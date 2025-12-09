Luz verde para PSJ: "Mendoza dará el cobre que el mundo pide a gritos"

La Cámara de Senadores dio sanción definitiva a la explotación de la DIA de PSJ Cobre Mendocino.

Hoy el Senado de Mendoza ratificó la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de PSJ Cobre Mendocino con 29 votos a favor, seis en contra y una abstención. Se trata de un punto de inflexión que marca la vuelta a la actividad minera de la provincia.

Hebe Casado, vicegobernadora cuyana, no disimuló su entusiasmo al decir que "es un día histórico para Mendoza. Vamos a ser la provincia que dé el cobre que el mundo está pidiendo a gritos".

"Esto es definitivo, no vamos a dar ni un solo paso atrás. La licencia social de hoy no es la misma de años atrás. La ciudadanía y la academia acompañan al proyecto", aseguró Casado en diálogo con LN+.

Por su parte, Jimena Latorre, posteó en X: "Mendoza dio un paso histórico para ampliar su desarrollo, generar más empleo y seguir cuidando su ambiente. La Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino fue aprobada por la Legislatura, con controles ambientales estrictos y en pleno cumplimiento de la ley vigente".

Casado aseguró: "Se calculan entre 2000 y 3000 empleos en blanco con sueldos en blanco, que están por encima del estándar provincial. La provincia va a cobrar regalías con tope de 3%".

"Este logro trasciende a Mendoza y es una señal positiva para toda la Argentina, que reafirma el valor de la minería responsable como herramienta de progreso. Con esta decisión, Mendoza demuestra que es posible compatibilizar desarrollo económico, cuidado ambiental y bienestar social, gracias a la previsibilidad regulatoria y el diálogo con todos los actores", aseguran desde la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) a través de un comunicado.

image El Senado dio sanción definitiva al proyecto minero PSJ Cobre Mendocino. Foto: Los Andes

Además de PSJ, se votó la DIA para exploración de Malargüe Distrito Minero Occidental II (MDMO II), que incluye 27 propuestas mineras en el departamento del sur mendocino. También consiguió este proyecto sanción definitiva con 31 votos positivos y 3 en contra.

Este respaldo al sector se produjo en medio de una sesión tensa por las manifestaciones antimineras concentradas en las inmediaciones de la Legislatura.

El proyecto, ubicado a 37 km de Uspallata y 97 km de la ciudad de Mendoza, se perfila como la primera iniciativa de cobre a mediana escala en la provincia y uno de los desarrollos más significativos del país desde Bajo de la Alumbrera.

image El proyecto incorpora un esquema reforzado de monitoreo, protección de recursos y articulación comunitaria. Foto: www.senadomendoza.gob.ar

Los fundamentos

En los fundamentos se detalla que el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental incluyó la incorporación y análisis de dictámenes técnicos y sectoriales, además del Informe Final elaborado por la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera. Con las respuestas del proponente integradas al expediente, la Autoridad Ambiental Minera emitió el Informe Técnico Final que reúne conclusiones y opiniones sobre el estudio presentado.

El procedimiento contempló un amplio esquema de participación ciudadana: consulta pública, talleres, visitas técnicas y la realización de una Audiencia Pública con la correspondiente difusión. También se habilitó la presentación de aportes por escrito y se garantizó el acceso a la documentación completa tanto en formato físico en la sede de Minería como en formato digital en los portales oficiales. Asimismo, se desarrolló el proceso de consulta previa con comunidades originarias ubicadas en el área de influencia.

La Declaración de Impacto Ambiental introduce, además, una metodología que distingue las fases de construcción, operación, cierre y post-cierre, y organiza su contenido en cinco ejes: Agua, Biodiversidad, Patrimonio cultural y Qhapaq Ñan, Aire y emisiones, y Participación ciudadana y control social.