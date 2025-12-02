El cobre bate récords y enciende la alarma: Argentina calienta motores para el despegue

El proyecto minero Taca Taca prevé una inversión de US$ 3.500 millones. Es una de las iniciativas de cobre más importantes del país.

El mercado global del cobre atraviesa un momento de euforia , cimentado en la creciente demanda impulsada por la transición energética global, en el cual se consagra como un activo crítico. En este marco, esta semana el precio del cobre volvió a romper máximos históricos al cerrar US$ 5.125/lb en la Bolsa de Metales de Londres.

Este hito marca apenas la segunda vez en la historia que el cobre supera la barrera de los cinco dólares la libra (el anterior registro pico fue de 5,02 dólares el 29 de octubre de este año). La subida del precio es notable también porque acumula un alza de 29.79% en 2025 .

Este escenario de precios elevados y la necesidad de asegurar suministros para la electrificación global otorgan un rol central a América del Sur, especialmente a países como Chile y Argentina, que comparten la cordillera, uno de los cinturones montañosos más ricos del mundo en este mineral.

Martín Bronce Cobre minería proyecto (3) Martín Bronce, en Jujuy, es el único proyecto en producción y exportación del país. Foto: Martín Bronce.

La lupa sobre Argentina

Con esta foto sobre la mesa, ¿cuál es el panorama de Argentina, que aunque comparte cordillera con Chile (primer productor mundial), sólo tiene en producción un proyecto minero: Martín Bronce?

La realidad de este lado de la cordillera es muy cuesta arriba: Durante años, la producción de cobre en Argentina experimentó una fuerte declinación. El país prácticamente no produjo el metal rojo entre 2019 y 2022. La caída se debió, en gran parte, a que el icónico proyecto Bajo la Alumbrera cesó su producción en 2018, habiendo alcanzado un máximo de 203.700 toneladas producidas en 2002.

No obstante, el cobre se presenta hoy como la gran promesa del sector minero argentino. Argentina cuenta con todas las condiciones para ser una potencia en su producción, con una estimación de aproximadamente 90 millones de toneladas de recursos de cobre, lo que la ubicaría en el décimo puesto global.

image El icónico proyecto Bajo la Alumbrera cesó su producción en 2018.

El sector cuprífero es hoy el principal motor de la exploración en el país. El presupuesto exploratorio de cobre alcanzó más de US$ 200 millones en 2024 y este es un dato que cobra aún mayor importancia en el contexto: representa una fuerte alza frente a la cifra de 2023 (US$ 103 millones) y sigue siendo el mayor balance en los útimos 15 años.

La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) estima que si Argentina exporta más de USD 5.000 millones sin producción significativa de cobre (como se estima para 2025), la entrada en producción de proyectos cupríferos le dará una nueva escala a la minería nacional. De hecho, las proyecciones indican que las exportaciones de cobre podrían superar los USD 5.000 millones anuales hacia 2030, impulsando el crecimiento total de las exportaciones mineras hasta alcanzar los USD 18.600 millones anuales.

image Los Azules, el primer proyecto minero en ingresar en el RIGI.

Hoja de ruta de inversión

Más allá de Martín Bronce, ese enorme potencial por explotar se materializa en una cartera de al menos diez proyectos de cobre en etapas avanzadas, ubicados principalmente en San Juan, Catamarca, Salta y Mendoza. Los seis proyectos más avanzados de cobre han estimado inversiones por un total de US$ 19.521 millones a 2031.

Estos proyectos se encuentran en distintas etapas, con cronogramas ambiciosos para alcanzar la producción en la próxima década: Vicuña y PSJ (2028); Los Azules, Taca Taca y Mara (2030); y, finalmente, El Pachón (2031).

La combinación de precios internacionales récord y un marco regulatorio pro inversiones -apalancado por el RIGI- prepara el terreno para que Argentina, actualmente el octavo país que más inversión en exploración de cobre capta, logre transformar su potencial geológico en producción real, posicionándose en el top 10 de los mayores productores globales a partir de la próxima década.