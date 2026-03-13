Vaca Muerta Insights 2026: la industria energética se reúne este martes en Neuquén

El próximo martes, Vaca Muerta Insights 2026 volverá a reunir en Neuquén a gran parte de los principales ejecutivos y decisores de la industria energética para debatir el presente y el futuro del shale argentino. El encuentro se llevará a cabo el 17 de marzo desde las 8 en el Casino Magic , en una jornada que reunirá a empresarios, funcionarios, economistas y firmas de servicios para analizar la dinámica de inversiones, los desafíos de infraestructura y el potencial exportador del sector.

El evento, organizado por La Mañana de Neuquén, Más Energía y EconoJournal , llega en un momento de fuerte expansión para la industria. A comienzos de 2026, la producción provincial superó por primera vez los 600.000 barriles diarios de petróleo , mientras que el no convencional ya explica el 70% del crudo neuquino y más de la mitad del gas producido en el país. El desempeño del sector también se refleja en el comercio exterior: sólo en enero el complejo energético generó un superávit de USD 678 millones, con exportaciones que crecieron cerca de 24% interanual.

En ese contexto, el encuentro buscará poner sobre la mesa los próximos pasos para sostener el crecimiento del play, desde nuevas áreas en desarrollo hasta los proyectos de infraestructura que permitirán evacuar una producción cada vez mayor, como el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) o la iniciativa LNG Argentina para exportar gas licuado.

Vaca Muerta Insights 2026 previa (4) El evento se realizará este martes 17 de marzo a las 8 de la mañana.

Los paneles de Vaca Muerta Insights 2026

La jornada comenzará a las 8:40 con la apertura del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, quien dará inicio a los debates. A partir de las 9, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, expondrá en el panel “Vaca Muerta en expansión: mapa de actividad, nuevos proyectos y objetivos de YPF”, donde se espera que detalle la estrategia de la petrolera. Bajo su gestión, la compañía impulsa el llamado plan 4X4, que apunta a transformar a YPF en una empresa de shale de clase mundial y a multiplicar la producción para posicionar a la Argentina como exportador relevante de hidrocarburos hacia 2030.

Media hora más tarde será el turno de María Tettamanti, secretaria de Energía de la Nación, quien presentará la agenda de la gestión de Javier Milei para el sector en el panel “La agenda de Oil&Gas del gobierno nacional”. La funcionaria, economista con tres décadas de experiencia en la industria gasífera, repasará los nuevos lineamientos regulatorios y las reformas que se llevan adelante desde el comienzo de la actual administración.

El bloque siguiente, titulado “Vaca Muerta como un play consolidado de petróleo y gas”, contará con la participación de Ricardo Ferreiro, presidente de Oil&Gas de Tecpetrol, José Biondi, gerente de Activo, Tecnología e Innovación de Vista Energy, y Carlos Gilardone, CEO de Quintana Energy. Los ejecutivos abordarán la evolución del desarrollo técnico del shale y el rol de la innovación en la mejora de la productividad de los yacimientos.

Vaca Muerta Insights 2026 previa (3) Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, disertará a las 9 de la mañana.

Tras el coffee break, el panel “La expansión de las fronteras productivas de Vaca Muerta” reunirá a Julián Escuder, country manager de Pluspetrol; Horacio Turri, director ejecutivo de Exploración y Producción de Pampa Energía; y Fausto Caretta, managing director de Pan American Energy, quienes analizarán las nuevas áreas y las oportunidades para las operadoras.

La mirada global llegará con el panel “La visión de las empresas internacionales”, donde participarán Sergio Mengoni, director de Total Austral y country chair de TotalEnergies en Argentina, y Ana Simonato, country manager de Chevron, dos compañías con importante presencia en el avance del shale neuquino.

Luegol, el panel de las 11:30 estará dedicado a la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento productivo. En el segmento “Midstream: la ampliación del sistema actual, open season y sinergias operativas” expondrán Ricardo Hösel, CEO de Oldelval, y Oscar Sardi, CEO de TGS, quienes analizarán la ampliación de los sistemas de transporte y el impacto de proyectos clave para evacuar la producción y evitar cuellos de botella.

Vaca Muerta Insights Capex Quintana.jpeg Vaca Muerta Insights reunirá a CEOs, funcionarios y economistas para analizar el futuro del shale.

La agenda también incluirá una sección económica titulado “Vaca Muerta: ¿Una locomotora para aumentar exportaciones primarias o una oportunidad para generar capacidades en otras cadenas?”, con Nicolás Gadano, economista jefe de Empiria Consultores, Juan Carlos Hallak, profesor e investigador especializado en comercio internacional, y Marianela Villegas, fundadora de la Consultora MV.

Ya para el final, se realizará un panel dedicado a las empresas de servicios y tecnología que forman parte de la cadena de valor del no convencional. Allí participarán Daniel González, como secretario de FECENE, Pablo Fiscaletti, presidente de QM Equipment, Carolina López, Directora de Business Development para LATAM de Nabors, y Constantino Espinosa, director de Proyectos en Tenaris Oil & Gas Services. Asimismo, a las 12:45 se llevará adelante un segundo panel que reunirá a Nicolás Cappellari, CEO de Galileo Technologies, Jerónimo Bunge, en representación de Clear Petroleum, Christian Balatti, Country Manager de Stefanini Argentina, y Mariano Rebollo, Business Development Sr. Manager de Techint.

El cierre de la jornada, a las 13:15, estará dedicado a uno de los desafíos estructurales del crecimiento de la actividad: la formación de mano de obra especializada. El panel “Apuntalando Vaca Muerta: un entrecruzamiento entre educación y desarrollo” abordará la necesidad de articular el sistema educativo con las demandas de la industria para sostener el ritmo de expansión del sector.

Entradas para Vaca Muerta Insights 2026

Las entradas para participar del evento pueden adquirirse a través del siguiente enlace: https://tickio.ar/Vaca-Muerta-Insights/