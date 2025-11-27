La minería de cobre lanzó su primer fideicomiso made in Argentina

Por primera vez en la historia del mercado de capitales argentino, un fideicomiso financiero se enfoca exclusivamente en financiar la producción real de cobre metálico . Cohen Aliados Financieros acaba de colocar con éxito el Fideicomiso Financiero Individual “Desarrollo Minero Martín Bronce” , un instrumento pionero que canaliza inversión privada hacia el proyecto homónimo de MOM Mining S.R.L. ubicado en Palma Sola, provincia de Jujuy.

Tal como nos anticipó Diego Zuliani, socio gerente de Mom Mining, en diálogo con +e, este lanzamiento no es una mera operación financiera: representa la primera conexión directa y regulada entre ahorristas calificados y la producción física de cobre cementado, metal crítico para baterías, vehículos eléctricos y redes de transmisión de energía renovable.

"Lo cierto es que la idea de que vos puedas emitir un título de deuda o de capital, en el que la gente quiera invertir y pueda hacerlo a través del mercado de capitales para fondear proyectos mineros locales, es una idea fenomenal. Los créditos para proyectos mineros no existen porque son muy riesgosos", aseguró Zuliani.

Un antes y un después en la minería argentina

Martín Bronce utiliza un proceso de cementación que transforma soluciones minerales en cobre metálico de alta pureza con bajo impacto ambiental. El proyecto ya está en fase de producción inicial -incluso exporta cobre a Chile- y ahora, gracias al fideicomiso estructurado por Cohen, acelera su industrialización y expansión.

Matías Salcedo, responsable de Financiamiento de Cohen, lo resume con claridad: “Convertimos ahorro inmovilizado en participación real en la transición energética global, con trazabilidad total de los fondos y gobernanza de primer nivel”.

"Estamos haciendo la punta de lanza con este fideicomiso, que va a ser el primer fideicomiso financiero de desarrollo minero. Nos va a brindar fondeo donde se emite un título que lo financia, y que va a estar destinado principalmente a poner la planta de cemento de cobre y la planta de concentrado de cobre que vamos a vender a Trafigura, que ya tenemos el contrato hecho", explicó Zuliani.

Martín Bronce Cobre minería proyecto (1) Martín Bronce: 7% en dólares + upside cobre o 15% de ventas brutas. Foto: gentileza Martin Btonce

Las dos alternativas de inversión

El Fideicomiso Martín Bronce ofrece dos clases de títulos pensadas para perfiles conservadores y agresivos:

1. VDFA – Valores de Deuda Fiduciaria (perfil conservador con upside)

Tasa fija : 7% anual en dólares

: 7% anual en dólares Plazo : 23 meses (6 meses de gracia + 17 pagos mensuales)

: 23 meses (6 meses de gracia + 17 pagos mensuales) Garantía 100% : capital + intereses respaldados por T-Bills (Bonos del Tesoro de EE.UU.)

: capital + intereses respaldados por T-Bills (Bonos del Tesoro de EE.UU.) Plus cobre: participación adicional si el precio supera los USD 10.000 por tonelada (referencia actual: ~USD 9.300-9.500)

2. CP – Certificados de Participación (perfil growth ligado al proyecto)

Plazo : 37 meses

: 37 meses Remuneración : 15% de las ventas brutas de cobre, pagadero semestralmente

: 15% de las ventas brutas de cobre, pagadero semestralmente Participación directa en el éxito operativo y comercial del yacimiento

Desde las yungas

Ubicado en Palma Sola, Martín Bronce opera bajo el lema “El cobre nos cobra ser parte del cambio”. El proyecto combina minería moderna con estrictos estándares ESG, generación de empleo local calificado y aportes directos a la comunidad jujeña.

Este fideicomiso nos da previsibilidad financiera de largo plazo y nos permite escalar con un esquema sólido, transparente y compatible con el impacto positivo que generamos en el territorio”, dijo el ocio gerente de MOM Mining.

Un modelo replicable

La estructura diseñada por Cohen —con trazabilidad total de fondos, gobernanza independiente y respaldo regulatorio de la CNV— sienta precedente. Su replicabilidad en otros proyectos de cobre, litio o oro podría multiplicar exponencialmente la llegada de capital privado a la minería productiva nacional.

Cohen Aliados Financieros, con más de 80 años de trayectoria y liderada por Anna Cohen (presidente), Nicolás Parrando (vicepresidente) y Joaquín Cohen y Marcelo Cobas (directores), se posiciona como el articulador definitivo entre el ahorro argentino y la industria que más divisas puede generar en los próximos 15 años.