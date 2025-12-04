En Chile, advierten que Argentina los superará en la minería de litio

24 proyectos y contando: Argentina ya tiene US$14.847 millones comprometidos en litio mientras Chile lucha por avanzar sus 13 iniciativas.

Desde Chile platean un escenario en el que el litio trasandino parece estar bajo presión. Hoy por hoy, Chile mantiene el segundo puesto global como productor de litio, solo superado por Australia. El recurso representa el segundo mineral más relevante para la economía chilena después del cobre. Sin embargo, el liderazgo histórico podría estar en jaque .

Este es el panorama que circula en medios chilenos: Según datos presentados en la última edición del Foro del Litio -que se llevó a cabo en Santiago esta semana- y recopilados por Plusmining, Argentina cuenta actualmente con 24 proyectos de litio en distintas etapas de desarrollo que suman inversiones comprometidas por US$14.847 millones. De ellos, 12 iniciativas entrarán en producción entre 2025 y 2032.

image De duplicar a sextuplicar: la brecha que separa a Chile de Argentina en la carrera del litio al 2034.

En contraste, Chile solo registra 13 iniciativas activas. De ese total, únicamente una alcanzó el Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL): el proyecto Salares Altoandinos de Enami y Rio Tinto, que podrá explotar hasta 2060.

El resto enfrenta serios obstáculos. Incluso el proyecto más avanzado —la asociación Codelco-SQM en el Salar de Atacama— avanza con lentitud, mientras el CEOL de Salares Altoandinos permanece paralizado por una disputa judicial con la francesa Eramet.

“En Chile es mucho más complejo iniciar proyectos de litio que en Argentina”, señaló Andrés González, jefe de industria minera de Plusmining.

image l RIGI de Milei ofrece 30 años de estabilidad fiscal. Chile aún no tiene un incentivo equivalente.

Argentina sextuplicará producción, Chile apenas la duplicará

José Hofer, socio de Supply Chain Insights, fue tajante al ser consultado por Diario Financiero: “En 10 años Chile, con suerte, duplicará su producción, pero Argentina la sextuplicará y tendrá unos 20 proyectos andando”.

De hecho, la proyección implica que hacia 2034 Argentina superará a Chile y lo relegará al tercer lugar mundial, detrás de Australia y nuestro país.

El fundador de iLimarkets, Daniel Jiménez, quien advierte que el sobrepaso de Argentina a Chile sería antes de lo previsto, apuntó que el litio se debe tratar “como un mineral más e incorporarlo en el régimen de propiedad minera”, considerando las diferencias entre los modelos de Chile y Argentina sobre el elemento.

image Los expertos de Chile advierten: antes de 2035 Argentina se habrá adelantado y el “oro blanco” chileno habrá perdido su brillo global.

El factor Milei: RIGI cambia las reglas del juego

En este punto, del otro lado de la cordillera se hace foco en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Según la prensa de Chile, este esquema resultó decisivo para atraer capital extranjero y destrabar inversiones que en Chile enfrentan mayores trabas regulatorias, consultas indígenas prolongadas y complejidades ambientales.

Aunque el precio del litio cayó más de 80% desde sus máximos de 2022, la demanda estructural para baterías de vehículos eléctricos y almacenamiento energético sigue proyectando un crecimiento exponencial. Quien logre poner toneladas en el mercado primero capturará la mayor renta.

Chile posee las mayores reservas técnicas del mundo y know-how de décadas, pero, advierten, la ventana se cierra rápido. Sin reformas profundas que agilicen permisos, fortalezcan la certeza jurídica y generen incentivos competitivos, el pronóstico de los expertos de Chile se podría cumplir: antes de 2035 Argentina se habrá adelantado y el “oro blanco” chileno habrá perdido su brillo global.