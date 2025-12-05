Potencia andina: Los 6 proyectos de cobre, oro y litio que redefinirán el mapa en 2026

13 Mt de cobre en recursos: el informe técnico de Vicuña en 2026 puede reescribir el mapa andino.

Mientras la conversación global migra del "dónde comprar" al "dónde construir" la nueva capacidad de suministro, América Latina retoma un rol central. La región concentra reservas cruciales de cobre , litio, oro y plata , minerales indispensables para la descarbonización y la electromovilidad. Sin embargo, su capacidad para convertir el potencial geológico en producción estable y sostenible está en juego. Los proyectos que avancen en 2026 no solo determinarán la oferta futura; también serán un termómetro de la competitividad regional.

El año 2026 se perfila como un punto de inflexión para la cartera de proyectos mineros en la región. Algunos alcanzarán su primer año completo de producción ("a régimen"), mientras otros se acercan a la Decisión de Inversión Final (FID) o a la validación de tecnologías cruciales.

A continuación, un punteo por los seis desarrollos clave en Chile, Perú, Argentina y México, haciendo un foco especial en la relevancia estratégica de nuestro país dentro de este nuevo mapa minero andino.

image Primer año a plena capacidad: Salares Norte pondrá a Chile entre los top 10 productores mundiales de oro en 2026.

Chile y Perú: Grandes inversiones en cobre y oro

1. Salares Norte (Chile): La Nueva Frontera del Oro en Producción

Operador: Gold Fields

Gold Fields Commodities: Oro, plata

Oro, plata Ubicación: Región de Atacama, Chile

Tras una inversión cercana a US$1.190 millones, Salares Norte inició su etapa comercial en 2025. La expectativa es que esta operación incremente la producción nacional de oro en al menos un 25%, catapultando a Chile entre los principales productores auríferos del mundo.

El año 2026 será crucial, ya que Gold Fields proyecta que la mina alcance su primer año completo "a régimen", con una producción esperada de 550.000–580.000 onzas equivalentes de oro al año. Este proyecto es también una vitrina tecnológica, incorporando relaves filtrados y un alto componente de energía solar, lo que lo convierte en un caso de estudio para la minería de alta cordillera con baja huella hídrica.

image Miles de trabajadores y US$4.400 millones en juego: 2026 será el año decisivo de Nueva Centinela.

2. Nueva Centinela (Chile): El Pico de inversión en cobre

Operador: Antofagasta Minerals (Minera Centinela)

Antofagasta Minerals (Minera Centinela) Commodities: Cobre, oro, molibdeno

Cobre, oro, molibdeno Ubicación: Región de Antofagasta, Chile

Con una inversión estimada de US$4.400 millones, Nueva Centinela es uno de los proyectos de cobre más grandes en construcción global. La expansión aportará entre 144.000–170.000 toneladas de cobre equivalente al año durante su primera década. Aunque la operación plena se espera para 2027, 2026 concentrará el pico de gasto de capital (CAPEX) y la máxima actividad constructiva, generando una fuerte demanda de bienes y servicios especializados.

image FID 2025 o nuevo retraso: Zafranal decidirá si Perú recupera terreno en la carrera global del cobre.

3. Zafranal: Un termómetro para el cobre peruano

Operador: Compañía Minera Zafranal (Teck 80%, Mitsubishi Materials 20%)

Compañía Minera Zafranal (Teck 80%, Mitsubishi Materials 20%) Commodities: Cobre, oro

Cobre, oro Ubicación: Región de Arequipa, Perú

Perú, cuya producción de cobre se estancó en torno a los 2,7–2,8 millones de toneladas anuales, necesita nuevos proyectos como Zafranal. En este caso, ya cuenta con certificación ambiental y se estima una producción de 126.000 toneladas de cobre al año durante sus primeros cinco años.

Si bien la producción plena se proyecta para finales de la década, 2026 definirá su viabilidad. Zafranal se convierte así en un termómetro sobre si Perú puede recuperar su competitividad o si continuará perdiendo terreno frente a otros productores andinos.

image

Argentina, el centro de gravedad del cobre y litio en la Cordillera

Nuestro país concentra dos de los proyectos de mayor interés estratégico para la transición energética, abarcando tanto el cobre de clase mundial como el litio de baja impureza.

