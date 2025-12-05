Londres reconoce el modelo de Mendoza: vino + cobre = desarrollo equilibrado

El mensaje que llevaron a Londres fue: Mendoza no elige entre vino o cobre. Mendoza elige ambos. Foto: Gemini

La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza , Jimena Latorre, cerró la participación provincial en Resourcing Tomorrow 2025, el evento que reúne en Londres a más de 30 países, fondos soberanos y las principales empresas mineras del planeta.

En el icónico Business Design Centre, Latorre presentó ante un auditorio colmado el potencial geológico mendocino y el ambicioso plan para convertir a la provincia en un hub financiero y productivo de minerales críticos -como el cobre - para la transición energética.

image Jimena Latorre en el escenario principal de Resourcing Tomorrow 2025: “Mendoza demuestra que vino y cobre pueden coexistir, como en Canadá o Australia”. Foto: prensa de Mendoza

Un objetivo claro: liderar el cobre andino sostenible

“Mendoza está atravesada por cinco fajas metalogénicas de alto potencial cuprífero, una condición que nos posiciona entre las nuevas fronteras mundiales para proyectos vinculados a la transición energética”, afirmó Latorre durante su exposición principal.

La funcionaria enfatizó que el Gobierno provincial impulsa la minería sostenible como política de Estado, con estándares ambientales estrictos y capacidad para generar empleo de calidad y diversificar la matriz productiva, sin renunciar a la identidad vitivinícola.

image Stand de Mendoza en Londres, único de América Latina en Resourcing Tomorrow: experiencia “Mines & Wines” que fusionó Malbec y cobre sostenible. Foto: prensa de Mendoza

Identidad de Mendoza

“El reconocimiento internacional de Mendoza por su identidad vitivinícola y su potencial minero sostenible demuestra que ambas actividades pueden coexistir perfectamente, tal como ocurre en Canadá y Australia”, remarcó la ministra.

Por su parte, el director de Minería, Jerónimo Shantal, añadió: “El potencial geológico de Mendoza despierta el interés de empresas de primer nivel que hoy ven a la provincia como un actor relevante en el mapa minero global”.

Sebastián Piña, gerente financiero de Impulsa Mendoza, destacó las reuniones en la London Stock Exchange y la London Metal Exchange para avanzar en el proyecto Puente Andino, la iniciativa que busca posicionar a Mendoza como centro financiero regional de minería.

image Delegación mendocina con directivos de London Metal Exchange: avanzan en Puente Andino para atraer capital global al cobre sostenible. Foto: prensa de Mendoza

Agenda de alto impacto

La delegación mendocina mantuvo encuentros bilaterales estratégicos:

Julien Halfon – BNP Paribas Asset Management (una de las mayores gestoras globales de fondos de infraestructura y energía).

Amyot Choquette – Director Senior de Inversiones en Ressources Québec, brazo financiero del Gobierno de Québec.

Patrick Barnes – Director de Consultoría Metales y Minería de Wood Mackenzie, firma líder mundial en inteligencia de mercados mineros.

Reuniones con Citi para explorar financiamiento verde y con BHP para integrar a Mendoza en cadenas globales de valor del cobre.

Además, se avanzó en sinergias con el Ministerio de Energía y Minas de Ontario y organismos multilaterales.

Asimismo, durante la semana, Mendoza presentó avances institucionales clave: Modernización del Código de Procedimientos Mineros; Delimitación del Distrito Minero Occidental de Malargüe; y progresos del proyecto emblemático PSJ Cobre Mendocino.

El stand provincial —el único de América Latina— combinó promoción vitivinícola con difusión minera bajo el concepto Mendoza Mines & Wines y desde el gobierno se mostraron conformes con el resultado de la estrategia.