025 fueron altamente positivos: un impresionante 98% de las escuelas inscriptas participaron en todas las instancias de aprendizaje, y el 93% de los participantes completaron exitosamente sus trabajos finales. El programa alcanzó un total de 40 escuelas secundarias y formó a 120 docentes de la provincia.

YPF concluye 2025 reafirmando su visión de la educación como motor del desarrollo local y su compromiso inquebrantable con el desarrollo sostenible de Río Negro.



Fuente: YPF con aportes de +E