4. Distrito Vicuña: El clúster de cobre-oro más atractivo

Operador: Vicuña Corp (JV BHP–Lundin Mining)

Vicuña Corp (JV BHP–Lundin Mining) Commodities: Cobre, oro, plata

Cobre, oro, plata Ubicación: Límite San Juan (Argentina) – Atacama (Chile)

El Distrito Vicuña, que agrupa los depósitos Josemaría y Filo del Sol en la provincia de San Juan, se consolidó como uno de los polos de cobre–oro–plata en exploración avanzada más grandes del planeta.

Los recursos minerales combinados superan las 13 millones de toneladas de cobre contenido en recursos medidos e indicados, además de decenas de millones de onzas de oro y plata. Filo del Sol fue calificado por la compañía como un “descubrimiento generacional”.

En este proyecto minero, la relevancia de 2026 es doble:

Reporte técnico integrado: Se espera un informe técnico conjunto para el complejo en el primer trimestre de 2026, detallando la secuencia de minas, configuración de planta y las necesidades de infraestructura para un complejo de escala mundial .

Definición regulatoria: El Joint Venture busca acogerse al nuevo Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI). La estabilidad fiscal y el marco regulatorio que ofrezca el RIGI serán vitales para modelar el CAPEX, el cronograma y el desarrollo de encadenamientos regionales, con una puesta en marcha preliminar de Josemaría prevista hacia 2030.

image 4.000 t/año LCE desde 2026: HMW desafía la sobreoferta con la salmuera más pura del Triángulo del Litio.

5. Hombre Muerto West: Litio de alta calidad y producción inminente

Operador: Galan Lithium

Galan Lithium Commodities: Litio (salmuera)

Litio (salmuera) Ubicación: Salar del Hombre Muerto, Catamarca, Argentina

Galan Lithium avanza con Hombre Muerto West (HMW), un proyecto en el corazón del “Triángulo del Litio” con salmuera de altísima concentración (promedio 883 mg/L de litio) y bajas impurezas. El fondo especializado Clean Elements respaldó una ampliación de capital de A$20 millones, considerando a HMW como “el recurso de salmuera de litio de mayor calidad del mundo”.

La Fase 1 de construcción se completa al fin de este año, con el inicio de producción de cloruro de litio (LCE) esperado para el primer semestre de 2026, con una escala inicial de unas 4.000 toneladas por año de LCE. El ramp-up de HMW servirá como caso de prueba para medir la resiliencia de los proyectos de menor costo y mejor perfil de impurezas en un mercado de litio temporalmente sobreofertado.

image 2026: Rio Tinto toma el mando y la DLE chilena enfrenta su primera prueba real en altura.

Otros puntos estratégicos en la región

6. Proyecto altoandinos: La prueba de fuego para la extracción directa de litio

Operador: JV ENAMI–Rio Tinto

JV ENAMI–Rio Tinto Commodities: Litio

Litio Ubicación: Salares altoandinos del norte de Chile

Este proyecto es la primera gran prueba de la nueva Estrategia Nacional del Litio chilena, que busca mayor protagonismo estatal y la adopción de la tecnología DLE. A partir de 2026, se prevé el traspaso de liderazgo operativo a Rio Tinto, sujeto a aprobaciones. En este marco, 2026 marca el paso de la política al CAPEX real, con la industria observando el desempeño de las tecnologías piloto DLE en las difíciles condiciones de altura, donde la reducción del uso de agua es crítica.

¿El gran yacimiento o el productor de valor?

En un mercado global que exige trazabilidad ambiental, contratos de largo plazo y estabilidad regulatoria, la forma en que estos proyectos naveguen 2026 dará la respuesta.

El desafío para América Latina es claro: dejar de ser solo la reserva geológica y capturar más valor en la cadena de suministro global. Los hitos de 2026 son el mapa para entender si lograrán esta transformación.